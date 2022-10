Wil je de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro of iPhone 14 Pro Max kopen? Je bent niet de enige. In dit artikel informeren we je over de levertijd(en) en voorraad van providers en webshops, zodat jij niet naast het net vist en je iPhone 14 snel in huis kan halen.

Levertijden zijn 3 oktober 2022 bijgewerkt.

Levertijd iPhone 14 modellen: waar zijn ze nog op voorraad

In dit overzicht zetten we de actuele iPhone 14-, iPhone 14 Pro-, iPhone 14 Pro Max en iPhone 14 Plus-levertijden voor je op een rijtje, zodat je precies weet waar je de nieuwe iPhone het beste kunt kopen. Zie hieronder de tabel met gemiddelde levertijden.

iPhone 14 modellen indicatie levertijd met abonnement indicatie levertijd los toestel iPhone 14 Direct leverbaar Direct leverbaar iPhone 14 Plus Leverbaar vanaf 7 okt Leverbaar vanaf 7 okt iPhone 14 Pro 4 tot 6 weken 4 tot 6 weken iPhone 14 Pro Max 4 tot 6 weken 4 tot 6 weken

Hieronder hebben we voor jou een handig overzicht gemaakt waarin je de levertijd per toestel kunt bekijken. Houd hierbij wel rekening met een aantal punten.

Dit is een momentopname. Gedurende de dag kunnen levertijden worden aangepast (wordt dagelijks bijgewerkt);

Soms hanteren webwinkels optimistische levertijden (neem contact op met de aanbieder voor absolute zekerheid);

De toestellen worden uitgeleverd op volgorde van bestelling, ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’;

Levertijden kunnen behoorlijk schommelen doordat partijen niet altijd weten hoeveel iPhones ze geleverd krijgen door Apple.

Ieder jaar zijn er bepaalde uitvoeringen die populairder zijn dan anderen, waardoor levertijden oplopen. Dat is dit jaar niet anders. Omdat webwinkels en providers niet precies weten welke voorraad ze krijgen van Apple, is het vooral in de pre-order-periode moeilijk om actuele levertijden goed te communiceren.

Na de pre-order-periode zie je de levertijd ook vaak oplopen, omdat dan meer bekend is over de voorraad en de populariteit van modellen die worden verkocht. Hieronder vind je per model de actuele levertijden uitgesplitst per uitvoering, provider en webshop.

iPhone 14 levertijd bij webshops

iPhone 14 levertijd over het algemeen Belsimpel Direct leverbaar Mediamarkt Niet leverbaar Mobiel.nl Direct leverbaar Amac 5 tot 8 werkdagen Bol.com Direct leverbaar Coolblue Direct leverbaar (niet alle modellen) Amazon 1 tot 3 werkdagen

iPhone 14 levertijd per provider

Opslag Kleur KPN T-Mobile Vodafone Tele2 128GB Zwart Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 128GB Wit Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 128GB Blauw Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 128GB Paars Vanaf 1 nov Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 128GB Rood 2 tot 3 weken Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 256GB Zwart Vanaf 1 nov Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 256GB Wit Vanaf 1 nov 2 tot 3 weken Direct leverbaar 2 tot 3 weken 256GB Blauw 1 tot 2 weken Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 256GB Paars 2 tot 3 weken Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 256GB Rood 3 tot 4 weken Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 512GB Zwart Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 512GB Wit Direct leverbaar 6 tot 8 weken 2 tot 3 weken 6 tot 8 weken 512GB Blauw Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 512GB Paars Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 512GB Rood half okt 6 tot 8 weken 2 tot 3 weken 6 tot 8 weken

De levertijd begint iets op te lopen voor specifieke uitvoeringen, maar over het algemeen is de iPhone 14 goed leverbaar. Weet jij al waar je hem wilt bestellen. Gebruik onderstaande links om naar de shop of provider te navigeren of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.

iPhone 14 met abonnement iPhone 14 los – Bestel nu bij KPN

– Bestel nu bij T-Mobile

– Bestel nu bij Tele2

– Bestel nu bij Vodafone

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Mobiel.nl – Bestel nu bij Amac

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Bol.com

– Bestel nu bij Mobiel.nl

– Bestel nu bij Art & Craft

– Bestel nu bij Amazon

iPhone 14 Pro levertijd bij webshops

iPhone 14 Pro levertijd over het algemeen Belsimpel 5 weken Mediamarkt Niet leverbaar (2 modellen op voorraad) Mobiel.nl 3 tot 5 weken Amac Levertijd oktober Bol.com Niet leverbaar Coolblue Tijdelijk uitverkocht Amazon Tijdelijk uitverkocht (2 modellen op voorraad)

iPhone 14 Pro levertijd bij providers

Opslag Kleur KPN T-Mobile Vodafone Tele2 128GB Zwart 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 128GB Goud 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 1 tot 2 weken 2 tot 3 weken 128GB Zilver 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 128GB Paars 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 256GB Zwart 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 256GB Goud 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 1 tot 2 weken 2 tot 3 weken 256GB Zilver 2 tot 3 weken 4 tot 6 weken 3 tot 4 weken 4 tot 6 weken 256GB Paars 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 512GB Zwart 4 tot 5 weken 4 tot 5 weken 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 512GB Goud 2 tot 3 weken Direct leverbaar 3 tot 4 weken Direct leverbaar 512GB Zilver 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 512GB Paars 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 1TB Zwart Vanaf 1 nov Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar 1TB Goud 4 tot 5 weken Direct leverbaar 1 tot 2 weken Direct leverbaar 1TB Zilver 2 tot 3 weken 4 tot 6 weken Direct leverbaar 4 tot 6 weken 1TB Paars Vanaf 1 nov Direct leverbaar Direct leverbaar Direct leverbaar

De levertijd van de iPhone 14 Pro is momenteel al 3 tot 5 weken. Afhankelijk van het aantal GB en de kleur verschillen de tijden behoorlijk. Ook verschillen de levertijden per provider en shop. Het is dus verstandig om rond te kijken naar waar hij mogelijk eerder geleverd kan worden. Weet jij al waar je hem wilt bestellen. Gebruik onderstaande links om naar de shop of provider te navigeren of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.

iPhone 14 Pro met abonnement iPhone 14 Pro los – Bestel nu bij KPN

– Bestel nu bij T-Mobile

– Bestel nu bij Tele2

– Bestel nu bij Vodafone

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Mobiel.nl – Bestel nu bij Amac

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Bol.com

– Bestel nu bij Mobiel.nl

– Bestel nu bij Art & Craft

– Bestel nu bij Amazon

iPhone 14 Pro Max levertijd bij webshops

iPhone 14 Pro Max levertijd over het algemeen Belsimpel 6 weken Mediamarkt Niet leverbaar Mobiel.nl 3 tot 5 weken Amac Levertijd oktober Bol.com Niet leverbaar Coolblue Tijdelijk uitverkocht Amazon Tijdelijk uitverkocht

iPhone 14 Pro Max levertijd bij providers

Opslag Kleur KPN T-Mobile Vodafone Tele2 128GB Zwart 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 128GB Goud 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 128GB Zilver 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 128GB Paars 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 256GB Zwart 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 256GB Goud 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 1 tot 2 weken 4 tot 5 weken 256GB Zilver 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 256GB Paars 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 512GB Zwart 2 tot 3 weken 4 tot 5 weken 3 tot 4 weken 4 tot 5 weken 512GB Goud 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 3 tot 4 weken 2 tot 3 weken 512GB Zilver 2 tot 3 weken Direct leverbaar 1 tot 2 weken Direct leverbaar 512GB Paars 2 tot 3 weken 2 tot 3 weken 3 tot 4 weken 2 tot 3 weken 1TB Zwart 4 tot 5 weken 4 tot 6 weken 2 tot 3 weken 4 tot 6 weken 1TB Goud 1 tot 2 weken 4 tot 6 weken 2 tot 3 weken 4 tot 6 weken 1TB Zilver 1 tot 2 weken 4 tot 6 weken 1 tot 2 weken 4 tot 6 weken 1TB Paars 3 tot 4 weken 4 tot 6 weken 2 tot 3 weken 4 tot 6 weken

De levertijd van de iPhone 14 Pro Max is momenteel ook al 3 tot 5 weken. Afhankelijk van de versie en shop verschillen de levertijden zoals je hierboven hebt kunnen zien. Weet jij al welk uitvoering je wilt en waar je hem wilt bestellen. Gebruik onderstaande links om naar de shop of provider te navigeren of gebruik onze vergelijker om de beste deal te scoren.

iPhone 14 Pro Max met abonnement iPhone 14 Pro Max los – Bestel nu bij KPN

– Bestel nu bij T-Mobile

– Bestel nu bij Tele2

– Bestel nu bij Vodafone

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Mobiel.nl – Bestel nu bij Amac

– Bestel nu bij Mobiel.nl

– Bestel nu bij Belsimpel

– Bestel nu bij Bol.com

– Bestel nu bij Art & Craft

– Bestel nu bij Amazon

Wil je alle prijzen echt goed met elkaar vergelijken en de beste deal scoren? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker waar je ook alle actuele levertijden kan checken indien deze goed worden doorgegeven.

Succes met het bestellen en veel plezier met je nieuwe iPhone!