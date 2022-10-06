Een iPhone 14 Plus kopen doe je altijd nadat je eerst onze prijsvergelijker hebt gebruikt. Het is de beste manier om snel te besparen op je aankoop. Door een iPhone 14 Plus te kopen, krijg je één van Apple’s toptoestellen in huis. Dit jaar dus geen mini maar een Plus. Een groot voordeel van dit nieuwe model is het grote scherm en grote batterij waardoor je er extra lang mee door kan.

Voor wie is de iPhone 14 Plus geschikt?

De iPhone 14 Plus is simpelweg een grotere versie van de standaard iPhone 14. Daarnaast heeft hij een grotere batterij, maar verder zijn de specs hetzelfde. Je betaalt wel iets meer voor meer scherm. Dit toestel is voor de Apple liefhebber die een groter display wil.

iPhone 14 Plus bestellen: verschilt de prijs aanbieder?

Als de telefoon net uitgebracht is, dan zijn de prijzen overal precies hetzelfde. Dat verandert als hij al een tijdje uit is, omdat de prijzen dan zakken. De winkels mogen dan zelf bepalen voor hoeveel ze de iPhone verkopen. Dat zorgt ervoor dat hij bij de ene winkel duurder is dan bij de andere. Er kan dan zeker flink bespaard worden door even de prijsvergelijker te gebruiken. Bij andere iPhones hebben we soms prijsverschillen gezien van 70 tot 100 euro. Dat is toch fijn om lekker op je bankrekening te houden.

iPhone 14 Plus kopen? zo vind je de beste deal

In onze prijsvergelijker zie je eenvoudig waar de iPhone 14 Plus op dit moment het goedkoopst is. De beste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Dit is dan ook altijd het model met de minste opslagcapaciteit.

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