Apple organiseert tóch geen oktober-event in 2024: dit is waarom

Het was de verwachting dat Apple deze maand nog een evenement zou organiseren, maar het lijkt erop dat er in 2024 toch geen oktober-event komt. Dit is waarom.

Geen Apple-event in oktober

Het najaar is altijd een drukke tijd voor Apple, want dan verschijnen de nieuwe iPhones, Apple Watches, Macs en iPads. De iPhone 16 is inmiddels gepresenteerd tijdens een evenement begin september, waarbij ook de Apple Watch Series 10 en de AirPods 4 werden onthuld. Deze maand worden de nieuwe iPads en Macs verwacht, waar Apple doorgaans een speciaal oktober-event voor organiseert.

Dit jaar lijkt de kans klein dat Apple nog met een oktober-event komt, want op 15 oktober is de iPad mini 7 al aangekondigd. Dat gebeurde niet tijdens een speciaal evenement, maar via een persbericht. Het is de verwachting dat Apple de nieuwe Macs van 2024 op dezelfde manier onthult, waardoor er in 2024 waarschijnlijk geen Apple-event meer wordt georganiseerd. In plaats daarvan verschijnen er de komende weken vermoedelijk verschillende persberichten.

Nieuwe Macs met M4

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe MacBook Pro, Mac mini en iMac. Alle toestellen stappen dit jaar over op de krachtige M4-chip, waar de iPad Pro 2024 al op draait. Het is zo goed als zeker dat de MacBook Pro 2024 nog in oktober wordt gepresenteerd door Apple, want de laptop is al opgedoken in Rusland. Daardoor weten we dat het toestel 16 GB aan RAM en drie Thunderbolt 4-poorten heeft.

Naast de MacBook Pro was het de verwachting dat Apple de iMac en Mac mini tijdens het oktober-event van 2024 zou aankondigen. Ook die toestellen verschijnen waarschijnlijk via persberichten de komende maand. De iMac krijgt naar verluidt een nieuwe processor en wordt geleverd met vernieuwde accessoires. Zo maken de Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard eindelijk de overstap naar usb-c.

Meerdere releases in oktober

De Mac mini krijgt naar verluidt een vernieuwd design met een veel dunnere behuizing. Het toestel lijkt daardoor meer op de huidige Apple TV. De Mac mini maakt de overstap van de M2- naar de M4-chip en het standaardmodel krijgt vermoedelijk meer opslagruimte. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de Macs presenteert, dat gebeurt waarschijnlijk aan het einde van oktober.

Binnen twee week zien we dus nog een reeks nieuwe producten van Apple. Mogelijk presenteert Apple iedere week een nieuw toestel via een persbericht. Ben je van plan om een nieuwe Mac te kopen? Dan raden we je aan om nog even te wachten, want binnenkort brengt Apple de nieuwe MacBook Pro, iMac en Mac mini uit. Hetzelfde geldt voor de accessoires, want ook die vernieuwt Apple binnenkort. Houd iPhoned daarom goed in de gaten, zodat je geen enkele release mist!