Toekomstige iPhones krijgen een leuke camera-upgrade. Dankzij een nieuwe sensor wordt het maken van goede foto’s daarmee nog makkelijker.

Camera van de toekomstige iPhone wordt héél goed (dankzij een nieuwe sensor)

Apple staat bekend om zijn strakke designs en slimme technologie. Maar wat iedereen het meest enthousiast maakt voor een nieuwe iPhone blijft toch wel de camera. Elk jaar worden iPhones weer een stukje beter, maar volgens de laatste geruchten gaat de camera van toekomstige iPhones een flinke sprong vooruit maken. De reden? Een nieuwe sensor die voor nóg scherpere en helderdere foto’s gaat zorgen.

Apple gebruikt op dit moment camera-sensoren van Sony in hun iPhones. Deze sensoren zijn opgebouwd uit twee lagen, maar Apple heeft er een eigen draai aan gegeven. Dit staat in een nieuw patent voor een eigen camera-sensor voor toekomstige iPhones. Ze hebben wat slimme aanpassingen gedaan waardoor de sensor niet alleen beter is, maar ook minder ruimte gaat innemen.

De nieuwe sensor die Apple gaat gebruiken kan meer licht opvangen dan de huidige sensoren. En meer licht betekent (meestal) betere foto’s, vooral in donkere omstandigheden. De nieuwe sensor kan ook beter omgaan met een breder spectrum van het licht. Zo krijg je een foto waarbij je zowel de lichte als de donkere delen goed kunt zien.

Je foto’s worden dus beter, zonder dat je daar zelf iets extra’s voor hoeft te doen. Geen gedoe meer met filters of nabewerking, want de camera van de toekomstige iPhones zorgt er dus voor dat je kiekjes er meteen professioneel uitzien.

Je moet alleen nog wel even wachten. Het is nog niet bekend wanneer Apple deze aanpassingen voor de camera en sensor in de toekomstige iPhones gaat uitbrengen. Het kan nog een paar jaar duren en de nieuwe sensor zal waarschijnlijk eerst alleen in de Pro-modellen beschikbaar zijn. Daarna is het een kwestie van tijd voordat iedere iPhone-gebruiker van deze upgrade kan gaan profiteren.