Batterijproblemen iPhone 14 Pro: accu verslechtert véél te snel

De accu van de iPhone 14 Pro slijt volgens gebruikers veel te snel, waardoor de batterijconditie binnen een korte periode al verslechtert. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijproblemen iPhone 14 Pro

Heb jij problemen met de batterij van je iPhone 14 Pro? Dan ben je niet de enige, want veel gebruikers met een iPhone 14 Pro klagen over de accu. Volgens deze klachten verslechtert de batterij enorm snel, waardoor de batterijconditie van de iPhone al snel niet meer op 100 procent staat. Dit gebeurt bij de iPhone 14 Pro naar verluidt (veel) sneller dan bij andere iPhones.

Lees ook: Apple geeft de iPhone geen vervangbare accu (dit is waarom)

Zo klagen gebruikers dat de batterijconditie van de iPhone 14 Pro na een jaar al met 10 procent of meer is gedaald. Hierdoor heeft de accu van de iPhone 14 Pro nog maar een maximale capaciteit van tussen de 80 en 90 procent. Dat is veel sneller dan verwacht, want de batterij van de iPhone zou doorgaans pas na meer dan twee jaar onder de 80 procent mogen duiken. Is de batterij dan echt zo slecht?

Zo bekijk je de batterijconditie op je iPhone

De maximumcapaciteit van je batterij zie je in de instellingen van je iPhone. Ga daar naar ‘Batterij > Batterijconditie en opladen’ om de staat van je batterij te zien. Het is niet duidelijk waarom de accu van de iPhone 14 Pro zo snel verslechtert, dit hangt mogelijk samen met nieuwe functies van de telefoon. Zo heeft het always on-display meer energie nodig en vraagt de A16 Bionic-chip ook meer van de batterij.

Volgens Apple moet je de iPhone minimaal 500 keer op kunnen laden, voordat de batterijconditie onder de 80 procent zakt. In praktijk kun je de iPhone dus meer dan 2 jaar dagelijks opladen, zonder dat de accu van je iPhone enorm verslechtert. Bij de iPhone 14 Pro gaat de accu er dus een stuk sneller op achteruit. Apple heeft nog niet gereageerd op de slechte batterijconditie van de iPhone 14 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoveel kost het vervangen van een accu bij iPhone

Als de accu van jouw iPhone 14 Pro nu al onder de 80 procent is gedoken, is het raadzaam om deze zo snel mogelijk te laten vervangen. Apple zet namelijk kosteloos een nieuwe batterij in je iPhone, als de batterijconditie binnen een jaar lager is dan 80 procent. Heb je Apple Care Plus? Dan is deze periode twee keer zo lang. Controleer dus vooral even de aankoopdatum van je iPhone, want misschien krijg je wel gratis een nieuwe accu.

Lees ook: iPhone correct opladen: dit moet je vooral níét doen

Dat kan veel geld schelen, want Apple kondigde begin dit jaar aan dat de kosten voor een nieuwe batterij zouden stijgen. Sinds 1 maart betaal je voor een nieuwe batterij van een iPhone SE, iPhone 8 of ouder model 79 euro. Bij een iPhone X of nieuwer leg je sinds 1 maart 99 euro neer voor een nieuwe batterij. Je bent dus 24 euro meer kwijt voor een vervangende accu dan afgelopen jaar.

Zo gaat de accu van je iPhone 14 Pro langer mee

Gaat de accu van jouw iPhone 14 Pro snel leeg? En is de batterijconditie inmiddels erg verslechterd? Er zijn verschillende manieren om langer je iPhone te doen zonder je accu te vervangen. Zo kan je de energiebesparing aanzetten en is het slim om alle apps die op de achtergrond draaien af te sluiten. Lees hier al onze iPhone-tips, waarmee jouw accu het weer wat langer volhoudt!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!