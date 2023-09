Let op: de iPhone 15 Pro kopen is op dit moment nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone Pro is zojuist gepresenteerd en op 15 september start de pre-order om 14:00 uur. Zodra de eerste prijzen live gaan zal supersnel onze prijsvergelijker live gaan. De nieuwe iPhone 15 Pro zal vanaf vrijdag 22 september uitgeleverd worden en in de winkel verkrijgbaar zijn.

Als je de iPhone 15 Pro kopen wil, kun je altijd het beste eerst onze prijsvergelijker gebruiken op deze pagina. Je vindt daarmee heel eenvoudig de beste aanbiedingen. Zo kun je mogelijk nog wat besparen op je aanschaf.

De iPhone 15 Pro prijzen per uitvoering:

iPhone 15 Pro 128GB: €1.229,-

iPhone 15 Pro 256GB: €1.359,-

iPhone 15 Pro 512GB: €1.609,-

iPhone 15 Pro 1TB: €1.859,-

Voor wie is de iPhone 15 Pro kopen het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro kopen is geschikt voor mensen die een absoluut toptoestel in huis willen halen. Denk aan de snelste processor, een groot scherm, goede camera’s en meer. Je betaalt er natuurlijk flink voor, maar daar krijg je ook een fantastische smartphone voor in huis. Daarmee is hij ook voor zakelijk gebruik zeer aantrekkelijk.

Dit maakt de iPhone 15 Pro het meest geschikt voor mensen die alleen genoegen nemen met het beste van het beste. Je gebruikt je smartphone elke dag voor verschillende doeleinden. Denk aan het maken van fantastische foto’s en andere content, voor entertainment, social media, bellen, netwerken en eventueel zakelijke toepassingen.

Een iPhone 15 Pro kopen als los toestel of toch met abonnement?

Een iPhone 15 Pro kopen kan flink in de kosten lopen. Helemaal wanneer je gaat voor de variant met 1TB aan opslagruimte. Je spaarrekening krijgt daardoor zeker een flinke tik te verwerken. Het voordeel is dat je maandlasten daarna wel lager zijn, omdat je niet meer op je toestel hoeft af te lossen.

Mocht je toch willen profiteren van de voordelen van een abonnement, kijk dan ook eens naar een sim only-abonnement. Het voordeel daarvan is dat je nergens aan vast zit en gewoon maandelijks kunt opzeggen.

Een toestel met abonnement

Als je toch liever een iPhone 15 Pro met abonnement neemt, hoef je niet in één keer het hele bedrag te betalen. In plaats daarvan los je het toestel af in maandelijkse termijnen. Feitelijk heb je dus een lening voor je smartphone en daarom krijg je ook een BKR-registratie.

Voor de meeste mensen is dat niet zo’n probleem, maar het kan wel vervelend zijn als je binnenkort een huis wil kopen. Je kunt dan een stuk minder hypotheek krijgen.

Zo vind ik de beste deal van het moment

De prijsvergelijker sorteert de aanbiedingen automatisch op prijs van laag naar hoog. Dat betekent dat de beste prijs altijd bovenaan staat. Het gaat hier dan wel om de variant met de minste opslagruimte of misschien zelfs een onpopulaire kleur.

Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien waarin je ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan vanzelf op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar kun je de iPhone 15 Pro kopen zoals je gewend bent.