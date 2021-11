Aanschaffen of afschepen: nieuw Apple Car-concept volgens officiële patenten

Auto-experts hebben de officiële patenten van de Apple Car erbij gepakt en een interactief concept gemaakt. Gaat de Apple Car er in de toekomst zo uit zien? Dat weten we niet, maar het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Apple Car-concept: neem zelf een kijkje

De auto-experts van de website Vanarama hebben een 3D-model gemaakt van de Apple Car die je in de browser (ook op je iPhone) kan bekijken. Ze hebben hiervoor de officiële patenten van Apple erbij gepakt om de look van de auto te realiseren. Het mooie is dat je de auto 360 graden kan draaien en zelfs kan instappen.

Wanneer je de auto wat beter bekijkt, zie je bij elk van de blauwe bolletjes op welk patent dat onderdeel gebaseerd is. Check bijvoorbeeld het glas, dat uit één geheel bestaat. Dit is gebaseerd op patent US10384519B1. Heb je de auto van alle kanten bekeken? Dan wordt het tijd om in te stappen en dit doe je via het paarse bolletje. In de auto zie je bijvoorbeeld dat het dashboard geheel aanpasbaar is en het uit één groot display bestaat.

Productie Apple Car in 2024

Zo’n concept van de Apple Car is leuk, maar wanneer verschijnt de auto nou echt? Volgens de laatste berichten is Apple voorbereidingen aan het treffen voor de productie van Apple Car in 2024. Hiervoor heeft de techgigant lopen buurten bij LG Electronics, SK Group en Toyota.

Al in 2014 begon Apple aan het autoproject ‘Project Titan’. De ontwikkeling verloopt al jaren langzaam, maar nu lijkt er toch wat meer schot in de zaak te zitten. Een aantal jaar geleden werd nog gedacht dat Apple zich vooral ging richten op software voor zelfrijdende auto’s en CarPlay.

Nu er meer en meer grote namen (zoals Apple-topman John Giannandrea, van onder andere Siri) aan het project meewerken, is de verwachting dat Apple daadwerkelijk aan de slag gaat met een ‘auto voor consumenten’.

