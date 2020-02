Nieuwe Office-app bundelt Powerpoint, Excel en Word: 5 functies op een rij

Microsoft Office Gratis

Of je nu een presentatie bekijkt in Powerpoint, een document maakt in Word of in een spreadsheet duikt met Excel: voortaan heb je enkel de Microsoft Office-app nog nodig om deze taken op je iPhone (en later de iPad) uit te voeren.



Nieuwe Microsoft Office-app nu beschikbaar

We wisten al even dat deze nieuwe Microsoft-app er aankwam, omdat het bedrijf sinds november een bèta gestart heeft. Deze is nu afgerond, waardoor de app voor zowel iOS als Android beschikbaar is.

Dat Microsoft zijn Office-apps bundelt in een app, wil overigens niet zeggen dat de afzonderlijke iOS-apps voor Powerpoint, Word en Excel verdwijnen. Deze blijven gewoon bestaan en hebben uitgebreidere opties dan de apps die je in deze bundel tegenkomt.

1. Snel schakelen tussen verschillende programma’s

Met de Office-app richt Microsoft zich duidelijk op de mobiele gebruiker, die onderweg naar school of werk nog snel iets wil aanpassen of bekijken. Omdat alles zich in één app in plaats van drie afspeelt, is het makkelijk om tussen verschillende documenten te schakelen.

2. Scan documenten en andere fysieke schrijfsels

Daarnaast kun je pdf-bestanden inscannen en tekst op whiteboards en andere fysieke schrijfsels digitaal maken. Daarnaast kun je ook snel een pdf ondertekenen met de app, of een screenshot in een bestand veranderen.

3. Een app die een stuk kleiner is

Heb je een iPhone met relatief weinig intern geheugen, of gebruik je het beschikbare geheugen liever voor andere dingen? Dan is deze Office-app een goede manier om Word, Powerpoint en Excel van je iPhone te gooien. Door de drie apps met elkaar te bundelen ben je een stuk minder geheugen kwijt dan dat je de afzonderlijke apps installeert.

4. Geavanceerde dictatiefunctie

Microsoft heeft ook al wat functies aangekondigd die met toekomstige updates zullen worden toegevoegd. Een daarvan is een uitgebreide dicteerfunctie in Word, waarmee je gesproken tekst omzet in een geschreven document. Met een speciaal knopje kun je ook interpunctie op deze manier inspreken.

5. Een betere Excel voor kleine schermen

Van een gigantische spreadsheet openen op het kleine scherm van je iPhone is nog nooit iemand vrolijk geworden, maar daar heeft Microsoft iets op bedacht. Een nieuwe functie in de Office-app voegt een ‘kaartweergave’ toe aan de app. Hiermee worden de rijen van een spreadsheet opgesplitst in kaarten die veel beter leesbaar zijn op een verticaal scherm. Dat maakt het ook makkelijker om aanpassingen te doen.

6. Razendsnel Powerpoints maken met ‘Outline

’

Tot slot werkt Microsoft aan een nieuwe functie voor Powerpoint. Met Outline wordt een lijst met taken of ideeën met een druk op de knop omgebouwd tot een presentatie. Dat moet het makkelijk maken om onderweg snel een lijstje in te typen, waarna de app er zelfstandig een presentatie van maakt. Zo hoef je niet op je iPhone-scherm met tekstvakken en animaties te werken.

De app is nu beschikbaar voor iOS en krijgt volgens Microsoft ‘spoedig’ een iPadOS-update die beter gebruik maakt van de mogelijkheden van de iPad. Bovengenoemde drie aankomende functies worden in de loop van de komende maanden uitgerold.