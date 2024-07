iPhone uitzetten is in iOS 18 een stuk gemakkelijker

Het uitzetten of herstarten van je iPhone is nogal omslachtig, maar in iOS 18 is het een stuk makkelijker geworden. Wij vertellen je wat Apple heeft veranderd.

iPhone uitzetten is in iOS 18 een stuk makkelijker

Om een recente iPhone uit te zetten moet je de knop rechts en een van de volumeknoppen ingedrukt houden. Als je dat niet weet kun je altijd nog in de ‘Instellingen’ van de iPhone duiken en daar je toestel uitzetten.

Maar dat moet toch veel makkelijker kunnen? Dat dacht Apple waarschijnlijk ook, want vanaf iOS 18 wordt het uitzetten van je iPhone een stuk eenvoudiger. Er zit dan een aan/uit-knop in het Bedieningspaneel van je iPhone. Dit Bedieningspaneel haal je tevoorschijn door in de hoek rechtsboven naar beneden te vegen. Op een iPhone met Touch ID veeg je van het onderkant van het scherm naar boven.

Als je het Bedieningspaneel open hebt staan zie je in de hoek rechtsboven dan een nieuwe knop (een cirkeltje met een lijntje). Door je vinger eventjes op de knop te leggen komt de bekende schuifbalk tevoorschijn waarmee je de iPhone uit kunt zetten.

iOS 18: dit is er nieuw

Met iOS 18 komen er ontzettend veel nieuwe functies naar je iPhone. Ook de iPad krijgt met iPadOS 18 een flinke update. Wat vooral opvalt bij deze nieuwe versie van iOS is dat je meer mogelijkheden krijgt om het beginscherm, toegangsscherm en bedieningspaneel aan te passen. Zo kun je apps nu op vrijwel elke willekeurige plek neerzetten en is het zelfs mogelijk om de kleuren van apps te wijzigen.

Daarnaast voegt iOS 18 naast het makkelijker uitzetten van je iPhone een aantal handige functies toe. Zo kun je voortaan Siri hernoemen en is Apple Kaarten uitgebreid. Je kunt zelfs de namen van apps verbergen.

Wil je weten welke functies er allemaal in iOS 18 zitten? Pak dan het onderstaand artikel er nog even bij!

