De MacBook Pro 2023 lijkt veel op zijn voorganger en is vooral weer een stuk sneller en krachtiger geworden door de M2-chips. Verder is de camera verbeterd en beschikt de Pro over ProMotion-technologie waarbij de ververssnelheid 120 Hz is. Met al deze verbeteringen is het de beste MacBook tot dan toe en daar staat natuurlijk een goede prijs tegenover. In bovenstaande prijsvergelijker kun je alle prijzen vinden en de beste deal scoren. Let op: opvolgers MacBook Pro 2024 en Macbook Pro 2025 zijn inmiddels ook verkrijgbaar.

Wat is de prijs van de MacBook Pro 2023?

Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Je hebt namelijk de mogelijkheid om zelf je nieuwe MacBook Pro samen te stellen qua processor, geheugen en opslag. De prijs is daarmee afhankelijk van de configuratie die jij kiest. We doorlopen de verschillende keuzes.

Configuratie

Een MacBook Pro heeft natuurlijk een flinke lijst met allerlei specs. De meeste daarvan zijn echter niet optioneel maar zijn onderdeel van het geheel. Dit zijn de specs die wel aanpasbaar zijn:

De afmeting van je laptop: 14 of 16 inch

De kleur: Zilver of Spacegrijs

De chip: de Apple M2 Pro of de Apple M2 Max

De hoeveelheid werkgeheugen: 16, 32, 64 of 96 GB. Ook dit is afhankelijk van de chip. De M2 Pro-chip heeft maximaal 32 GB werkgeheugen, terwijl de M2 Max tot maximaal 96 GB gaat. Standaard komen ze respectievelijk met 16 GB en 32 GB RAM.

De opslagcapaciteit: SSD kaart van 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB

Voorbeelden

Om je een beeld te geven van de MacBook 2023 prijs, hebben we een aantal configuraties samengesteld zodat je kunt zien wat de bijbehorende prijzen zijn.

De laagst mogelijke MacBook Pro 2023 prijs: 2449 euro

De goedkoopste 16 inch: 3049 euro

De goedkoopste versie met M2 Max-chip: 3749 euro

De duurst mogelijke versie: 7649 euro (zonder extra voorgeïnstalleerde software) Inclusief Final Cut Pro en Logic Pro (349,99 euro en 239,99 euro): 8238,98 euro



Je ziet aan deze voorbeelden dat de prijs van een MacBook Pro 2023 behoorlijk kan verschillen afhankelijk van je wensen.

Voor wie is de MacBook Pro 2023 geschikt?

De MacBook Pro 2023 is een zware jongen, bedoeld voor het bewerken video’s, development en andere complexe taken. De gemiddelde gebruiker heeft deze laptop niet echt nodig. Als jij voornamelijk video’s kijkt op YouTube en Netflix, wat op scrollt op social media en nieuwswebsites en voornamelijk in Word en Excel werkt, is de een reguliere MacBook of de MacBook Air beter geschikt.

Kan de MacBook Pro 2023 prijs per aanbieder sterk verschillen?

Vlak na de release meestal niet, maar naarmate er meer tijd verstreken is, wordt het verschil groter. Dan kan er enkele tientallen tot zelfs honderden euro’s verschil zijn afhankelijk van acties. De prijsvergelijker gebruiken is daarom altijd een goed optie om de beste deal te scoren.

De goedkoopste MacBook Pro 2023 staat automatisch bovenaan, maar dit is dan ook de kleinste versie. Mocht je een betere chip willen of meer opslagruimte, dan betaal je meer en dus staat hij ook lager in de prijsvergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou relevant is.