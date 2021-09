Apple Car: Apple neemt twee voormalige Mercedes-ingenieurs aan

Apple heeft twee voormalige Mercedes-ingenieurs aangenomen. De nieuwe werknemers werken waarschijnlijk mee aan de ontwikkeling van de veelbesproken Apple Car.

Lees verder na de advertentie.

Ontwikkeling van Apple Car gaat gestaag door

Apple werkt nog altijd aan de veelbesproken Apple Car. Om de zoveel tijd wordt er weer iets bekend over het mysterieuze project. Nu blijkt dat Apple onlangs twee voormalige Mercedes-ingenieurs heeft aangenomen. In hun vorige functies richtten de ingenieurs zich op de massaproductie van voertuigen, voertuigbesturing, dynamiek en software- en projectbeheer.

Volgens MacRumors zijn de kersverse medewerkers door Apple aangesloten aan de “Special Projects Group”. Dit is een team dat zich bezighoudt met allerlei top-geheime projecten en toekomstige producten. Denk hierbij aan zaken als een eventuele AR/VR-headset en dus ook de Apple Car.

De Apple Car, intern bekend als Project Titan, is een van Apples meest geheime projecten. Het uiteindelijke doel van Apple in de auto-industrie blijft ondanks een groot aantal geruchten onduidelijk. De twee nieuwe medewerkers volgen in de voetsporen van veel andere ingenieurs en leidinggevenden uit de auto-industrie. Het is dus duidelijk dat Apple wel degelijk met auto’s bezig is.

Apple blijft haar personeelsbestand uitbreiden met talenten die nodig zijn tijdens de ontwikkeling van een auto. Project Titan verloor in de loop van het jaar echter verschillende topmanagers. Hierdoor zou de Apple Car vertraging hebben opgelopen. Kevin Lynch, bekend van zijn werk aan de Apple Watch, heeft momenteel de leiding.

Meer over de Apple Car

We horen al jaren geruchten over de Apple Car. Onlangs liet Hyundai weten met Apple te hebben gesproken, maar dat de gesprekken uiteindelijk op niets uitliepen. We weten eigenlijk nog vrijwel niets over een eventuele auto van Apple. Wel staat vast dat Apple de elektrische-auto-industrie met veel belangstelling volgt.

Eind 2020 stapte bijvoorbeeld een voormalig Porsche-topman over naar Apple om te werken aan het mysterieuze project. Ook nam Apple een reeks start-ups over die zich bezighouden met (autonoom) rijden, zoals Drive.AI.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Dat kan via de website en onze gratis iPhoned-app. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer Apple-nieuws: