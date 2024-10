Deze 3 Apple-apparaten verschijnen volgende week

Na de lancering van de iPhone 16, Apple Watch Series 10 en de iPad mini 2024 komt Apple volgende week met nog drie apparaten. Dit zijn ze!

Nieuwe Macs komen eraan

Apple heeft dit najaar al een reeks producten producten uitgebracht. In september presenteerde het bedrijf de iPhone 16 (Plus), iPhone 16 Pro (Max), Apple Watch Series 10 en de AirPods 4. Deze maand kwam daar de iPad mini 7 bij, maar volgens geruchten brengt Apple binnenkort nog drie apparaten uit. De nieuwe generaties van de iMac, Mac mini en de MacBook Pro verschijnen mogelijk volgende week al.

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft aangekondigd dat de nieuwe Macs al heel snel gepresenteerd worden. Hij heeft geen specifieke dag genoemd, maar wel aangegeven dat Apple van plan is om de nieuwe apparaten volgende week uit te brengen. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten, want waarschijnlijk verschijnen de nieuwe iMac, Mac mini en MacBook Pro al begin volgende week.

Macs krijgen M4-chip

Apple voorziet alle nieuwe apparaten van de M4-chip, die we eerder bij de iPad Pro 2024 zagen. Het is de verwachting dat de MacBook Pro geavanceerdere versies van deze processor krijgt, je kunt dan kiezen voor de M4 Pro- of M4 Max-chip. Andere veranderingen bij de MacBook Pro 2024 zijn drie Thunderbolt 4-poorten en standaard 16 GB aan werkgeheugen. Bij de huidige MacBook Pro krijg je nog twee Thunderbolt 4-poorten en slechts 8 GB RAM.

Bij de iMac en de Mac mini maakt Apple eveneens de overstap naar de M4-chip. Voor de iMac worden verder weinig veranderingen verwacht. Dat is niet het geval bij de Mac mini, want volgens Gurman komt Apple met een redesign voor het apparaat. De Mac mini krijgt een veel dunner ontwerp en wordt een stuk compacter. Daarmee lijkt het toestel meer op de Apple TV, die een soortgelijk design heeft.

Release van de nieuwe Macs

De MacBook Pro 2024 is al opgedoken in Rusland, waardoor het zo goed als zeker is dat Apple het apparaat binnenkort aankondigt. Volgens Gurman kunnen we de nieuwe Macs volgende week verwachten, doorgaans presenteert Apple nieuwe toestellen op maandag of dinsdag. Nog even geduld dus, want de kans is groot dat we op maandag 28 oktober of dinsdag 29 oktober de nieuwe iMac, Mac mini en de MacBook Pro zullen zien. Dat gebeurt waarschijnlijk via persberichten, er komt dit jaar geen Apple-event meer.

Waar de iMac zelf geen grote update krijgt, wordt het toestel vermoedelijk wel onthuld met een aantal nieuwe accessoires. De Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard maken allemaal de overstap naar de usb-c-aansluiting. Bij de huidige accessoires zien we nog de Lightning-poort. Benieuwd wat je nog meer kunt verwachten van deze nieuwe Apple-apparaten? Lees dan hier alles over de nieuwe accessoires!