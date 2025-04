iPhone 16 vs iPhone 15: dit zijn de grootste verschillen

Weet je nog niet welke iPhone je wilt kopen en twijfel je tussen de iPhone 16 en de iPhone 15? Wij zetten de grootste verschillen voor je onder elkaar.

iPhone 16 vs iPhone 15

De iPhone 16 is officieel verschenen! Apple heeft een aantal functies van de iPhone 15 Pro naar de iPhone 16 gebracht. Zo beschikt de telefoon over een actieknop, is het mogelijk om macrofoto’s te maken en heeft de iPhone 16 ondersteuning voor Apple Intelligence. De iPhone 15 moet het zonder deze functies doen. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 15!

iPhone 16 iPhone 15 6,1-inch Super Retina XDR OLED 6,1-inch Super Retina XDR OLED A18 A16 Bionic Max. 512 GB Max. 512 GB 8 GB 6 GB 3561 mAh 3349 mAh Zwart, Wit, Roze, Blauwgroen en Ultramarijn Zwart, Blauw, Groen, Geel en Roze € 779,- € 689,-

Behuizing

Apple heeft een aantal veranderingen doorgevoerd bij het ontwerp van de iPhone 16. De lenzen in het camera-eiland zijn bij de nieuwe iPhone recht onder elkaar geplaatst. Bij de iPhone 15 stonden de camera’s nog diagonaal van elkaar. Door de nieuwe indeling van het camera-eiland kan de iPhone 16 ruimtelijke foto’s en video’s maken, die te bekijken zijn met de Apple Vision Pro.

Aan de zijkant van de iPhone 16 vinden we de actieknop en de nieuwe cameraregelaar. Bij de actieknop stel je zelf in welke actie er wordt uitgevoerd, met de cameraregelaar krijg je toegang tot vrijwel alle camerafuncties. Beide knoppen zijn handige toevoegingen aan de iPhone 16, die ontbreken op de iPhone 15. De actieknop was wel al beschikbaar bij de iPhone 15 Pro (Max), maar is nu dus geen exclusieve Pro-functie meer.

iPhone 15 iPhone 16

Scherm

Ben je bang voor krasjes of andere beschadigingen op het scherm? Dat gebeurt bij de nieuwste iPhone veel minder snel, want de iPhone 16 heeft een veel sterker scherm dan de iPhone 15. Apple heeft een nieuwe generatie van het Ceramic Shield uitgebracht, dat twee keer zo sterk is als de eerste generatie. Het display van de iPhone 16 is zo veel beter beschermd tegen schade.

Nog een aanpassing is te zien bij de minimale helderheid van het scherm. Bij de iPhone 15 is dat twee tot vier nits, de iPhone 16 heeft een minimale helderheid van nog maar één nit. Deze helderheid wordt alleen bereikt in extreem donkere ruimtes. Erg handig, want het display van de iPhone 15 is vooral in de avond nog steeds behoorlijk fel. Bij de iPhone 16 heb je hier minder last van.

Camera en audio

De iPhone 16 kan ruimtelijke foto’s en video’s maken, maar dat is niet de enige verbetering bij de camera van de nieuwe iPhone. Je kunt nu macrofoto’s maken met de reguliere iPhone, terwijl dit voorheen een exclusieve Pro-functie was. Het is ook mogelijk om video’s in de macromodus te maken. De iPhone 15 moet het zonder deze feature doen, waardoor de iPhone 16 veel meer geschikt is om foto’s en video’s van dichtbij te maken.

Daarnaast is het diafragma verbeterd bij de iPhone 16, dat ervoor zorgt dat je betere foto’s en video’s maakt bij weinig licht. Met de nieuwe fotografische stijlen heb je veel meer keuze bij het bewerken van afbeeldingen. Het filmen van video’s gebeurt met Dolby Vision, waardoor kleuren veel realistischer overkomen. Nog een voordeel: de camera heeft een anti-reflectieve laag. Daardoor heb je bij de iPhone 16 minder last van reflecties dan bij de iPhone 15.

Apple heeft ook meer audiofuncties geïntroduceerd bij de iPhone 16. Bij het opnemen van video’s in de buitenlucht filtert de nieuwe iPhone windgeluiden beter weg. De iPhone 16 is bovendien uitgebreid met Audiomix. Met deze functie kun je stemmen in video’s aanpassen, nadat je het filmpje hebt opgenomen. Je hebt daarbij de keuze uit drie stemprofielen: in kader, studio en film. Bij eerstgenoemde worden alleen de stemmen meegenomen van de mensen in beeld, bij film worden juist alle stemmen om je heen opgevangen. Met studio wordt er een professioneel studio-effect nagemaakt.

Prestaties

De iPhone 16 draait op de A18-chip, een compleet nieuwe processor. Bij de iPhone 15 heeft Apple gekozen voor de A16 Bionic-chip, die we eerder al zagen in de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Andere belangrijke verschillen onder de motorkap zijn ondersteuning voor Wifi 7 (Wifi 6 bij de iPhone 15) en ray-tracing. Door de laatstgenoemde functie werken games veel soepeler op de iPhone 16 dan de iPhone 15.

Een andere verandering is de hoeveelheid werkgeheugen. Alle uitvoeringen van de iPhone 16 hebben 8 GB aan RAM, terwijl dat 6 GB is bij de iPhone 15. In principe is 6 GB genoeg voor de meeste gebruikers, maar daar komt met de komst van Apple Intelligence verandering in. De iPhone 16 heeft met 8 GB aan werkgeheugen geen problemen om meerdere zware taken op hetzelfde moment uit te voeren.

Batterij

Misschien wel de belangrijkste verbetering: de iPhone 16 heeft een langere batterijduur dan de iPhone 15. De iPhone 15 had vrijwel precies dezelfde accu als de iPhone 14, maar bij de iPhone 16 zien we (gelukkig) wel veranderingen. Je doet met de iPhone 16 tot 22 uur met de batterij, bij de iPhone 15 is dat tot 20 uur. Dat is een verschil van twee uur, waardoor de iPhone 16 probleemloos de heel dag meegaat.

Is je iPhone leeg? Dan gaat opladen een veel sneller bij de iPhone 16. De nieuwe iPhone kan bekabeld snelladen tot 30 watt, terwijl dat bij de iPhone 15 slechts 20 watt is. Draadloos opladen kan tot 25 watt, dat 15 watt bij de iPhone 15 is. De iPhone 16 gaat dus langer mee én laadt veel sneller op dan de iPhone 15. Let wel op, want je oplader moet wel geschikt zijn voor snelladen. Lees hier welke laders genoeg vermogen hebben.

Apple Intelligence

Een groot nadeel van de iPhone 15 is dat het toestel geen ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Dat komt door de A16 Bionic-chip, die wordt bijgestaan door ‘slechts’ 6 GB aan werkgeheugen. De iPhone 15 heeft volgens Apple niet genoeg rekenkracht voor Apple Intelligence, waardoor de telefoon het zonder alle nieuwe functies zal moeten doen. De iPhone 16 krijgt deze features wél.

Apple Intelligence komt pas later beschikbaar in Nederland en België, maar met de iPhone 16 heb je gegarandeerd ondersteuning voor alle nieuwe functies. Vrijwel alle apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, zo krijg je er een handige schrijfhulp bij en wordt Siri veel slimmer. Ben je benieuwd welke veranderingen Apple Intelligence naar je iPhone brengt? Lees dan hier alles over Apple Intelligence!

Prijzen

Het prijsverschil tussen de iPhone 15 en de iPhone 16 is momenteel zo’n 100 euro. je koopt de iPhone 15 namelijk voor € 689,- en de iPhone 16 voor € 779,-. Voor die meerprijs koop je wel een iPhone die beter op de toekomst is voorbereid, met ondersteuning voor Apple Intelligence. We zetten alle voor- en nadelen nog een keer voor je op een rij.

Voordelen iPhone 16 Snellere processor

Snellere processor Meer werkgeheugen

Meer werkgeheugen Ondersteuning voor Apple Intelligence Nadelen iPhone 16 Duurder

Voordelen iPhone 15 Goedkoper Nadelen iPhone 15 Langzamere processor

Langzamere processor Minder werkgeheugen

Minder werkgeheugen Geen ondersteuning voor Apple Intelligence

Conclusie: iPhone 16 vs iPhone 15

Twijfel je nog tussen de iPhone 15 en de iPhone 16? Dan raden we je aan om de iPhone 16 te kiezen. De telefoon heeft veel functies van de iPhone 15 Pro overgenomen en is voorzien van de nieuwe cameraregelaar. Bovendien heeft de iPhone 16 ondersteuning voor Apple Intelligence en de iPhone 15 niet. Apple Intelligence in het Nederlands is voorlopig nog niet beschikbaar in Nederland en België, maar met de iPhone 16 ben je voorbereid op de toekomst. Bovendien beschikt het toestel over een hele goede camera, waarmee je nu ook professioneel video’s kunt maken. Gebruik je de camera weinig en hoef je niet de nieuwste (AI-)functies te hebben? Of wil je geld besparen? Dan is de iPhone 15 nog steeds een erg goed toestel.

iPhone 15 of iPhone 16 kopen?

