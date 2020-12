Microsoft Office-apps ondersteunen M1-Macs, Outlook werkt nu met iCloud

Microsoft heeft niet stilgezeten sinds de onthulling van de MacBooks met M1-chip. Grote updates werken bijna alle Office-apps bij voor Big Sur en de nieuwste Macs, maar er is meer.

Microsoft Office krijgt M1-ondersteuning

Microsoft heeft een serie aan grote updates voor bijna al zijn Mac-apps uitgebracht. Outlook, Word, Excel, PowerPoint en OneNote zijn nu allemaal geoptimaliseerd voor de nieuwe Macs en macOS Big Sur.

Heb je een MacBook met een M1-chip, dan zal je volgens Microsoft een ‘grote verbetering in prestaties’ zien. Het gaat hier om universele apps, je hoeft ze dus niet opnieuw te installeren en alle functies blijven hetzelfde voor zowel M1- als Intel-Macs.

Naast de ondersteuning voor de nieuwste Apple-updates en -producten zijn er ook wat kleine aanpassingen gedaan. Zo is er een nieuwe dictatie-balk waarin je opdrachten kunt geven met je stem. Ook is het reactieveld in Word aangepast en toegankelijker geworden. Daarnaast is het startscherm verbeterd en gemakkelijker gemaakt voor nieuwe gebruikers.

iCloud-ondersteuning voor Outlook

Ook Outlook krijgt een upgrade, waardoor de mail-app eindelijk iCloud-accounts gaat ondersteunen. Dat betekent dat je nu een Apple-mail-account ook in Outlook kunt zetten. Handig als Outlook je favoriete mail-app is en je daar nu al je accounts in kunt verzamelen.

De functie om iCloud-accounts toe te voegen wordt volgens Microsoft sinds gisteren uitgerold voor iedereen. Volgens het bedrijf kan het een paar weken duren tot de functie voor iedereen beschikbaar is.

Een opvallende Microsoft-app die ontbreekt in dit rijtje is Microsoft Teams, terwijl dat juist een van de populairste en meest gebruikte apps is van 2020 met al het thuiswerken en thuisonderwijs.

Wil je meer weten over de M1-Macs van Apple? Check dan onze uitgebreide review van de MacBook Air met Apples eigen chip, die zo goed presteert dat hij meer op een MacBook Pro lijkt.