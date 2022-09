iPhone 14 Plus abonnementen vergelijken

De iPhone 14 Plus met abonnement afsluiten

We zijn bezig om alle prijsdata te verzamelen en onze vergelijkers zo snel mogelijk live te krijgen zodat jij alle prijzen kan vergelijken en de beste deal kan scoren. Als de vergelijker nog niet live is, kan je via onderstaand links je nieuwe iPhone pre-orderen bij jou provider of favoriete shop.

De iPhone 14 Plus met abonnement is een grotere versie dan de standaard iPhone 14 en is daarom ook een stukje duurder. Hij heeft voornamelijk een groter scherm, de rest van de specs komen behoorlijk overeen met het standaard model. Op deze pagina vind je onze prijsvergelijker zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt.

Voor wie is de iPhone 14 Plus met abonnement geschikt?

De iPhone 14 Plus met abonnement is geschikt voor mensen die graag een groter scherm willen dan een standaard iPhone. Je hecht waarde aan het maken en bekijken van goede foto’s en bent ook bereid hiervoor wat extra te betalen. Je speelt graag met de verschillende mogelijkheden en je hebt de telefoon misschien zelfs (semi)professioneel nodig.

Ga je voor een abonnement of toch een los toestel?

Of je nou voor een iPhone 14 Plus met abonnement of als los toestel gaat, je gaat erg tevreden zijn met deze smartphone. Toch zijn er voor beide opties verschillende voor- en nadelen. We lopen ze even door.

Bij een abonnement hoef je niet direct het hele aanschafbedrag te betalen. Daardoor houd je nu wat meer geld in je portemonnee. Het zorgt er echter wel voor dat je maandelijkse kosten wat hoger zijn, omdat je het toestel moet afbetalen. Ook krijg je te maken met een BKR-registratie, wat opzich niet erg is maar wel vervelend kan zijn als je binnenkort een hypotheek probeert te krijgen.

Als je gaat voor een los toestel gaat, betaal je meteen bij de aankoop het hele bedrag. Je moet dus voldoende geld op je bankrekening hebben staan. Daarna zijn je maandlasten wel lager en dat is natuurlijk ook fijn. Wanneer je de smartphone combineert met een sim only-abonnement, houd je wel de voordelen die komen met een abonnement.

Waar moet je op letten bij een iPhone 14 Plus met abonnement?

Het is altijd goed om bij jezelf even na te gaan waar een iPhone 14 Plus met abonnement aan moet voldoen. Bel je de hele tijd? Dan zijn wat extra belminuten geen overbodige luxe. Maar zo zijn er nog meer zaken om rekening mee te houden. Hieronder volgt daarom een mooi lijstje met aandachtspunten.

Meer of minder MB’s voor mobiel internet? Gebruik maken van mobiel internet is super fijn. Je bent dan niet meer afhankelijk van allerlei openbare wifipunten die ook nog eens onveilig kunnen zijn. Even je route plannen of noodzakelijk informatie opzoeken is een fluitje van een cent. Ook ben je beter bereikbaar omdat je Whatsappjes en andere berichten gewoon binnenkomen. Maar hoeveel heb je dan nodig? Daarvoor check je even je huidige verbruik. Dat geeft een goede richtlijn voor de hoeveelheid data die je nodig hebt.

4G of toch 5G? 5G is tussen de 10 en 100 keer sneller dan 4G waardoor je complete seizoenen van je favoriete tv series in een paar minuten kunt downloaden. Daarnaast blijf je ook beter bereikbaar wanneer er veel mensen op een bepaalde plek zijn, zoals in stadions of festivals. Het netwerk raakt namelijk veel minder snel overbelast. Het duurt echter nog wel even voordat die nieuwe frequentiebanden beschikbaar worden. Tot die tijd is 5G amper sneller dan 4G. Het is echter zeker het overwegen waard als je verwacht langer dan 2 jaar met je smartphone te doen.

Een iPhone 14 Plus met abonnement van 1 of 2 jaar? De looptijd van het abonnement bepaalt in grote mate hoeveel je maandelijks kwijt bent. Bij een looptijd van slechts 1 jaar, is er namelijk minder tijd om je toestel af te lossen. Daardoor zijn je maandlasten hoger. Wel heb je dan wat meer vrijheid. Je kunt namelijk na 1 jaar al overstappen op een ander abonnement, mocht je dat willen. Kijk voor jezelf even wat voor jou fijner is.

Bestaande klant voordeel . Bij veel aanbieders zoals bijvoorbeeld KPN en T-Mobile krijg je extra voordeel als je ook al andere diensten van hen afneemt. Denk aan Tv, vaste telefonie en thuis internet. Kies je voor een mobiel abonnement bij dezelfde provider? Dan resulteert dit vaak in korting of andere leuke extra's. Houd dit dus zeker in je achterhoofd bij het kopen van een iPhone 14 Plus met abonnement.

De levertijden. Zodra de nieuwe iPhone 14 Plus met abonnement verkrijgbaar is zullen de levertijden snel oplopen. Er is meestal maar een beperkt aanbod vanuit Apple. Het kan daarom even duren voordat er genoeg toestellen geleverd zijn voor iedereen. Hoe eerder je bestelt, hoe groter de kans dat jij vanaf het begin kunt genieten van je nieuwe smartphone.

Bij welke Nederlandse providers is de iPhone 14 Plus met abonnement te krijgen?

De iPhone 14 Max met abonnement is verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse providers. Denk daarbij aan KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. De nieuwe toestellen liggen van 16 september in de winkels en vanaf dan moet je er snel bij zijn om jouw exemplaar veilig te stellen.

In de prijsvergelijker zie je alle genoemde providers, samen met een aantal kleinere zoals Lebara en Budget Mobiel, tussen de resultaten staan. Weet jij al welke provider je wil? Dan kun je die eenvoudig selecteren in de filteropties. Je ziet dan alleen nog maar abonnementen die bij jou passen.

Zo werkt de prijsvergelijker

De prijsvergelijker maakt het heel eenvoudig om de beste deal te vinden. Die staat namelijk altijd automatisch bovenaan. Zelfs als er prijzen worden aangepast, dan komt die nieuwe goedkoopste deal bovenaan.

Het gaat dan wel om de abonnementen met de minste data, belminuten, etc. Wil je een uitgebreider abonnement? Gebruik dan de filteropties zodat je alleen het aanbod ziet dat ook interessant voor je is.

Als je jouw ideale aanbieding gevonden hebt, klik er dan op. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende aanbieder. Daar bestel je dan jouw nieuwe iPhone 14 Plus met abonnement zoals normaal.