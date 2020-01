Dankzij Handoff kun je op je Mac een notitie maken en deze onderweg aanvullen op je iPhone. In dit artikel leggen we alles uit over deze handige functie.

Alles over Apple Handoff

Handoff is al jarenlang een ontzettend handige functie voor Apple-apparaten. De functie zorgt ervoor dat je op het ene apparaat ergens aan kunt beginnen en er vervolgens op een ander apparaat mee verder kunt gaan. Handoff is onder meer te gebruiken met Mail, Safari, Kaarten, Berichten, Agenda en contacten. Bovendien werkt de functie met alle Apple-apparaten, zelfs met een HomePod.

In principe hoef je Handoff niet handmatig in te stellen. Apple zorgt ervoor dat de functie automatisch werkt op alle apparaten waarop je met je iCloud-account bent ingelogd. Misschien heb je echter onlangs iets in de instellingen gewijzigd, waardoor het niet meer werkt. In dat geval volg je onderstaande aanwijzingen voor het inschakelen van Handoff:

Kies op je Mac(Book) het Apple-menu en klik op ‘Systeemvoorkeuren’; Selecteer ‘Algemeen’ schakel ‘Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe’ in.

Op een iPhone of iPad (met iOS 13) open je Instellingen-app, ga je naar ‘Algemeen’ en tik je vervolgens op ‘AirPlay en Handoff’. Verschuil vervolgens de schakelaar bij ‘Handoff’ zodat het vakje groen kleurt. Handoff op een Apple Watch inschakelen doe je via de Watch-app op je iPhone. Ga naar ‘Mijn Watch’, tik op ‘Algemeen’ en kies ‘Schakel Handoff in’.

Apps doorsturen

Dankzij Handoff kun je dus apps onderling doorsturen tussen Apple-apparaten. Alle mogelijkheden opnoemen is onbegonnen werk, maar je kunt bijvoorbeeld op je MacBook aan een document beginnen om deze in de trein op je iPad af te maken. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld afbeeldingen, foto’s, tekst en video’s tussen Apple-apparaten te delen. Bovendien kun je bestanden van de ene naar de andere Mac kopiëren.

Apps doorgeven kan op twee manieren. Het verschil zit hem hierbij in volgorde:

Van Mac naar iPad of iPhone: Tik op het Handoff-symbool van de app die je op de Mac gebruikt. Dit icoon staat onder in de appkiezer.

Van iPad of iPhone naar Mac: Klik op het Handoff-symbool van de app die je op je iPad of iPhone (of Apple Watch) gebruikt. Je vindt dit icoon links in het Dock.

Handoff voor HomePod instellen

Heb je een HomePod in huis? Dan kun je muziek, podcasts en telefoongesprekken van je iPhone doorzetten naar je speaker, zonder verlies van gegevens. Om Handoff op de HomePod te gebruiken moet je de functie wel eerst aanzetten. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Kies ‘Algemeen’ en tik op ‘AirPlay en Handoff’; Verschuif de schakelaar bij ‘Zet over naar HomePod’ zodat het vakje groen kleurt.

Vervolgens kun je gesprekken, liedjes en podcast-afleveringen moeiteloos overzetten van iPhone naar HomePod. Je hoeft hiervoor niet op een symbool op je telefoon te tikken. Houd de iPhone simpelweg in de buurt bij de HomePod en je merkt dat de speaker verder gaat waar je iPhone gebleven was.

