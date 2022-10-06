iPhone 14 Plus los toestel prijzen vergelijken

7.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 14 Plus
1/18
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 4 prijzen van 3 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 648,10 bij bol.com plaza
Start vergelijkenBekijk beste deal
Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 14 Plus los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 Plus is verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren blauw, geel, middernacht, paars en rood. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
Filters
×
Geheugen
Kleur
Conditie
Levertijd
Filters
4 resultaten vanaf € 648,10
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only abonnement
Vodafone
Tot €20 korting per maand
  • Extra voordeel als je thuis Ziggo hebt:
  • Iedere maand korting i.c.m. Ziggo Internet
  • Dubbele data en gratis streamingsdienst
Bekijk aanbieding
NieuwRefurbished vanaf € 333,99
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus
128 GB5G
€ 648,10
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
5d
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus
256 GB5G
€ 739,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
Bekijk aanbieding
5
bol.com plaza
1d
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus
512 GB5G
€ 999,00
2 jaar garantie
Proshop
Bekijk aanbieding
8.8
Proshop
4d
Tip: Een Apple iPhone 14 Plus met abonnement is vaak goedkoper dan een los toestel met sim-only
Apple iPhone 14 Plus
Apple iPhone 14 Plus
512 GB5G
€ 1.149,00
2 jaar garantie
Media Markt
Bekijk aanbieding
7.7
Media Markt
1d

Een iPhone 14 Plus kopen doe je altijd nadat je eerst onze prijsvergelijker hebt gebruikt. Het is de beste manier om snel te besparen op je aankoop. Door een iPhone 14 Plus te kopen, krijg je één van Apple’s toptoestellen in huis. Dit jaar dus geen mini maar een Plus. Een groot voordeel van dit nieuwe model is het grote scherm en grote batterij waardoor je er extra lang mee door kan.

Voor wie is de iPhone 14 Plus geschikt?

De iPhone 14 Plus is simpelweg een grotere versie van de standaard iPhone 14. Daarnaast heeft hij een grotere batterij, maar verder zijn de specs hetzelfde. Je betaalt wel iets meer voor meer scherm. Dit toestel is voor de Apple liefhebber die een groter display wil.

iPhone 14 Plus bestellen: verschilt de prijs aanbieder?

Als de telefoon net uitgebracht is, dan zijn de prijzen overal precies hetzelfde. Dat verandert als hij al een tijdje uit is, omdat de prijzen dan zakken. De winkels mogen dan zelf bepalen voor hoeveel ze de iPhone verkopen. Dat zorgt ervoor dat hij bij de ene winkel duurder is dan bij de andere. Er kan dan zeker flink bespaard worden door even de prijsvergelijker te gebruiken. Bij andere iPhones hebben we soms prijsverschillen gezien van 70 tot 100 euro. Dat is toch fijn om lekker op je bankrekening te houden.

iPhone 14 Plus kopen? zo vind je de beste deal

In onze prijsvergelijker zie je eenvoudig waar de iPhone 14 Plus op dit moment het goedkoopst is. De beste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Dit is dan ook altijd het model met de minste opslagcapaciteit.

Je kunt de filteropties gebruiken om ook alleen het aanbod te zien dat interessant is voor jou. Filter eenvoudig op kleur, GB en levertijd.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding om direct doorgestuurd te worden naar de webshop. Daar koop je de iPhone 14 Plus zoals je normaal ook zou doen. Wil je toch even verder kijken? Op onze iPhone kopen pagina vind je alle actuele prijzen van alle iPhone modellen. Hieronder hebben we de populairste modellen in vergelijking met de iPhone 14 Plus voor je op een rijtje gezet.

iPhone 14 Plus vergelijken

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Plus

vanaf € 648,10

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14 Plus
Algemeen

160.8 x 78.1 x 7.8 mm

203 gram

6.7 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

6 GB werkgeheugen

4323 mAh

Snelladen

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 10 / 2022

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max

vanaf € 804,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14 Pro Max
Algemeen

160.7 x 77.6 x 7.9 mm

240 gram

6.7 inch Super Retina (OLED) scherm

60 Hz

48 MP 12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A16

6 GB werkgeheugen

4323 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 16 t/m iOS 21 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2029 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren