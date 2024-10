Apple Car Key: zo open en start je de auto met je iPhone

Apple Car Key komt binnenkort beschikbaar voor meer auto’s van verschillende merken. Bij deze merken kun je binnenkort een digitale autosleutel toevoegen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Car Key

Gebruik je regelmatig de Wallet op je iPhone? Dan krijg je er binnenkort mogelijk een handige functie bij, want Apple werkt aan een digitale autosleutel voor meerdere merken. Met Apple Car Key is het mogelijk om een autosleutel toe te voegen aan je Wallet. Je kunt je auto vervolgens openen en sluiten via je iPhone. Daarvoor wordt zowel bluetooth als de NFC-chip in het toestel gebruikt, dat is dezelfde processor die nodig is voor Apple Pay.

Het is met de Apple Car Key niet alleen mogelijk om de auto te openen of op slot te doen, je kunt de wagen ook starten met de functie. Apple introduceerde de feature in 2022. De digitale autosleutel is inmiddels beschikbaar voor verschillende merken, waaronder Ford, BMW, BYD, Hyundai, Kia en Mercedes-Benz. Daar komen binnenkort meer automerken bij, want er zijn nieuwe codes opgedoken in de Wallet-app.

Deze automerken krijgen Car Key

In de Wallet-app heeft Apple een aantal codes aangepast, dat erop duidt dat binnenkort meer auto’s ondersteuning hebben voor Car Key. Het gaat om auto’s van de merken Volvo, Polestar en Audi. Deze automerken hebben al verschillende wagens met ondersteuning voor Car Key, maar daar komen binnenkort meer modellen bij. Het is nog niet bekend om welke auto’s het precies gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke functies er aan Apple Car Key worden gekoppeld is afhankelijk van het automerk. Om de digitale autosleutel te gebruiken heb je een iPhone XS of nieuwer nodig. Koppelen gaat vervolgens via de app, mail of sms van de autofabrikant. Daarin staat het stappenplan om de Car Key toe te voegen. Je wordt daarna vanzelf doorgestuurd naar de Wallet-app op je iPhone, waar je de digitale sleutel aan toevoegt.

Autosleutel op de Apple Watch

Heb je een Apple Watch Series 5 of nieuwer? Dan wordt de Apple Car Key mogelijk ook automatisch toegevoegd aan de smartwatch. Met de functie ingeschakeld gaat het autoslot er vanzelf af of op als je in de buurt bent. Van een afstand kun je de wagen ook ontgrendelen of vergrendelen. Ga daarvoor naar je Wallet en tik op de autosleutel. Daar zie je een overzicht van alle opties, afhankelijk van de auto.

Om de Apple Car Key van een afstand te bedienen heb je een iPhone 11 of nieuwer nodig. Bij de Apple Watch is dat de Apple Watch Series 6 of nieuwer. Deze functie is vooral handig als je iemand even toegang wilt verlenen tot je auto, of als je twijfelt of je de wagen wel op slot hebt gedaan. Het is nog niet bekend wanneer Apple de digitale autosleutel uitrolt voor de nieuwe auto’s van Volvo, Polestar en Audi. Dat duurt vermoedelijk niet lang meer, want de codes staan al klaar in de Wallet-app. Bekijk hier welke auto’s nu al ondersteuning hebben voor Car Key.