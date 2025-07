Verborgen watchOS 26-functie maakt jouw Apple Watch veel beter

watchOS 26 verschijnt later dit jaar en is de volgende grote update voor de Apple Watch – deze verborgen functie maakt jouw watch veel beter!

Verborgen watchOS 26-functie maakt jou Apple Watch beter

watchOS 26 bevat onder meer een nieuwe Notities-app, Apple Intelligence-functies, upgrades voor het Bedieningspaneel en nog veel meer. Maar er is één verborgen nieuwe functie voor je Apple Watch: er worden ‘hints’ toegevoegd aan de wijzerplaten, als aanvulling op de slimme stapel.

In de afgelopen twee jaar heeft Apple de slimme stapel in watchOS geïntroduceerd en elk jaar geleidelijk verbeterd. De slimme stapel zijn de widgets die je ziet wanneer je met de Digitale Kroon scrolt terwijl je naar je wijzerplaat kijkt. In watchOS 26 verbetert Apple de slimme stapel weer. Alleen is deze keer de belangrijkste functie technisch gezien geen onderdeel van de slimme stapel.

Slimme stapel-hints

In watchOS 26 zijn de voorspellingsalgoritmen van de slimme stapel verbeterd. Dit heeft Apple gedaan door meer contextuele gegevens, sensorgegevens en gegevens uit de routine van de gebruiker te integreren. Het resulteert in een verborgen functie voor je Apple Watch die we slimme stapel-hints noemen. Dat zijn proactieve suggesties voor acties die je direct kunt gebruiken.

Deze hints moedigen je aan om de slimme stapel te openen op momenten waarop deze bijzonder nuttig kan zijn. Open je de slimme stapel nooit, dan heb je er ook niets aan. Apple weet dat Apple Watch-gebruikers bijna al hun tijd op de wijzerplaat doorbrengen, dus verschijnen de hints in watchOS 26 daar onderaan op het scherm. Dat ziet er zo uit:

Als je op de hint tikt (zie onderaan linker afbeelding), wordt de slimme stapel geopend met de widget gemarkeerd (rechter afbeelding). Het ziet er wel naar uit dat de hints mogelijk in de weg zitten op wijzerplaten met andere widgets onderaan. Maar mogelijk heeft Apple daar al een oplossing voor bedacht.

Als de hints werken zoals Apple ze bedoeld heeft, lijkt het een goede manier om de slimme stapel weer een stukje nuttiger te maken. In plaats van dat je zelf op zoek moet naar de widgets van de slimme stapel, krijg je de meest relevante widgets automatisch te zien.