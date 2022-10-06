Ben jij op zoek naar een refurbished iPhone 14 Plus? Dan heb je geluk, wij weten namelijk waar hij op dit moment het goedkoopst te krijgen is. Als je onze prijsvergelijker op deze pagina gebruikt, dan kom je daar binnen één minuut achter! Je vindt de prijsvergelijker door naar boven te scrollen, scoor dus snel die goede deal!

Waar moet je op letten als je een refurbished iPhone 14 Plus koopt?

Bij refurbished iPhones maken ze gebruik van drie verschillende kwaliteitscategorieën. Deze zijn:

Zo goed als nieuw Lichte gebruikerssporen Zichtbaar gebruikt

Uiteraard geldt hierbij dat hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger ook de prijs is. Daarbij is het wel fijn om te weten dat dit alleen over de buitenkant van het toestel gaat. De hardware aan de binnenkant en de software zijn altijd 100 procent in orde, bij alle drie de kwaliteitsniveaus. Je hebt dus geen last van virussen, malware, spyware of andere nare programma’s. Het gaat hier meer om krasjes aan de buitenkant en dergelijke.

Is refurbished hetzelfde als tweedehands?

Het klopt dat refurbished toestellen altijd een vorige eigenaar hebben gehad, maar het is zeker niet hetzelfde als tweedehands. Je koopt een refurbished telefoon namelijk altijd in een officiële (web)winkel en niet van een particulier zoals op Marktplaats of iets dergelijks.

Dat betekent dat je gewoon een bonnetje krijgt met een garantieperiode. Daarnaast maak je ook gebruik van andere consumentenbescherming, zoals een retourbeleid en vaak ook een helpdesk voor al je mogelijke vragen. Dat krijg je natuurlijk nooit wanneer je een tweedehands telefoon koopt. Refurbished is dus echt wel iets heel anders dan tweedehands.

Is de refurbished iPhone 14 Plus een goede smartphone?

Ja, absoluut. Apple maakt eigenlijk alleen maar goede smartphones en zo ook de iPhone 14 Plus. Hij is qua hardware en software precies even goed als de normale iPhone 14, maar heeft een wat groter scherm. Door de grotere afmeting is er ook wat meer ruimte voor een grotere accu, dus die gaat wat langer mee. Maar dat zijn de enige verschillen. Al met al een goede telefoon waar je nog lang plezier van kunt hebben.

Waar is de refurbished iPhone 14 het goedkoopst?

Prijzen van smartphones schommelen nogal, waardoor de goedkoopste winkel nog weleens wisselt. Onze prijsvergelijker houdt dat allemaal bij en weet continu waar je op dit moment de beste deal kunt vinden. De goedkoopste aanbieding vinden is dus binnen één minuut gedaan!

De prijsvergelijker sorteert direct het huidige aanbod op prijs van laag naar hoog. De goedkoopste aanbieding staat dus altijd bovenaan. Let er wel op dat dit daarom bijna altijd om een toestel gaat die al zichtbaar gebruikt is. Die zijn nou eenmaal het goedkoopst. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien waarin je ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

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