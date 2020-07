Werkt WhatsApp ineens niet meer, en kun je geen berichten meer versturen? Dankzij de volgende drie stappen ben je in no-time weer aan het appen!



WhatsApp werkt niet: 3 oplossingen

Bij een storing kun je weinig anders doen dan geduld hebben, maar in de meeste gevallen ligt het probleem ergens anders. Werkt WhatsApp niet? Check dan eerst de volgende mogelijke oplossingen.

1. Check of WhatsApp een storing heeft

Voordat je bergen met werk gaat verzetten, is het belangrijk om te controleren of jij de enige bent bij wie WhatsApp niet werkt. Ga hiervoor naar de website van AlleStoringen. Aan het hoge aantal storingen merk je snel genoeg of de chatdienst down is of niet.

2. Controleer je internetverbinding

Werkt WhatsApp nog steeds niet, maar lijk je de enige te zijn? Dan ligt het probleem waarschijnlijk aan de internetverbinding. Als het signaal zwak is kun je geen berichten versturen en ontvangen, en blijven appjes ‘hangen’. Dit is zichtbaar aan het klokteken dat naast je berichten blijft staan. Pas zodra je een vinkje ziet is het bericht verzonden, en bij twee vinkjes heeft de ontvanger het appje binnen.

Verbreek je wifi- of mobiele data-verbinding en koppel je smartphone opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost. Is er een ander wifi-netwerk in de buurt? Maak hier dan verbinding mee. Indien je nu wel berichtjes kunt verzenden is je router waarschijnlijk het probleem. Start het kastje opnieuw op door de stekker er even uit te halen, en vervolgens weer aan te sluiten.

Kun je alleen geen WhatsApp-berichten versturen via mobiele data? Controleer dan of je niet toevallig over je internetbundel bent heengegaan. Log op iemand anders zijn of haar telefoon in bij het klantenportaal van je provider om je recente verbruik te bekijken, of gebruik hiervoor een computer met internetverbinding.



3. Opnieuw opstarten en updaten

Soms wil het nog weleens helpen om je iPhone even opnieuw op te starten. Zorg bovendien dat je altijd de nieuwste versie van WhatsApp geïnstalleerd hebt, en er geen updates klaarstaan. Wanneer bovenstaande oplossingen niet helpen is tijd om je netwerkinstellingen te verwijderen. Hierdoor worden alle opgeslagen opties voor mobiele- en wifi-netwerken vergeten:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Stel opnieuw in’; Kies ‘Herstel netwerkinstellingen’ en bevestig je keuze.

