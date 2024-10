‘Apple gaat stoppen met de Vision Pro’  – dit is er aan de hand

De Apple Vision Pro is nog niet eens verkrijgbaar in Nederland, maar Apple stopt naar verluidt al met de productie van het toestel. Dit is er aan de hand.

Apple stopt met Vision Pro

De Apple Vision Pro verscheen begin dit jaar in de Amerikaanse winkels en is sinds deze zomer ook verkrijgbaar in Europa. De ruimtelijke computer is enorm geavanceerd, met twee 4K micro-led-schermen, twaalf camera’s en de M2-chip. Dat is ook te zien in de prijs, want je betaalt maar liefst € 4.699,- voor de Vision Pro. Een enorm bedrag, waardoor het geen headset is voor het grote publiek.

Dat is ook terug te zien in de productiecijfers van de Apple Vision Pro. Apple is van plan om wereldwijd 600.000 modellen van de ruimtelijke computer te produceren. Meer uitvoeringen zijn niet nodig, want de vraag naar de headset is daarvoor niet hoog genoeg. Volgens geruchten heeft Apple dit aantal bijna gehaald, waardoor het bedrijf de productie van de bril langzaam afschaalt.

Vision Pro 2 komt eraan

Waar Apple eerder tweeduizend modellen van de Vision Pro per dag produceerde, zijn dat er nu nog duizend. In november wordt dat aantal waarschijnlijk opnieuw naar beneden bijgesteld. Vanaf mei ligt de productie naar verluidt zelfs helemaal stil. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft dat te maken met de volgende generatie van de Vision Pro, die in 2025 al wordt verwacht. Apple voorziet het toestel dan van de nieuwe M5-chip.

Het is niet bekend welke veranderingen Apple nog meer doorvoert bij de nieuwe generatie van de Vision Pro, de bril krijgt in ieder geval ondersteuning voor Apple Intelligence. Volgens geruchten werkt Apple daarnaast aan een goedkopere uitvoering van de ruimtelijke computer. Deze wordt minder geavanceerd om de prijs te drukken. Zo heeft het toestel vermoedelijk minder camera’s en displays van lagere kwaliteit. De verwachte prijs van het apparaat is rond de 2000 euro.

Nog geen release in Nederland

De goedkopere uitvoering van de Apple Vision Pro verschijnt naar verluidt volgend jaar, net als de nieuwe generatie van het huidige model. Apple kondigde de ruimtelijke computer aan tijdens de WWDC in 2023, waardoor de kans groot is dat we de nieuwe uitvoeringen rond dezelfde periode zullen zien. Dat betekent dat in juni 2025 mogelijk de volgende generatie én een goedkopere uitvoering van de Vision Pro komt.

Het is nog niet bekend wanneer Apple de Vision Pro officieel uitbrengt in Nederland. De bril is wel al verkrijgbaar in Europese landen als Duitsland en Frankrijk, maar is nog niet beschikbaar in Nederland en België. Dat duurt vermoedelijk nog wel even, de kans is klein dat het toestel dit jaar nog verschijnt in de Nederlandse winkels. Wil je meer weten over Apple’s eerste ruimtelijke computer? Lees dan hier alles over de Vision Pro!