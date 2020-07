Daar zit je dan. Je iPhone laadt niet op, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om dit probleem te verhelpen. iPhoned zet een aantal tips en mogelijke oplossingen voor je op een rijtje.

iPhone laadt niet op: dit kun je doen

1. Maak de Lightning-poort schoon

Het kan zijn dat je iPhone niet meer oplaadt omdat er stof en vuil in de Lightning-poort zit. Zeker wanneer je je iPhone al een tijdje gebruikt en vaak in je broekzak stopt, verzamelt er zich veel stof en ander vuil in de Lightning-aansluiting. Daarom is het verstandig om de poort goed schoon te maken, zodat je zeker weet dat er geen vuil is waardoor het opladen niet meer gaat.

Je kunt de Lightning-poort het beste schoonmaken met een tandenstoker. Ga wel voorzichtig te werk, omdat je anders mogelijk de aansluiting beschadigt. Maak bij voorkeur het uiteinde van de tandenstoker iets bot, zodat je zeker weet dat je geen pinnetjes of andere onderdelen raakt.

Heb je het stof uit de Lightning-poort gehaald, dan kun je proberen of je iPhone nu wel oplaadt. Is dit niet het geval, dan zit het probleem ergens anders en kun je de onderstaande oplossingen proberen.

2. Gebruik een andere oplader en/of stopcontact

Het klinkt misschien logisch, maar veel problemen bij het opladen worden veroorzaakt door een kapotte kabel of adapter. Probeer daarom altijd of je iPhone wel oplaadt met een andere usb-kabel en adapter. Lightning-kabels zijn niet enorm stevig en daarom is het goed om te kijken of de kabel niet ergens is beschadigd. Daarnaast kun je checken of je wel de meegeleverde kabel en adapter gebruikt, want namaakkabels en -adapters kunnen ook voor problemen zorgen.

Check bovendien of het uiteinde van de Lightning-kabel niet is beschadigd en probeer verschillende stopcontacten als je je iPhone via de adapter oplaadt. Gebruik je een pc of Mac om je iPhone op te laden, probeer dan om dit via een stopcontact te doen. Ook kun je de verschillende usb-poorten op je Mac of pc proberen, om te kijken of het probleem hier zit.

3. Start de iPhone opnieuw op

Hoewel het niet vaak voorkomt, kan het zijn dat het probleem wordt veroorzaakt door een softwarefout. Dan kan het helpen om het toestel opnieuw op te starten. Doet je iPhone helemaal niets, dan kun je de telefoon geforceerd opstarten door de aan/uit- en homeknop tegelijk in te drukken en een aantal seconden vast te houden.

Op de iPhone 8 (Plus), iPhone X en nieuwer (zoals de iPhone 11 en iPhone 11 Pro) voer je een geforceerde herstart als volgt uit:

Druk op de volume-omhoogknop en laat deze weer los; Druk snel daarna op de volume-omlaagknop en laat deze weer los; Houd vervolgens de zijknop ingedrukt en laat deze pas los wanneer het Apple-logo verschijnt.

4. Accu kalibreren

Het kan ook voorkomen dat het accupercentage van je iPhone niet goed wordt weergegeven en het daarom lijkt alsof je het toestel niet helemaal kan opladen. Ook kan het zijn dat je iPhone nog 30 procent aan resterende accu aangeeft, maar een kwartier later uitvalt omdat de batterij leeg is. In deze gevallen kan het helpen om de accu te kalibreren. Dit doe je door onderstaande stappen te volgen.

Sluit je iPhone met de Lightning-kabel aan op het stopcontact; Voer vervolgens een ‘harde reset’ uit door de aan/uit- en homeknop tegelijk in te drukken; Laad de iPhone nu op tot 100 procent en geef het toestel nog zo’n anderhalf uur de tijd om flink door te laden.

5. Gebruik draadloos opladen

Opladen via de Lightning-poort kun je ‘omzeilen’ door een draadloze oplader te gebruiken. Dit kan alleen met een iPhone 8, iPhone 8 Plus of iPhone X en nieuwer, aangezien dit de iPhones zijn die draadloos opladen ondersteunen. Leg het toestel op de oplaadpad en de accu loopt langzaam weer vol.

Heb je een geschikte iPhone, maar geen draadloze lader? Check dan het overzicht met de beste draadloze opladers voor je iPhone. Omdat Apple de open Qi-standaard ondersteunt, werkt in principe elke draadloze lader met je iPhone. Wel zit er verschil in het ontwerp en snelheid van de apparaatjes.

iPhone laadt nog steeds niet op?

Wil je iPhone nog steeds niet opladen, dan is het verstandig om contact op te nemen met Apple Support. Mogelijk heeft je iPhone een hardwarefout waardoor het opladen niet lukt. Voor 29 euro kun je je iPhone-accu laten vervangen, ook als deze nog functioneert. In de iPhone-accureparatie FAQ lees je hier alles over. Ook handig: zo check je of je iPhone-accu aan vervanging toe is.

Apple Support is op deze pagina te bereiken, al kun je natuurlijk ook de fysieke Apple Store bezoeken in Amsterdam, Den Haag of Haarlem.