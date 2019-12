Af en toe is je iPhone resetten slim om te doen. In essentie is je smartphone een computer en om alles stabiel en soepel te kunnen blijven draaien, is opnieuw opstarten af en toe verstandig. We laten zien hoe dit werkt.

Daarnaast is het soms de enige oplossing om een probleem te verhelpen. In deze handleiding lees je hoe je dat doet, en hoe een harde reset werkt. Lost dat de problemen nog steeds niet op, dan is het wellicht tijd voor een nieuwe iPhone.

iPhone resetten: zo werkt het

Een iPhone opnieuw opstarten is soms niet genoeg. Als het toestel echt volledig blijft hangen en vastloopt, is je iPhone resetten nog je enige optie. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar heb je er last van, probeer dan de volgende tip. Daarmee kun je je iPhone resetten.

1. Normaal herstarten

Voordat je gaat resetten, kun je het beste eerst even checken of het probleem ook verholpen kan zijn na het opnieuw opstarten van de iPhone. Hoe je dit doet, ligt aan het type iPhone dat je hebt.

iPhone X en nieuwer resetten

Houd de zijknop en één van de volumeknoppen tegelijkertijd ingedrukt; Wacht tot je de schuifknoppen op het scherm ziet; Sleep vervolgens de bovenste schuifknop van links naar rechts; Wacht tot de iPhone uitstaat en schakel hem weer in door de zijknop ingedrukt te houden tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

iPhone 8 (Plus) en ouder resetten

Houd de vergrendelknop ingedrukt totdat je de mogelijkheid in beeld ziet verschijnen om het toestel uit te zetten; Je schuift het icoontje van links naar rechts; Staat de iPhone uit, dan schakel je hem weer in door dezelfde knop een paar seconden ingedrukt te houden tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

2. Harde reset op iPhone uitvoeren

Als opnieuw opstarten je problemen niet verhelpt, dan is een harde reset een tweede oplossing. Je iPhone resetten kan het beste op deze manier, omdat je zo geen data verliest. Ook hierbij is het afhankelijk welk toestel je hebt en werkt het bij verschillende iPhones net even anders.

Op de iPhone 8 (Plus), iPhone X en iPhone 11 voer je een geforceerde herstart als volgt uit:

Druk op de volume-omhoogknop en laat deze weer los; Druk snel daarna op de volume-omlaagknop en laat deze weer los; Houd vervolgens de zijknop ingedrukt en laat deze pas los wanneer het Apple-logo verschijnt.

Op de iPhone 7 en 7 Plus is het wat simpeler. Houd daarop de volume-omlaagknop en de powerknop tegelijk ingedrukt. De iPhone zal vanzelf afsluiten en opnieuw opstarten, wat ongeveer 10 tot 20 seconden duurt.

Laat de knoppen los als het Apple-logo in beeld verschijnt en wacht totdat de reset is afgelopen. Het kan even duren voordat je telefoon weer helemaal is opgestart. In veel gevallen is deze reset genoeg om je iPhone weer werkend te krijgen. Deze techniek werkt alleen op de iPhone 7, hieronder lees je hoe een harde reset op oudere iPhones werkt.

3. iPhone SE en ouder resetten

Het geforceerd opnieuw opstarten met een harde reset werkt op oudere iPhones weer net iets anders dan op de nieuwe iPhones. In plaats van de vergrendelknop en de volumeknop in te drukken, gebruik je op de iPhone SE en ouder de powerknop en homeknop.

Deze twee knoppen houd je simpelweg tegelijkertijd ingedrukt totdat het Apple-logo op je scherm verschijnt. Deze methode werkt naast de SE ook op de iPhone 5S, iPhone 6 (Plus) en iPhone 6S (Plus).

Hoewel de iPhone 7 en 8 ook nog een homeknop hebben, moest de reset-methode toch aangepast worden. Deze verandering was nodig omdat de homeknop een sensor is, die softwarematig wordt aangestuurd. Als je iPhone vastloopt, kan het indrukken van deze knop dus niet meer worden geregistreerd, wat een harde reset onmogelijk zou maken.

iPhone resetten die nog nooit met iTunes of Finder is gesynchroniseerd

Een iPhone resetten die nog nooit met iTunes of Finder is gesynchroniseerd, werkt hetzelfde als we hierboven beschrijven. Houd de vergrendelknop en homeknop (of volumeknop) een seconde of tien ingedrukt en je iPhone wordt automatisch herstart.

Wil je juist alle data en instellingen wissen, dan kun je kiezen om de iPhone fabrieksinstellingen te herstellen. Zorg dat je iPhone, iPad of iPod touch voldoende (minstens 50 procent) is opgeladen en ga naar ‘Instellingen > Algemeen’. Scrol vervolgens naar ‘Stel opnieuw in’ en tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’. Bevestig je keuze en wacht tot de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

