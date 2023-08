iPhone correct opladen: dit moet je vooral níét doen

Voor het correct opladen van je iPhone moet je een aantal zaken in je achterhoofd houden. Deze drie dingen moet je in ieder geval níét doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone correct opladen: dit moet je juist níét doen

De accu van je iPhone wordt na verloop van tijd slechter. Jammer genoeg kun je daar niet heel veel tegen doen. Maar door het correct opladen van je iPhone doe je wel een stuk langer met de accu. Doorgaans heeft de accu van je iPhone een levensduur tussen de drie en vijf jaar (of zo’n 500 tot 1000 laadcycli).

Ook zijn er een aantal zaken die je vooral níét moet doen. Deze verkorten de levensduur van je iPhone-accu behoorlijk. Er zijn drie factoren die van invloed zijn op de gezondheid van je iPhone-batterij:

Aantal laadcycli;

Warmte;

Leeftijd.

1. Dit is wanneer je de iPhone niet moet opladen

Is de acculading van je iPhone nog boven de 90 procent? Dan is het beter om je iPhone niet nog snel even naar de 100 procent te trekken voordat je van huis gaat. Als vuistregel kun je aanhouden dat je de accustand van je iPhone tussen de 30 en 90 procent moet houden.

Laat je iPhone ook niet te ver leeglopen. Wanneer je de melding krijgt dat de Energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld als je iPhone-accu onder de twintig procent komt, kun je het beste de iPhone even aan de lader hangen.

Voor het correct opladen is het beter om je iPhone elke keer een beetje te op te laden, dan één keer per dag helemaal. Het allerbeste is om de acculading van je iPhone altijd tussen de 20 en 80 procent te laten zijn.

2. Laat je iPhone niet te warm worden

Laad je de iPhone ‘s nachts op? Leg hem dan (vooral in de zomer) niet onder je kussen. De iPhone kan dan de warmte niet goed kwijt en dat is funest voor de levensduur van de accu. Je moet hem natuurlijk ook niet in de zon leggen of hem weggestopt in je broek opladen met bijvoorbeeld een powerbank.

Lees meer: Batterijproblemen iPhone 14 Pro: accu verslechtert véél te snel

Beter is het dan om hem op een plek te leggen met een aangename temperatuur. De iPhone-accu voelt zich het fijnst tussen de 20 en 30 graden. Korte warmte-uitschieters zijn niet erg, maar langdurige hitte is zeker niet goed.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Gebruik geen nepkabels of -opladers

Probeer altijd om je iPhone op te laden met een echte kabel van Apple. Sommige van de ‘fake’ kabels werken niet naar behoren of geven zelfs vreemde foutmeldingen wanneer je ze aansluit. Er gaan zelfs verhalen over iPhone-adapters die in de brand vliegen, met allerlei nare gevolgen van dien.

Wel gebruiken: geoptimaliseerd opladen

Het correct opladen van je iPhone is een ding, maar om het verouderingsproces van je iPhone-batterij te beperken kan de iPhone leren wat je dagelijkse oplaadroutine is. De iPhone kan daarmee de levensduur van je accu verlengen. Zorg er dus voor dat je deze optie aan hebt staan. Je checkt dat op de volgende manier.

Geoptimaliseerd opladen op iPhone aanzetten Kies voor ‘Instellingen’; Ga naar ‘Batterij > Batterijconditie en opladen’; Zet de optie bij ‘Geoptimaliseerd opladen’ op aan.

iPhone met de beste accu

De iPhone 14 Pro Max en de iPhone 14 Plus doen het langst met een volle acculading. Wil je dus een iPhone die je het minst hoeft op te laden? Dan zijn deze iPhones een prima keuze. Check voor de beste prijzen onze prijsvergelijker hieronder.

Meer tips voor iPhone