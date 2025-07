Apple Watch Ultra 3 release: dit is wanneer de beste Apple Watch van 2025 verschijnt

Apple bereidt de release van de Apple Watch Ultra 3 voor! Benieuwd wanneer de geavanceerde smartwatch verschijnt? Dit is de verwachte release!

Apple Watch Ultra 3

Er komt een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra aan! Het is de verwachting dat de Apple Watch Ultra 3 nog dit jaar verschijnt. Het is alweer even geleden dat de Apple Watch Ultra 2 uitkwam, die smartwatch werd in 2023 uitgebracht. Vorig jaar kreeg de Apple Watch Ultra 2 een kleine update, want de smartwatch is sindsdien naast naturel ook in zwart titanium verkrijgbaar. Verder voerde Apple geen veranderingen door bij de geavanceerde Apple Watch.

Dit jaar gebeurt dat wél, want de Apple Watch Ultra 3 komt eraan. Het is de verwachting dat de smartwatch een verbeterd scherm en meer gezondheidsfuncties krijgt. Lang hoeven we niet meer te wachten op de Apple Watch Ultra 3, want Apple’s beste smartwatch verschijnt al in september. Ben je benieuwd wanneer je de derde generatie van de Apple Watch Ultra kunt halen? Dit is de verwachte release van de Apple Watch Ultra 3!

Verwachte releasedatum

September is ieder jaar een belangrijke maand voor Apple, want dan verschijnen de nieuwe iPhones. Dat is niet alles, want die maand presenteert het bedrijf ook de nieuwe generatie(s) van de Apple Watch. In 2025 staan de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 op de planning. Apple onthult de nieuwe iPhones en Apple Watches tijdens een speciaal evenement, dat doorgaans in de tweede week van september plaatsvindt.

De Apple Watch Ultra 3 wordt vermoedelijk op maandag 8 september 2025 aangekondigd. Die dag presenteert Apple de iPhone 17 (Air), iPhone 17 Pro (Max), Apple Watch Series 11 én de derde generatie van de Apple Watch Ultra. Een week later verschijnen de toestellen in de winkels. De release van de Apple Watch Ultra 3 valt vermoedelijk op vrijdag 19 september 2025. Vanaf die dag kun je de beste Apple Watch van 2025 in de winkels halen.

Meer over de Apple Watch Ultra 3

Het duurt dus niet lang meer, voordat de Apple Watch Ultra 3 verkrijgbaar is. Ben je enthousiast over de geavanceerdste smartwatch van Apple? Dan kun je de Apple Watch Ultra 3 waarschijnlijk nog voor de officiële release bestellen. Doorgaans start de voorverkoop de eerste vrijdag na de aankondiging van een nieuw Apple-product. Dat betekent dat je de Apple Watch Ultra 3 al op vrijdag 12 september 2025 kunt pre-orderen.

Het is de verwachting dat de Apple Watch Ultra 3 zowel onder als boven de motorkap een aantal grote veranderingen krijgt. De smartwatch draait op de nieuwe S12-chip, krijgt een geavanceerder oled-scherm en heeft een langere accuduur. Vermoedelijk neemt de Apple Watch Ultra 3 de prijs over van de Apple Watch Ultra 2, die voor 899 euro verkrijgbaar is bij Apple. Bij andere aanbieders betaal je inmiddels € 749,- voor de smartwatch. Wil je geen enkele aankondiging van de Apple Watch Ultra 3 missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!