Zijn je AirPods in het water gevallen? Dit kun je doen

Het is natuurlijk erg vervelend als je AirPods in het water zijn gevallen, maar dat betekent niet direct het einde van je oortjes. Dit kun je doen om je AirPods te redden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods zijn in het water gevallen

Zijn je AirPods in het water gevallen? Of zijn je oortjes onverhoopt in de wasmachine terechtgekomen? Dan betekent gelukkig niet meteen dat je AirPods niet meer te gebruiken zijn. Er zijn nog een aantal opties die je kunt proberen om jouw AirPods te redden.

Lees ook: Uitleg: zijn AirPods nou wel of niet waterdicht?

Volgens Apple zijn een aantal (onderdelen van de) AirPods in ieder geval waterbestendig. Dat betekent dat de AirPods tegen een bepaalde hoeveelheid water kunnen, zoals tegen zweet en regen. De oortjes zijn dus niet waterdicht, waardoor er altijd kans is op waterschade. Volgens Apple zijn dit de AirPods die in ieder geval waterbestendig zijn:

Waterschade bij je AirPods: dit kun je doen

Je AirPods kunnen dus tot op zekere hoogte tegen water, maar zijn niet geschikt om volledig onder water te houden. Als je AirPods toch in het water zijn gevallen of met de was mee zijn gegaan, is de kans groot dat je oortjes iets van waterschade hebben opgelopen. Met deze tips blijft de schade beperkt.

1. Droog de AirPods met een doek na contact met water

Als je AirPods in contact zijn gekomen met water, is het natuurlijk het belangrijkste dat je de AirPods zo snel mogelijk droog maakt. Dit doe je het beste met een zachte, droge doek zonder pluisjes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doekje waarmee je normaal een bril schoonmaakt. Het is in ieder geval belangrijk dat het een stof is zonder pluizen, zo voorkom je dat de AirPods juist nog viezer worden.

Probeer je AirPods niet sneller droog te maken met een föhn of door de oortjes in de oven te plaatsen. Zo beschadig je de oortjes namelijk nog meer. Door de AirPods af te nemen met een droog doekje haal je het meeste water vaak al weg. Het is hierbij slim om de opzetstukjes van de AirPods eraf te halen, zodat je ook de moeilijk bereikbare plekken droog kunt deppen.

2. Voer Water Eject uit via Opdrachten

Met de doek maak je de buitenkant van de AirPods droog, maar het is goed mogelijk dat er ook nog aan de binnenkant van de oortjes water te vinden is. Hiervoor is een handige shortcut bedacht, die ervoor zorgt dat je oortjes gaan trillen om het water te verwijderen. Om deze opdracht uit te voeren ga je naar de pagina van Water Eject en installeer je de shortcut op je iPhone.

Opdrachten Apple 8,2 (325 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zodra je Water Eject hebt gedownload, vind je de shortcut terug in Opdrachten. Om de opdracht uit te voeren, moeten je AirPods met je iPhone verbonden zijn. Dit doe je door de oortjes uit de case te halen en op de tafel te leggen. Plaats de AirPods dus niet in je oren bij het uitvoeren van de shortcut, maar verbindt de AirPods handmatig met je iPhone via de bluetooth-instellingen.

Lees ook: AirPods opladen: op deze 5 functies moet je echt even letten

Wanneer het verbinden is gelukt kun je de shortcut starten. Voor het beste resultaat zet je het volume van je iPhone op maximaal. Je hoort dan zacht getril uit de AirPods komen, waardoor water langzaam uit de oortjes stroomt. Zo verwijder je (gedeeltelijk) het vocht uit je AirPods.

3. Laat de AirPods buiten de case drogen

Het is vaak moeilijk om je AirPods direct helemaal droog te krijgen. Daarom is het verstandig om de oortjes een paar dagen te laten drogen. Dit gebeurt het beste buiten de case. Is het doosje ook nat geworden? Laat deze dan ook een paar dagen drogen met de deksel opengeklapt. Het is belangrijk om de case in deze periode niet op te laden, want ook het oplaaddoosje kan nog nat zijn aan de binnenkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook nu is het belangrijk dat je het droogproces niet probeert te versnellen. Leg de oortjes dus niet op de verwarming of in de droger. Bij het drogen kun je de AirPods wel in een bak met rijst leggen, rijst absorbeert immers het vocht in de omgeving. Het is niet zeker of dit daadwerkelijk helpt, maar het is zeker het proberen waard. Laat de AirPods minimaal twee dagen drogen, zonder ze te gebruiken.

AirPods niet meer te redden? Laat ze repareren

Is het geluid van je AirPods hierna nog steeds niet hersteld? Dan hebben de oortjes onherstelbare waterschade opgelopen. Apple biedt in dat geval een service om waterschade aan AirPods te repareren. Controleer daarvoor eerst even of je Apple Care Plus hebt, want dan vervangt Apple de onderdelen tegen een lagere prijs. Check daarna nog even hoeveel je kwijt bent om je AirPods te laten maken na contact met water.

Lees ook: AirPods Pro 2 versus AirPods Pro 1 – de verschillen op een rij

Zijn je AirPods niet meer te redden nadat ze in het water zijn gevallen? Of vind je de herstelprijs te hoog? Dan is het tijd om naar een nieuw paar AirPods te kijken. De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de meest geavanceerde oortjes die Apple te bieden heeft. Voor een veel lagere prijs heb je de AirPods 3. Check vooral even onze prijsvergelijker, zodat je weet dat je niet teveel betaalt voor de nieuwe oortjes!

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 249,- Bekijk beste prijs