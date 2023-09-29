Op zoek naar een iPhone 15 Pro met abonnement? In onze prijsvergelijker vind je het aanbod van alle Nederlandse providers en grote webshops zodat jij eenvoudig de beste deal kan scoren. Het toestel zal bij alle providers ongeveer dezelfde prijs hebben, maar ten opzichte van los kun je al wel snel 100 euro op je toestel besparen. Wel zullen de abonnementen sterk van elkaar verschillen qua prijs, dus het is zeer verstandig om abonnementen te vergelijken om de beste deal te scoren. Let op: opvolger iPhone 16 Pro is inmiddels ook verkrijgbaar.

Voor wie is de iPhone 15 Pro met abonnement het meest geschikt?

De iPhone 15 Pro komt met een nieuws processor, een mooi 120 Hz-scherm, verbeterde camera’s en nog veel meer. Het is een high end toestel die je als Apple-gebruiker kiest omdat je het beste van het beste wilt.

Voor al dat moois mag je natuurlijk ook een behoorlijk prijskaartje verwachten. Dat geldt al helemaal voor de varianten met extra opslagruimte. Je moet dus ook bereid zijn om flink in de buidel te tasten. Twijfel je over de prijs of dat je echt al features van de iPhone 15 Pro nodig hebt. Vergelijk hem hieronder met de andere iPhone 15-modellen.

Kies je voor een iPhone 15 Pro met abonnement of toch als los toestel?

Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand. Bij de laatste optie ga je wel een lening aan en hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit eventueel mee in je overweging.

Verder heb je iets meer vrijheid als je voor een losse iPhone 15 Pro gaat omdat je hierbij iedere gewenste sim only abonnement kan kiezen. Het sim only aanbod is een stuk groter en hier zitten ook interessante prijsvechters tussen. Afhankelijk van je situatie kan de combinatie van een losse iPhone 15 Pro met een sim only goedkoper zijn dan de combinatie in een abonnement.

Echter bij de combinatie met een abonnement kan je in de meeste gevallen profiteren van een flinke toestelkortingen. Providers en shops geven extra korting waardoor je een nieuwe iPhone veel voordeliger wordt. Kies je voor Odido, KPN, of Vodafone dan ben je in combinatie met een abonnement echt goedkoper uit. Je bespaart al snel meer dan 100 euro op je toestelkosten. Tevens kan je dan ook profiteren van extra data, korting op je maandbedrag of extra tv-zenders als je ook al internet of tv van dezelfde provider afneemt. Dan wordt het nog interessanter.

Wil je bij de combinatie met een abonnement geen BKR-registratie dan heb je de mogelijkheid om het gehele aankoopbedrag voor het toestel in één keer te betalen. Dan profiteer je van de toestel korting en de andere voordelen en loop je geen BKR-registratie op. Check hier alle deals zonder BKR-registratie.

Afhankelijk van je TV en internet provider, je wensen en je huidige situatie is het goed om alle opties na te gaan en los in combinatie met sim only te vergelijken met de iPhone 15 Pro Max in combinatie met een abonnement. Via bovenstaande vergelijker en de iPhone 15 Pro abonnement vergelijker kan je checken wat voor jou de beste deal is.

Welke providers bieden de iPhone 15 Pro aan?

De iPhone 15 Pro met abonnement is bij alle grote Nederlandse providers beschikbaar. Dus bij Odido, Vodafone en KPN, maar ook bij Belsimpel, Mobiel.nl en andere resellers. Deze partijen hanteren weer andere prijzen dan de providers en hebben meer aanbod doordat ze de iPhone modellen combineren met andere providers waarbij de iPhone 15-serie zelf niet verkrijgbaar is.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deal te scoren

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste aanbieding altijd bovenaan. Bij abonnement gaat dit dan ook om de minste MB’s en belminuten. Als je een uitgebreider abonnement zoekt, kun je daarom het beste de filteropties gebruiken. Je ziet dan alleen nog het aanbod dat ook echt interessant voor je is.

iPhone 15 Pro met abonnement vergelijken