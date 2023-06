Tijdens het event op 5 juni 2023 heeft Apple watchOS 10 gepresenteerd. Het is geen enorme update, maar er zitten wel wat handige en leuke nieuwe features in.

watchOS 10

In watchOS 10 zit onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en mooie nieuwe wijzerplaten. We laten je de belangrijkste dingen zien die je kunt verwachten. watchOS 10 is vanaf nu beschikbaar als bètaversie voor ontwikkelaars. In het najaar kun je de de software gratis downloaden.

Widgets in een slimme stapel

Een slimme stapel bestaat uit widgets die informatie op het juiste moment tonen en aanpassen aan de context. Deze informatie verschijnt wanneer je vanuit een willekeurige wijzerplaat aan de Digital Crown draait. Zo zie je in de ochtend bijvoorbeeld de weersverwachting en verschijnt Agenda boven aan de stapel als je een vergadering hebt gepland.

Twee nieuwe wijzerplaten

In watchOS 10 vind je twee leuke nieuwe wijzerplaten. De eerste is Palette, een kleurige maar ook vrij standaard wijzerplaat. Het is wel leuk dat de kleuren mee veranderen wanneer de tijd verandert. Erg leuk is de wijzerplaat Snoopy. Deze wijzerplaat laat grappige animaties met Snoopy en Woodstock zien. Ze bewegen en spelen met de wijzers, en reageren onder meer op het weer.

Fietsen

Wanneer je een fietswork-out start op Apple Watch met watchOS 10, verschijnt de work-out automatisch als liveactiviteit op iPhone. Tik daarop om de activiteit schermvullend weer te geven. Je ziet zaken zoals hartslagzones, hoogte, route en fietssnelheid op je iPhone, die je op je fiets kunt bevestigen.

Wandelen

Met watchOS 10 genereert de app Kompas automatisch twee nieuwe routepunten. Het routepunt voor de laatste mobieledataverbinding is een schatting van de laatste plaats met mobiel bereik, handig voor noodgevallen of om even je berichten te checken.

Geestelijke gezondheid

Met de Mindfulness-app in watchOS 10 kun je je emoties en stemmingen vastleggen. Geef eenvoudig aan hoe je je voelt en hoe het met je gaat. In combinatie met registraties van onder meer je slaap en beweging kan worden bepaald of je last hebt van een depressie of angstgevoelens (of daar risico op loopt).

Met NameDrop wissel je eenvoudig contactgegevens uit door je Apple Watch bij de iPhone van iemand anders te houden.

Dankzij Offline kaarten kun je navigeren en onder meer de geschatte aankomsttijd zien wanneer je geen wifi of mobiel bereik hebt.

Afspelen van FaceTime-videoberichten kan nu op Apple Watch. Ook FaceTime-groepsaudio wordt nu ondersteund.

watchOS 10 downloaden

De bètaversie van watchOS 10 is vanaf vandaag beschikbaar voor ontwikkelaars. Volgende maand verschijnt er een openbare bètaversie en in het najaar is watchOS 10 voor iedereen beschikbaar als gratis software-update.