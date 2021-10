iPhone uitzetten of volledig herstarten? Zo doe je dat!

Soms wil je echt niet gestoord worden en is het beter om je iPhone helemaal uit te schakelen. Je iPhone uitzetten klinkt zo eenvoudig, maar hoe doe je dat eigenlijk? Wij laten zien hoe je elk model van de iPhone uitzet of herstart.

iPhone X, iPhone 11 of iPhone 12 uitzetten

iPhones zoals de iPhone 11, iPhone 12 en iPhone 13 zonder thuisknop zet je allemaal op dezelfde manier uit. Voor een herstart zet je je telefoon na deze procedure gewoon weer aan.

Houd een van de volumeknoppen en de zijknop (sluimerknop) ingedrukt; Wacht tot de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt en versleep de schuifknop naar rechts; Wacht 30 seconden tot je iPhone is uitgeschakeld.

Om je iPhone weer in te schakelen houd je de zijknop (rechts) ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 of SE 2020

Om de iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 of iPhone SE 2020 uit te zetten of te herstarten volg je de volgende stappen.

Houd de zijknop (rechts) ingedrukt tot de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt; Versleep de schuifknop naar rechts; Wacht 30 seconden tot je iPhone is uitgeschakeld.

Om je iPhone weer aan te zetten houd je de zijknop (rechts) ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt.

iPhone SE 2016 en ouder

De iPhone SE 2016 of ouder zet je op de volgende manier uit.

Houd de knop bovenop je iPhone ingedrukt; Wacht tot de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt; Versleep de schuifknop en wacht 30 seconden tot je iPhone is uitgeschakeld.

Wanneer je de iPhone weer wil inschakelen om hem te herstarten, houd je de knop bovenop ingedrukt tot het Apple-logo op het scherm te zien is.

iPhone uitzetten zonder knoppen

Elke versie van de iPhone heeft een eigen manier van uitzetten, maar je kunt ‘m ook uitschakelen zonder gebruik te maken van de knoppen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer de zijknop het niet meer doet.

Je herstart de iPhone dan via ‘Instellingen’. Het mooie hiervan is dat deze manier op elk model iPhone werkt (zolang je maar iOS 11 of hoger hebt).

Tik op de app ‘Instellingen’; Kies voor ‘Algemeen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Zet uit’; Versleep de schuifknop bovenaan het scherm naar rechts; Wacht 30 seconden tot je iPhone is uitgeschakeld.

iPhone uitzetten lukt niet

Soms lukt het niet om je iPhone op de normale manier uit te zetten. Je iPhone loopt vast, de iPhone reageert niet of je iPhone blijft hangen op het Apple-logo. Geen probleem, want ook zonder touchscreen is het mogelijk om je iPhone uit te zetten. Dit doe je door het afsluiten te forceren. Hoe je dat doet ligt aan het model iPhone dat je hebt.

iPhone SE (2020), 8, X, 11 en 12 geforceerd uitzetten

Op de iPhone SE, 8, X, 11 en 12 forceer je het uitzetten op de volgende manier.

Houd de volume-omhoogknop kort ingedrukt; Houd de volume-omlaagknop kort ingedrukt; Houd de zijknop ingedrukt; Het scherm gaat op zwart en je iPhone is uitgeschakeld; Blijf je de knoppen ingedrukt houden, verschijnt het Apple-logo weer en wordt je iPhone herstart.

iPhone 7 geforceerd uitzetten

Om het uitzetten van de iPhone 7 te forceren, volg je deze drie stappen.

Houd zowel de knop volume-omlaag als de zijknop tegelijkertijd ingedrukt; Het scherm gaat op zwart en je iPhone is uitgeschakeld; Blijf je de knoppen ingedrukt houden, verschijnt het Apple-logo weer en wordt je iPhone herstart.

Oudere iPhone geforceerd uitzetten

Een nog oudere iPhone met thuisknop kun je op de volgende manier geforceerd uitzetten.

Houd de thuisknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop bovenop of aan de rechter zijkant van je telefoon; Het scherm gaat op zwart en je iPhone is uitgeschakeld; Blijf je de knoppen ingedrukt houden, verschijnt het Apple-logo weer en wordt je iPhone herstart.

