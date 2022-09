De iPhone 14 Plus los kopen

We zijn bezig om alle prijsdata te verzamelen en onze vergelijkers zo snel mogelijk live te krijgen zodat jij alle prijzen kan vergelijken en de beste deal kan scoren. Als de vergelijker nog niet live is, kan je via onderstaand links je nieuwe iPhone pre-orderen bij jou provider of favoriete shop.

Een iPhone 14 Plus kopen doe je altijd nadat je eerst onze prijsvergelijker hebt gebruikt. Het is de beste manier om snel te besparen op je aankoop. Door een iPhone 14 Plus te kopen, krijg je één van Apple’s toptoestellen in huis. Ook is hij uiteraard weer iets beter dan het model van vorig jaar.

Voor wie is de iPhone 14 Plus geschikt?

Door een iPhone 14 Plus te kopen, haal je net een betere versie in huis dan de standaard iPhone 14. Hij heeft een groter scherm en betere camera’s. Je betaalt natuurlijk ook meer voor de betere specs. Dit maakt deze smartphone geschikt voor mensen die een betere telefoon willen hebben dan de meeste mensen en ook bereid zijn daarvoor te betalen.

Kan de prijs per winkel veel verschillen?

Als de telefoon net uitgebracht is, dan zijn de prijzen overal precies hetzelfde. Dat verandert als hij al een tijdje uit is, omdat de prijzen dan zakken. De winkels mogen dan zelf bepalen voor hoeveel ze de iPhone verkopen. Dat zorgt ervoor dat hij bij de ene winkel duurder is dan bij de andere. Er kan dan zeker flink bespaard worden door even de prijsvergelijker te gebruiken. Bij andere iPhones hebben we soms prijsverschillen gezien van 70 tot 100 euro. Dat is toch fijn om lekker op je bankrekening te houden.

Op deze manier vind je de beste deal

In onze prijsvergelijker zie je eenvoudig waar de iPhone 14 Plus op dit moment het goedkoopst is. De beste aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. Dit is dan ook altijd het model met de minste opslagcapaciteit.

Je kunt de filteropties aan de linkerkant gebruiken om ook alleen het aanbod te zien dat interessant is voor jou.

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding om direct doorgestuurd te worden naar de webshop. Daar koop je de iPhone 14 Plus zoals je normaal ook zou doen. Wil je toch even verder kijken? Op onze iPhone kopen pagina vind je alle actuele prijzen van alle iPhone modellen.