Microsoft Outlook voor Mac is nu gratis (en heeft een flinke update)

Het heeft even geduurd, maar Microsoft Outlook is nu eindelijk gratis voor iedereen met een Mac. En dat is niet alles: de app heeft een flinke update gekregen.

Microsoft maakt Outlook gratis voor Mac-gebruikers

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Outlook gratis wordt voor iedereen met een Mac. Voorheen had je voor de app van Microsoft nog een abonnement op Microsoft 365 of een betaalde licentie nodig. Vanaf vandaag is dat verleden tijd, want de Outlook-app is nu gratis te downloaden in de App Store op je Mac.

Daarnaast heeft Outlook voor de Mac een flinke update gekregen. De app is geoptimaliseerd voor Apple Silicon, Apples eigen chip, waardoor Outlook (veel) sneller en soepeler werkt op je Mac. De nieuwe versie van Outlook is veel uitgebreider dan we tot nu toe van Microsoft hebben gezien. Wij zetten een paar van de nieuwe functies voor je onder elkaar.

Outlook krijgt widgets en ondersteuning voor Focus

Outlook voor de Mac is nu niet alleen gratis, maar de update is ook een flinke verbetering voor de maildienst. Met de update wordt het mogelijk om widgets van Microsoft Outlook toe te voegen aan je Mac, waardoor je bijvoorbeeld in één oogopslag ziet welke afspraken vandaag in je agenda staan. De widgets voor Outlook zijn in verschillende formaten in te stellen, zodat je jouw bureaublad precies zo kan inrichten als je wilt.

De nieuwe Microsoft Outlook-app krijgt daarnaast ondersteuning voor Focus. Focus is werd geïntroduceerd in iOS 15, waarmee je beslist wanneer je welke meldingen ziet. Voor je werk stel je bijvoorbeeld een Werk-focus in. Ben je op kantoor? Dan kunnen alleen collega’s je met een melding storen. Voor thuis maak je de Focus Persoonlijk aan. Iedereen mogen je vrienden en familie je een melding sturen, maar komen berichten van collega’s niet door.

Met de ondersteuning van Focus wordt het mogelijk om Microsoft Outlook automatisch te dempen in bepaalde situaties. Als je jouw werkmail hebt gekoppeld aan Microsoft Outlook, zet je de meldingen van de app uit in je Persoonlijke focus. Heb je jouw persoonlijke mail gekoppeld aan de vernieuwde Outlook-app? Dan zet je meldingen uit in je Werk-focus.

Microsoft Outlook ondersteunt andere maildiensten

De nieuwe versie van Microsofts eigen maildienst ondersteunt na de nieuwe update ook eindelijk andere maildiensten. Zo is het vanaf nu mogelijk om bijvoorbeeld je Gmail of je iCloud e-mail te koppelen aan de Microsoft Outlook-app. Outlook is op deze manier niet meer enkel bedoeld voor mensen met een Outlook mailadres, waardoor de app door veel meer mensen ingezet kan worden.

Microsoft Outlook ondersteunt na de update ook Handoff, een ontzettend handige functie wanneer je een app op meerdere Apple-apparaten gebruikt. De functie zorgt er namelijk voor dat je op het ene apparaat ergens aan kan beginnen en er vervolgens op een ander apparaat mee verder kan gaan. Zo is het met Handoff dus mogelijk om een mail te beginnen op je iPhone en af te maken op je MacBook.

Zo download je Microsoft Outlook op je Mac

Microsoft Outlook is dus vanaf vandaag gratis te downloaden op je Mac in de App Store. Voor de maildienst heb je geen mailadres van Microsoft meer nodig, waardoor de app nu voor iedereen te gebruiken is. De app is hier gratis te installeren op je Mac:

