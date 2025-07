iPad Fold voorlopig van de baan, iPhone Fold verschijnt juist eerder

Apple is al ver gevorderd met de iPhone Fold, maar heeft de ontwikkeling van een iPad Fold met een groter scherm juist tijdelijk stopgezet.

iPad Fold vs iPhone Fold

Er doen al langer geruchten de ronde over een vouwbaar Apple-apparaat ter grootte van een notebook, dat over het algemeen een vouwbare iPad of iPad Fold wordt genoemd. Volgens DigiTimes heeft Apple de ontwikkeling van zo’n iPad Fold voorlopig echter stopgezet. Het bedrijf zou zich nu alleen nog richten op de ontwikkeling van een vouwbare iPhone, de iPhone Fold.

Apple zou de ontwikkeling van de iPad Fold uitstellen vanwege productieproblemen en hogere productiekosten voor de vouwbare schermtechniek. Een tegenvallende vraag van consumenten naar grotere vouwbare apparaten speelt echter ook een belangrijke rol. Als DigiTimes gelijk heeft, wil dat nog niet zeggen dat het een definitieve beslissing is. Apple zou alsnog een vouwbare iPad of MacBook kunnen overwegen wanneer de vouwbare displaytechniek in de toekomst betaalbaarder wordt.

De iPad Fold zou volgens geruchten tussen de 18,8 inch en 20,2 inch groot worden, met een OLED-display zonder vouwrand. Dat laatste is iets waar Apple veel waarde aan hecht, ook bij de iPhone Fold. De verwachting was dat de iPad Fold tussen 2026 en 2028 op de markt zou verschijnen, maar het lijkt er nu dus op dat we nog veel langer zullen moeten wachten.

Een vouwbare iPhone

DigiTimes zegt ook dat de langverwachte iPhone Fold inmiddels al in de prototypefase zit. De vouwbare iPhone zou tegen het einde van 2025 klaar moeten zijn met de prototypetests. Als dat klopt zou de iPhone Fold al in de tweede helft van 2026 op de markt kunnen verschijnen, mogelijk tegelijkertijd met het verschijnen van de iPhone 18-serie.

Dat is dus over iets langer dan een jaar. In de tussentijd kan er natuurlijk nog veel gebeuren, maar op dit moment lijkt deze prognose wel haalbaar. Uiteraard houden we je op iPhoned altijd op de hoogte wanneer er meer bekend wordt over de iPhone Fold.