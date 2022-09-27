iPhone 14 Pro vergelijken
vanaf € 839,-
147.5 x 71.5 x 7.9 mm
206 gram
6.1 inch Super Retina (OLED) scherm
60 Hz
48 MP 12 MP 12 MP camera’s
12 MP selfiecamera
Apple A16
6 GB werkgeheugen
3200 mAh
Snelladen, 20 watt
iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)
Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)
- Face ID en waterbestendig
- Selfie camera met autofocus
- Draadloos opladen en MagSafe
- Crashdetectie
Release: 09 / 2022
vanaf € 899,-
146.7 x 71.5 x 7.7 mm
204 gram
6.1 inch Super Retina (OLED) scherm
60 Hz
12 MP 12 MP camera’s
12 MP selfiecamera
4 GB werkgeheugen
3095 mAh
Snelladen, 20 watt
iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)
Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)
- Face ID en waterbestendig
- Adaptieve refresh-rate tot 120 Hz
- Draadloos opladen en MagSafe
- LiDAR-scanner + verbeterde ultragroothoeklens
Release: 09 / 2021