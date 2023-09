Let op: de iPhone 15 Pro met abonnement bestellen is op dit moment nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone Pro is zojuist gepresenteerd en op 15 september start de pre-order om 14:00 uur. Zodra de eerste prijzen live gaan zal supersnel onze prijsvergelijker live gaan. De nieuwe iPhone 15 Pro zal vanaf vrijdag 22 september uitgeleverd worden en in de winkel verkrijgbaar zijn.

Ben jij op zoek naar de iPhone 15 Pro met abonnement? Dan heb je geluk. Op deze pagina vind je namelijk onze prijsvergelijker waardoor je supersnel de beste prijs van het moment kunt vinden. Zo bespaar je mogelijk nog op de kosten. Naast de prijsvergelijker vind je hier nog wat noodzakelijk informatie over je aankoop.

Voor wie is de iPhone 15 Pro met abonnement het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro met abonnement behoort tot de top toestellen van Apple. De smartphone komt met een uitstekende processor chip, een mooi scherm, goede camera’s en meer. Hij wordt daarom vooral gekocht door mensen die hun smartphone elke dag intensief gebruiken voor meerdere doeleinden. Denk aan fotografie en contentproductie, entertainment, netwerken en zelfs zakelijk gebruik.

Voor al dat moois mag je natuurlijk ook een behoorlijk prijskaartje verwachten. Dat geldt al helemaal voor de varianten met extra opslagruimte. Je moet dus ook bereid zijn om flink in de buidel te tasten.

Kies je voor een iPhone 15 Pro met abonnement of toch als los toestel?

Als je de iPhone 15 Pro met abonnement in huis haalt, hoef je niet direct je hele spaarrekening leeg te schudden. Je mag het toestel namelijk in maandelijkse termijnen afbetalen. Zo houd je ook nog geld over voor andere leuke dingen.

Wel ga je dan feitelijk een lening aan voor je smartphone. Dat betekent ook dat je te maken krijgt met een BKR-registratie. Voor veel mensen is dat niet zo’n groot probleem, maar het kan wel vervelend zijn als je binnenkort een huis wil kopen. Je krijgt dan een stuk minder hypotheek.

Je gaat voor een los toestel

Van een BKR-registratie heb je bij een los toestel geen last, omdat je direct het hele bedrag betaalt. Ook zijn je maandlasten vervolgens lager, omdat je niets meer hoeft af te lossen. De keuze tussen een los toestel en abonnement heeft dus vooral met je eigen voorkeuren te maken.

Mocht je toch graag van de voordelen van een abonnement willen genieten, dan kun je de losse iPhone 15 Pro altijd nog combineren met een sim only-abonnement.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deal te scoren

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Bij abonnement gaat dit dan ook om de minste MB’s en belminuten. Als je een uitgebreider abonnement zoekt, kun je daarom het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog het aanbod dat ook echt interessant voor je is.