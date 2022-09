De iPhone 14 Pro los kopen

We zijn bezig om alle prijsdata te verzamelen en onze vergelijkers zo snel mogelijk live te krijgen zodat jij alle prijzen kan vergelijken en de beste deal kan scoren. Als de vergelijker nog niet live is, kan je via onderstaand links je nieuwe iPhone pre-orderen bij jou provider of favoriete shop.

Wanneer je een iPhone 14 Pro kopen wil, is het altijd verstandig om eerst de prijsvergelijker te gebruiken. Zoals je bij producten van Apple gewend bent, kun je ook deze keer weer topkwaliteit verwachten. De iPhone 14 Pro verscheen in 2022 en is de opvolger van de iPhone 13 Pro. Natuurlijk is hij ook weer een beetje beter dan zijn voorganger.

iPhone 14 Pro bestellen: voor wie is het toestel geschikt?

De iPhone 14 Pro kopen is voor mensen die het beste van Apple willen hebben. De Pro-versie heeft echt betere specs en een groter scherm. Daar betaal je ook meer voor. Helemaal wanneer je kiest voor veel opslagruimte, zal je diep in de buidel moeten tasten. Mensen die een iPhone 14 Pro kopen hechten dus veel waarde aan een goede smartphone en zijn ook bereid om daarvoor te betalen.

Een iPhone 14 Pro los toestel of toch met abonnement?

Als je een iPhone 14 Pro als los toestel koopt, betaal je direct het hele aanschafbedrag. Dat moet je dan wel op je bankrekening hebben staan. Eenmaal aangeschaft is hij wel direct van jou en hoef je geen maandelijkse afbetalingen meer te doen. Daardoor zijn je maandlasten lager. Bovendien kun je op deze manier ook niet te maken krijgen met een BKR-registratie.

Als je toch voor een iPhone 14 Pro met abonnement gaat, betaal je het toestel af in maandelijkse termijnen. Daardoor houd je nu meer geld over waardoor je ook nog genoeg hebt om andere leuke dingen te doen. Daarnaast verhoogt een abonnement het gebruiksgemak en -plezier. Je krijgt dan wel een BKR-registratie maar tenzij je binnenkort een hypotheek gaat aanvragen, heb je daar geen last van.

Zo werkt de prijsvergelijker

Met onze prijsvergelijker vind je heel snel de beste aanbieding van dit moment, die staat namelijk altijd bovenaan.

Zelfs wanneer aanbieders de prijzen veranderen, ziet onze prijsvergelijker dat meteen. Zo blijft hij altijd up to date en weet je zeker dat je altijd de beste deal van dit moment kunt vinden.

Gebruik de filteropties om het aanbod toe te spitsen op jouw interesses en voorkeuren. Klik vervolgens op de aanbieding die bij jou past en je komt direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar bestel je dan jouw nieuwe iPhone 14 Pro. Vind je dit model te duur dan zijn er nog vele modellen om uit te kiezen. Op onze iPhone kopen pagina vind je alle iPhone modellen met de laagste prijs.