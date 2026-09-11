Wil je de nieuwste iPhone kopen? Je bent niet de enige. In dit artikel houden we je op de hoogte over de levertijden en voorraden van de iPhone 18 Pro (Max) bij providers en webshops!

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iPhone 18 Pro (Max) levertijden

De nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn tijdens het Apple-event van 9 september officieel gepresenteerd. De pre-order van de nieuwe iPhones begint aanstaande zaterdag om 14:00 uur. In dit artikel zetten we de actuele levertijden van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max voor je op een rijtje, zodat je precies weet wanneer je jouw nieuwe iPhone kunt verwachten.

Tegelijkertijd zien we dat de levertijden nog verder oplopen. Vooral voor de modellen met populaire kleuren en met populaire opslagcapaciteiten kan de levertijd al snel oplopen tot twee maanden. Dit baseren we op voorgaande lanceringen. Providers en webshops wachten eerst af hoeveel voorraad ze van Apple ontvangen en maken daarna de levertijden pas bekend. Die kunnen per dag weer anders zijn. In alle gevallen geldt dat je er snel bij moet zijn!

Levertijd iPhone 18 Pro en 18 Pro Max: zo is het gesteld met de voorraad

Laatst bijgewerkt: 11 september 2026

In dit overzicht zetten we de actuele iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en later de iPhone Duo levertijden voor je op een rij. Zo weet je precies waar je de nieuwe iPhone het beste koopt. Zie hieronder de tabel met gemiddelde levertijden.

iPhone 18 modellen Te bestellen vanaf levertijd met abonnement levertijd los toestel iPhone 18 Pro 12 september 18 september 18 september iPhone 18 Pro Max 12 september 18 september 18 september iPhone Duo 16 oktober 23 oktober 23 oktober

Hieronder hebben we een handig overzicht gemaakt waarin je de levertijd per toestel kunt bekijken. Houd hierbij wel rekening met een aantal punten:

Dit is een momentopname. Gedurende de dag kunnen levertijden worden aangepast (wordt dagelijks bijgewerkt);

Soms hanteren webwinkels optimistische levertijden (neem contact op met de aanbieder voor absolute zekerheid);

De toestellen worden uitgeleverd op volgorde van bestelling, ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’;

Levertijden kunnen behoorlijk schommelen doordat partijen niet altijd weten hoeveel iPhones ze geleverd krijgen door Apple.

Ieder jaar is de ene uitvoering populairder dan de andere, waardoor levertijden oplopen. Dat is dit jaar niet anders. Omdat webwinkels en providers niet precies weten welke voorraad ze krijgen van Apple, is het vooral in de pre-order-periode moeilijk om actuele levertijden goed te communiceren.

Nu de pre-order is afgelopen zie je de levertijd ook vaak oplopen, omdat dan meer bekend is over de voorraad en de populariteit van modellen die worden verkocht. Hieronder vind je per model de actuele levertijden per uitvoering, provider en webwinkel.

iPhone 18 Pro levertijd per provider

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 256GB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 1TB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend

iPhone 18 Pro levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro abonnement levertijd over het algemeen Belsimpel Nog onbekend Mobiel.nl Nog onbekend MediaMarkt Nog onbekend

iPhone 18 Pro met abonnement

iPhone 18 Pro los toestel kopen

iPhone 18 Pro los toestel levertijd over het algemeen MediaMarkt Nog onbekend Coolblue Nog onbekend Belsimpel Nog onbekend Mobiel.nl Nog onbekend Proshop Nog onbekend Joeps Nog onbekend

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

De levertijd van de iPhone 18 Pro is bij de meeste winkels nog onbekend. Weet jij al waar je hem wilt bestellen? Gebruik bovenstaande links om naar de shop of provider te navigeren of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.

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iPhone 18 Pro Max levertijd per provider

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 256GB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 256GB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 512GB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend

Opslag Kleur KPN Odido Vodafone 1TB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 1TB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Zwart Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Lichtblauw Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Zilver Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend 2TB Rood Nog onbekend Nog onbekend Nog onbekend

iPhone 18 Pro Max levertijd bij webshops

iPhone 18 Pro Max abonnement levertijd over het algemeen Belsimpel Nog onbekend Mobiel.nl Nog onbekend MediaMarkt Nog onbekend

iPhone 18 Pro Max met abonnement

iPhone 18 Pro Max los toestel kopen

iPhone 18 Pro Max los toestel levertijd over het algemeen MediaMarkt Nog onbekend Coolblue Nog onbekend Belsimpel Nog onbekend Mobiel.nl Nog onbekend Proshop Nog onbekend Joeps Nog onbekend

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

De levertijd van de iPhone 18 Pro Max is bij de meeste winkels nog onbekend. Weet jij al waar je hem wilt bestellen? Gebruik bovenstaande links om naar de shop of provider te navigeren of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.