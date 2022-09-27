iPhone 14 Pro los toestel prijzen vergelijken

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Apple iPhone 14 Pro
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  • 4 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 839,00 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 14 Pro los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 Pro is verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren goud, paars, spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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4 resultaten vanaf € 839,00
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NieuwRefurbished vanaf € 418,00
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 839,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 866,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
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1d
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro
256 GB5G
€ 919,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
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1d
Tip: Een Apple iPhone 14 Pro met abonnement is tot € 229,00 goedkoper dan een los toestel met sim-only
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro
512 GB5G
€ 954,00
2 jaar garantie
Belsimpel
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1d

iPhone 14 Pro vergelijken

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro

vanaf € 839,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14 Pro
Algemeen

147.5 x 71.5 x 7.9 mm

206 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP 12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A16

6 GB werkgeheugen

3200 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro

vanaf € 899,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13 Pro
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.7 mm

204 gram

6.1 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

4 GB werkgeheugen

3095 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Adaptieve refresh-rate tot 120 Hz
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • LiDAR-scanner + verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

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