Maak je HomeKit geschikt voor ZigBee en Thread met deze 3 hubs

Vrijwel alle HomeKit-apparaten voor je slimme huis werken via je wifi. Wil je ZigBee of Thread in combinatie met HomeKit gebruiken, dan heb je daar een extra hub voor nodig. Deze 3 apparaten zijn dan je beste keus.

HomeKit en Matter, Thread en Zigbee

In het Apple-universum zijn HomeKit en Matter de twee technieken om smart home-apparaten te gebruiken. Dat is in principe een verstandige keuze. Je gebruikt namelijk het draadloze netwerk dat al in zo’n beetje je hele huis beschikbaar is. Op die manier is de eerste configuratie (in de meeste gevallen) stukken gemakkelijker. Alleen: wifi kost redelijk veel energie, en dat maakt het minder geschikt voor smart home devices die op een accu of met batterijen werken.

Daarom zijn er alternatieve protocollen voor je slimme huis die ten eerste energiezuiniger zijn en ten tweede een groter bereik hebben. Ook zorg je via de andere protocollen ervoor dat je wifi-netwerk minder zwaar belast wordt. De meest gangbare alternatieve protocollen van het moment zijn ZigBee en Thread. Wil je bijvoorbeeld ZigBee gebruiken met HomeKit of Matter, dan heb je een extra kastje nodig, een zogeheten hub. Hieronder heeft iPhoned de drie beste opties voor je op een rij gezet.

Apple TV 4K (2022): voor Thread met HomeKit

Je koopt een Apple TV 4K waarschijnlijk met name om je televisie nog slimmer te maken en het gebruiksgemak naar een hoger plan te tillen, maar stiekem doet het kastje van Apple nog veel meer. Zonder dat je er iets voor moet doen, zet de Apple TV 4K uit 2022 namelijk een speciaal Thread-netwerk op in je huis. Hierdoor maken alle smart home-apparaten die ermee overweg kunnen verbinding via Thread in plaats van wifi. Dat heeft het voordeel er minder apparaten bandbreedte afsnoepen van je draadloze netwerk én dat de smart home-apparaten zelf betrouwbaarder werken. Onder aan dit artikel lees je nog waarom Thread zo veel voordelen heeft.

Wil je zo’n Apple TV 4K kopen om je smart home nóg slimmer en stabieler te maken? Hieronder vind je beste deal voor een Apple TV 4K.

HomePod mini: alternatief voor Thread met HomeKit

De HomePod mini is misschien klein van stuk, maar maakt een groot verschil in je smart home. Naast zijn indrukwekkende geluidskwaliteit voor muziek, podcasts en meer, is hij ook een stille kracht achter de schermen. De HomePod mini werkt namelijk als een Thread-router, waardoor al je compatibele smart home-apparaten met elkaar kunnen communiceren zonder je wifi-netwerk te belasten. Hierdoor reageren ze sneller en betrouwbaarder. Bovendien fungeert hij als een slimme assistent met Siri, die je helpt met je dagelijkse taken. Of je nu muziek streamt, de verlichting aanpast of een timer instelt, de HomePod mini staat altijd voor je klaar.

Wil je weten hoe deze compacte krachtpatser je smart home kan verbeteren? Hieronder vind je de beste deals voor de HomePod mini.

Aqara Hub M3: voor ZigBee met HomeKit

De Aqara Hub M3 moet je hebben als je ook ZigBee-apparaten in je HomeKit-opstelling wilt integreren. Deze zogeheten ‘border router’ ondersteunt niet alleen Matter-en HomeKit-apparaten, maar ook Zigbee-producten, waardoor het een veelzijdige hub is die verschillende protocollen met elkaar combineert.

De hub maakt gebruik van geavanceerde functies zoals automatiseringen die reageren op specifieke triggers. Als er bijvoorbeeld een beweging wordt gedetecteerd of als een raam wordt geopend of gesloten, kan de hub acties uitvoeren zoals het sturen van een pushnotificatie of e-mail. Daarnaast is er de mogelijkheid om geluiden af te spelen tot 95 dB, wat handig kan zijn ter beveiliging. Hieronder hebben we de beste deal voor de Aqara Hub M3 voor jou gezocht.

De verschillen tussen de protocollen

Of je nou HomeKit of Matter gebruikt: het protocol bepaalt met welke apparaten je contact kan opnemen. Beide standaarden kunnen direct met apparaten overweg die via wifi of Thread zijn aangesloten. Wil je nóg meer compatibiliteit? Dan heb je een hub nodig die ook overweg kan met ZigBee voor HomeKit-ondersteuning. Zo zit dat.

Wifi met HomeKit

Het meest gebruikte protocol in slimme huizen, bekend om zijn bereik en snelheid. Wifi is ideaal voor apparaten die hoge bandbreedte vereisen, zoals camera’s en speakers. Echter, het kan last hebben van interferenties (andere apparaten in je netwerk, zoals je MacBook en iPhone) en is minder energiezuinig, wat een nadeel kan zijn voor kleinere apparaten die op een batterij werken. Voor wifi heb je alleen een router met wifi nodig, waarbij een model met Wifi 6-standaard de voorkeur heeft. Deze heeft namelijk talrijke verbeteringen voor smart home-devices.

Thread met HomeKit

Thread is een relatief nieuw protocol dat voordelig is voor smart home-netwerken die een betrouwbare, zelfherstellende mesh-netwerkstructuur vereisen. Thread-apparaten communiceren direct met elkaar, wat het netwerk robuuster en responsiever maakt, zelfs in huizen met dikke muren of meerdere verdiepingen. Bovendien heb je geen last van interferenties. De bandbreedte is wel iets lager dan bij wifi. Zowel de Apple TV 4K als de HomePod mini rusten je smart home-netwerk uit met Thread.

ZigBee met HomeKit

Een andere populaire keuze voor smart home-systemen, die uitblinkt in laag energieverbruik en betrouwbaarheid. ZigBee wordt vaak gebruikt voor sensoren en schakelaars dankzij zijn effectiviteit in netwerken met vele kleine apparaten. Het meest lichtgewichte protocol van dit lijstje voeg je toe aan HomeKit via een hub of gateway, zoals de Aqara Hub M3 hierboven.

