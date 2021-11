‘Apple komt in 2025 met een zelfrijdende elektrische auto’

Een auto van Apple lijkt nog ver weg. Volgens een betrouwbare bron rijden de eerste mensen echter al in 2025 in een zogenoemde ‘Apple Car’ rond.

Eerste Apple Car al vanaf 2025 te koop

Het is inmiddels geen geheim meer dat Apple aan een elektrische auto werkt. De iPhone-fabrikant nam onlangs meerdere oud-medewerkers van bekende automerken zoals Tesla en Mercedes aan. Maar hoe lang gaat het duren voordat we auto’s met een appeltje erop over de snelweg zien rijden? De Apple Car, intern ook wel ‘Project Titan’ genoemd, lijkt sneller op de markt te komen dan we voorheen dachten. Dat zegt bekende bron Bloomberg.

Volgens de bron wil Apple haar eerste auto al vanaf 2025 gaan verkopen. Voorheen werd gezegd dat we nog minstens 7 of 8 jaar op een auto van de fabrikant moesten wachten. 2025 lijkt echter ambitieus, aangezien de auto volledig zelfrijdend moet worden. Dat betekent dat inzittenden onderweg bijvoorbeeld rustig een film kunnen kijken of een dutje kunnen doen. Ook zou het betekenen dat rijbewijzen in de toekomst niet meer nodig zijn.

Er bestaan al zelfrijdende auto’s, maar die werken nog niet volledig zelfstandig. Zo moeten bestuurders in de meeste gevallen nog steeds hun handen aan het stuur houden. Zelfs als Apple de auto al in 2025 aankondigt, is de kans groot dat er nog jaren aan ontwikkeling volgen.

Meer over de Apple Car

De Apple Car verandert langzaam van droom naar werkelijkheid. Hoewel we nog weinig concrete details over de auto weten, komt de release steeds dichterbij. Natuurlijk is een hoop van de huidige informatie gebaseerd op geruchten, maar het is wel degelijk bewezen dat Apple de elektrische-auto-industrie met veel belangstelling volgt. Daarnaast voegt de fabrikant steeds meer oud-medewerkers uit de auto-industrie toe aan het ‘Project Titan’-team.

Eind 2020 stapte bijvoorbeeld een voormalig Porsche-topman over naar Apple om te werken aan het mysterieuze project. In september 2021 nam Apple twee voormalig Mercedes-ingenieurs aan. Ook nam Apple een reeks start-ups over die zich bezighouden met (autonoom) rijden, zoals Drive.AI. Apples meest recente aanwinst is Christopher “CJ” Moore, een oud-Tesla-ingenieur. Moore specialiseert zich in zelfrijdende auto’s.

