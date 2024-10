Apple brengt iOS 18.1 naar je iPhone – dit is de verwachte releasedatum

Er komt binnenkort weer een update naar je iPhone, want Apple werkt aan iOS 18.1. Dit is de verwachte releasedatum van de nieuwste iOS-versie!

Apple komt met iOS 18.1

Apple bracht iOS 18 begin september uit, dus dat betekent dat het weer tijd is voor de volgende software-update. Deze maand verschijnt iOS 18.1, waarmee verschillende nieuwe functies naar je iPhone komen. Het Bedieningspaneel krijgt er nieuwe regelaars bij, die ervoor zorgen dat je gemakkelijker de connectiviteit van het toestel kunt beheren. Zo komen er aparte knoppen voor wifi en VPN, zodat je niet meer afhankelijk bent van het menu met alle netwerk- en bluetoothinstellingen.

Daarnaast krijgt de nieuwe cameraregelaar van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max er meer functies bij zodra Apple iOS 18.1 heeft uitgebracht. Bij deze toestellen krijgt ook de camera een nieuwe feature, want het is na het installeren van de update mogelijk om ruimtelijke foto’s te maken. Deze camerafunctie komt ook naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Ruimtelijke foto’s (en video’s) kun je later met diepte bekijken op de Vision Pro of een andere VR-bril.

iOS 18.1 verschijnt binnenkort

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft onthuld wanneer iOS 18.1 vermoedelijk verschijnt. Volgens hem kun je iOS 18.1 op maandag 28 oktober installeren. De update komt later dan verwacht, dat waarschijnlijk te maken heeft met de servers waar alle nieuwe taken van Apple Intelligence op moeten worden verwerkt. Deze krijgen veel meer verkeer te verwerken na het uitbrengen van alle AI-functies, dus daar moet Apple goed op voorbereid zijn.

Apple brengt updates doorgaans uit in de avond, waarschijnlijk is iOS 18.1 vanaf 19.00 uur te installeren op 28 oktober. Houd je iPhone dan dus goed in de gaten, want de nieuwste iOS-versie verschijnt vanzelf onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Schakel daar ‘Automatische updates’ nu alvast in, zodat je zeker weet dat iOS 18.1 wordt geïnstalleerd zodra de software beschikbaar is.

Nog geen Apple Intelligence

Voor gebruikers buiten de Europese Unie is iOS 18.1 een hele grote update, want daar krijgen iPhones de eerste features van Apple Intelligence. De Wiriting Tools zijn vanaf iOS 18.1 beschikbaar, waarmee teksten worden herschreven en samengevat. Siri krijgt met de update de nieuwe interface, maar wordt pas met iOS 18.2 uitgebreid met nieuwe taalmodellen. Helaas moeten we het in Nederland en België voorlopig zonder Apple Intelligence doen. De techniek is hier vermoedelijk pas volgend jaar beschikbaar.

Naast iOS 18.1 brengt Apple op 28 oktober waarschijnlijk nog meer updates uit. Die dag verschijnen ook iPadOS 18.1, watchOS 11.1 en een nieuwe versie van macOS Sequoia. Vooral voor de iPad Pro 2024 is het een belangrijke update, want een aantal modellen werkte niet meer na het installeren van iPadOS 18. Wil je daar meer over weten? Lees dan hier over de problemen die opdoken in iPadOS 18!