De volgende update van iOS 18 staat alweer klaar voor ontwikkelaars. In iOS 18.2 bèta 1 zitten behoorlijk wat nieuwe functies (maar die zijn niet voor iedereen).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.2 bèta 1 is uit – met geniale nieuwe functies

Apple heeft bèta 1 van iOS 18.2 uitgebracht. Op dit moment is de functie alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en voor iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence. Toch zitten er behoorlijk wat functies in die ook voor wat oudere iPhones interessant zijn. Wij zetten de belangrijkste functies uit deze update alvast voor je op een rij.

Apple Intelligence

Onder het kopje ‘Apple Intelligence’ vallen behoorlijk wat nieuwe functies. Ze zijn jammer genoeg alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro (vanaf € 984,-) en nieuwer. Met uitzondering van Visual Intelligence, dat alleen op de iPhone 16-serie (vanaf € 914,-) te vinden is.

Het is overigens nog steeds niet mogelijk om de Apple Intelligence-functies in de EU te gebruiken. Dat komt volgens Apple door de Digital Markets Act van de EU. Wanneer Apple Intelligence in Nederland en België beschikbaar komt is niet bekend.

Image Playground: er is een nieuwe app genaamd Image Playground erbij gekomen. Hiermee maakt je met tekstprompts je eigen afbeeldingen;

Image Wand: hiermee kun je afbeeldingen toevoegen in de Notities-app op basis wat je geschreven hebt. Op een iPad is het zelfs mogelijk om een schets te maken met de Apple Pencil en Image Wand te gebruiken om er iets mooiers van te maken;

Genmoji: met deze functie kun je je eigen emoji’s maken door een beschrijving te geven;

Siri ChatGPT: in bèta 1 van iOS 18.2 heeft Siri nu ondersteuning voor ChatGPT. Deze chatbot is uitgebreider dan Siri en kan ook zien wat er op het scherm van je iPhone staat. Je kunt dan vragen stellen als: ‘welk gebouw is er op de foto te zien?’;

Visual Intelligence: deze functie is alleen beschikbaar op de iPhone 16-serie. Hiermee kun je de iPhone-camera op een object richten en op de cameraregelaar indrukken. Vervolgens krijg je dan meer informatie over het onderwerp;

Writing Tools: je kunt nu je tekst op meer manieren laten herschrijven. Je kunt nu bijvoorbeeld ook de toon aangeven van de nieuwe tekst.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Arcade

In de App Store heeft Apple Arcade een paar kleine veranderingen ondergaan. Zo is er nu een menu te vinden op het tabblad ‘Alle games’. Daarnaast kun je ‘Game Previews’ uitschakelen.

Mail

De Mail-app heeft een flinke make-over gekregen en er zijn nieuwe ingebouwde categorieën. Ook zijn er grotere afbeeldingen voor contacten en bedrijven.

Dictafoon

De app Dictafoon heeft een paar kleine vernieuwingen. En het is nu mogelijk om een opname te laten uitschrijven.

Apps verwijderen

In de EU kun je verschillende standaard-apps verwijderen. Dit zijn onder andere de App Store, Safari, Berichten, Camera en Foto’s.

Standaard-apps instellen

In de iOS 18.2 bèta 1 zit een nieuwe menu-optie voor je standaard-apps. Hier stel je in welke app de iPhone moet gebruiken voor onder andere je e-mail, berichten of bellen. Je vindt de functie op dit moment onder ‘Instellingen > Apps > Default Apps’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volumelimiet

In de Instellingen bij ‘Horen en voelen’ (‘Sound & Haptics’) is het nu mogelijk om een maximaal volume in te stellen.

Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel is er nu een nieuwe knop om iets voor Siri te typen.

Safari

In de instellingen van Safari is er een nieuw onderdeel toegevoegd. Hier kun je browsergegevens importeren en exporteren. Ook vind je hier nu de optie om de geschiedenis en websitedata te wissen.

Podcast

In de app Podcast zijn categorieën nu als favoriet in te stellen.