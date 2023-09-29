Als je de iPhone 15 Pro wilt kopen, kun je altijd het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken. Je vindt daarmee heel eenvoudig de beste deal zodat je nooit te veel betaald. Let op: opvolger iPhone 16 Pro is inmiddels ook verkrijgbaar.

De laagste iPhone 15 Pro prijs per uitvoering:

Voor wie is de iPhone 15 Pro het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro is geschikt voor mensen die een absoluut toptoestel in huis willen halen. Denk aan de snelste processor, een super mooi scherm, uitstekende camera’s en meer. Je betaalt er natuurlijk flink voor, maar daar krijg wel het beste van het beste. Daarmee is hij ook voor zakelijk gebruik zeer aantrekkelijk.

Misschien vind je de Pro te duur of heb je niet alle features van de iPhone 15 Pro nodig, check dan de ander iPhone 15-modellen hieronder.

Een iPhone 15 Pro kopen als los toestel of toch met abonnement?

Een iPhone 15 Pro kopen kan flink in de kosten lopen. Helemaal wanneer je gaat voor de variant met 1 TB aan opslagruimte. Je spaarrekening krijgt daardoor zeker een flinke tik te verwerken. Als je de toestelprijs niet in één keer wil of kan ophoesten, is een abonnement natuurlijk een interessante keuze. Het geld dat je voor de nieuwe iPhone betaalt, wordt dan per maand uitgesmeerd over je looptijd van je abonnement. Je gaat hierbij dus een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 Pro gaat omdat je hierbij iedere gewenste sim only abonnement kan kiezen. Het sim only aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 Pro met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

Zo vind ik de beste deal van het moment

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