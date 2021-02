Met de start van het nieuwe jaar heeft Apple zijn grote autoproject in de volgende versnelling gezet. Een oud-Porsche topman heeft zich erbij aangesloten en Apple investeert een gigantisch bedrag in Kia Motors.

Porsche-topman stapt over naar Apple Car

Al jaren sleutelt Apple stilletjes aan zijn eerste eigen auto, maar de afgelopen maanden worden de geruchten steeds opvallender. Nu blijkt via Business Insider Deutschland dat Apple eind vorig jaar Manfred Harrer heeft aangenomen. Harrer is een oud-topman van Porsche, waarbij hij zich specialiseerde in het design van het chassis van Porsche-auto’s.

Ingewijden omschrijven Harrer als een ‘onzichtbare kampioen’ en dat hij degene was die alles weet als het om het chassis van auto’s gaat. Na dertien jaar bij Porsche maakt hij nu de overstap naar Apple.

Apple investeert in Kia Motors

Ondertussen investeert Apple flink in Kia Motors, zo stelt Bloomberg op basis van een bericht van DongA Ilbo. Het bedrijf zou maar liefst 3,6 miljard dollar in Kia Motors investeren. Dit moet genoeg zijn om de productie van de Apple-auto (met codenaam Project Titan) veilig te stellen. Dit sluit aan bij eerdere geruchten over een samenwerking tussen Apple en Hyundai. Kia is een dochterbedrijf van Hyundai.

Apple zou de deal eind februari willen sluiten, met als doel om rond 2024 te beginnen met het op grote schaal produceren van Apple-auto’s. In het eerste jaar moeten er 100.000 auto’s uit de fabriek komen rollen.

Het lijkt er dus sterk op dat we voorlopig nog geen Apple-auto hoeven te verwachten, maar dat deze rond 2025 wel degelijk op de planning staat. Wil je ondertussen meer weten? Check dan het overzicht met geruchten hieronder.

