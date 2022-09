De iPhone 14 Pro met abonnement afsluiten

We zijn bezig om alle prijsdata te verzamelen en onze vergelijkers zo snel mogelijk live te krijgen zodat jij alle prijzen kan vergelijken en de beste deal kan scoren. Als de vergelijker nog niet live is, kan je via onderstaand links je nieuwe iPhone pre-orderen bij jou provider of favoriete shop.

De iPhone 14 Pro zal één van de toptoestellen zijn die Apple in september zal gaan aankondigen naast de iPhone 14, iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max. De Pro versie zal dit jaar sterker verschillen van de standaard iPhone 14. Hij krijgt een beter scherm, de hoofdcamera krijgt de grootste upgrade in jaren en de hardware wordt nog sneller. In welke uitvoeringen komt het toestel, waar moet je op letten als je de iPhone 14 Pro met abonnement kiest? Op deze en andere belangrijke vragen geven we je hier antwoord zodat jij straks de beste iPhone 14 Pro deal kan scoren.

Wie kiest er voor de iPhone 14 Pro met abonnement

De iPhone 14 Pro wordt de opvolger van de iPhone 13 Pro en zal naar verwachting veel betere specs krijgen dan de normale iPhone 14. Apple lijkt het verschil tussen beide toestellen groter te willen maken om zo de iPhone 14 Pro aantrekkelijker te maken. Apple liefhebbers die waarde hechten aan een goed scherm, de beste camera en het maximalen uit hun iPhone willen halen komen al snel op het Pro model uit. Het toestel is een stuk duurder, maar je krijgt dan ook een snellere processor, ProMotion display en naar verwachting een 48 Megapixel hoofdcamera en tal van andere verbeteringen die de iPhone 14 niet heeft. Het is dus echt de moeite waard om iets meer te investeren en voor de Pro te gaan.

Ga je voor een abonnement of toch een los toestel?

Wanneer je een iPhone 14 Pro met abonnement koopt, los je het toestel af in meerdere maanden. Je hoeft daardoor niet in één keer het hele bedrag te betalen. Dat scheelt voor nu even in de portemonnee. Daarnaast krijg je vaak korting op je toestel als je hem in combinatie met een abonnement afsluit. Het loont om de toestelkosten in abonnementen met elkaar te vergelijken.

Omdat je smartphone duurder is dan 250 euro, krijg je wel een BKR-registratie als je het toestel per maand afbetaald. Dat is op zichzelf geen probleem, maar kan wel vervelend zijn als je een hypotheek probeert aan te vragen.

Je kan dit omzeilen door het toestel in combinatie met abonnement in een keer af te betalen. Dit is eigenlijk gelijk aan het afsluiten van een sim only met een telefoon, maar dan kan je wel van de toestelkorting profiteren die providers vaak geven bij abonnementen. Vooral bij providers als KPN, Vodafone, Tele2 en T-Mobile is het goed om dit na te gaan.

Daarbij kan je bij verschillende providers ook nog profiteren van combinatiekorting door bijvoorbeeld je internet en telefoon abonnement bij dezelfde aanbieder af te sluiten. In onze vergelijker kan je dit aangeven waardoor de korting ook meteen wordt meegenomen in de vergelijking. Naast korting op je abonnement krijg je vaak leuke extra’s zoals extra tv-zenders, extra data en meer. Zit je al bij KPN, Ziggo, T-Mobile of Tele2 dan kan je zeker extra voordeel scoren.

Je kan natuurlijk ook de iPhone 14 Pro los kopen, waarbij je ook het gehele bedrag in één keer betaalt. Dat moet je dus wel op je bankrekening hebben staan. Je maandlasten zijn vervolgens wel lager omdat je niet hoeft af te lossen op je telefoon. Bovendien heb je dan ook geen BKR-registratie en kan je een voordelig sim only abonnement er bij afsluiten. Je hebt de keuze uit meer aanbieders zoals Simpel, Simyo en Hollansnieuwe die voordeliger kunnen zijn afhankelijk van je wensen.

Voor welke optie je gaat is helemaal afhankelijk van je eigen persoonlijke voorkeuren.

De iPhone 14 Pro met abonnement bij providers in Nederland

Alle grote Nederlandse providers zullen de nieuwe iPhone 14 Pro aanbieden nadat hij is aangekondigd. Naar verwachting gaat het toestel eerst in de voorverkoop en zullen de eerste Pro modellen vanaf 16 september in de winkel liggen en bezorgd worden. Maar wees er snel bij want naar verwachting zullen de levertijden snel oplopen.

Providers zijn afhankelijk van het aantal toestellen dat Apple beschikbaar stelt en dat is ieder jaar weer anders. Voorgaande jaren zagen we de levertijden snel oplopen. Dus als je hem als eerste in huis wilt halen moet je er snel bij zijn. De providers die de iPhone 14 Pro zeker gaan voeren zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Al deze providers hebben samengestelde bundels en deze verschillen nog behoorlijk van elkaar. Het loont om de inhoud van abonnementen te vergelijken met de maandbedragen zodat je de beste deal kan scoren. Hoeveel data en minuten heb ik nodig? Betaal ik extra voor 5G? Gebruik onze prijsvergelijker om de abonnementen te vinden die aan jouw wensen voldoen en deze te vergelijken.

iPhone 14 Pro abonnement afsluiten: hier moet je op letten

Ga je voor de iPhone 14 Pro in combinatie met een abonnement dan hebben we hieronder een lijst met belangrijke punten om tot een goede keuze te komen en het abonnement te vinden dat bij je past.

Hoeveel data en minuten heb ik nodig? Check je maandelijkse verbruik bij je huidige provider via de app of op je factuur. Dit geeft vaak een duidelijk beeld van je verbruik. Kijk ook naar het verloop over een aantal maanden. Het kan bijvoorbeeld dat je verbruik langzaam oploopt. Het is dan verstandig om hier dan rekening mee te houden en een wat grotere bundel te nemen.

Heb ik een 5G abonnement nodig bij de iPhone 14 Pro? Dit zit niet bij elk abonnement inbegrepen en soms betaal je er nu extra voor. De verschillen met 4G zijn minimaal. Het snelle 5G netwerk moet nog uitgerold worden door de providers en dit gaat nog wel even duren. Het is niet de moeite waard om nu apart voor 5G te betalen. Zit het in je abonnement dan is dat mooi meegenomen.

Ga ik voor de iPhone 14 Pro met een 1 of 2 jaar abonnement? Met een 1 jarig abonnement ben je flexibeler en kan je na één jaar al switchen mocht een andere provider een betere deel voor je hebben. Het nadeel van een 1 jarig abonnement is dat hij iets duurder is en je een grotere eenmalige bijbetaling voor het toestel moet afrekenen. Je hebt immers maar 12 maanden om het toestel terug te betalen. Bij een tweejarig abonnement zijn je maandlasten lager en zijn je eenmalige kosten lager bij het afsluiten van het abonnement.

Sluit ik mijn iPhone 14 Pro abonnement bij een provider af of bij een webwinkel? De nieuwe iPhones kan je in combinatie met een abonnement ook bij Belsimpel of Mobiel.nl afsluiten. Deze resellers bieden meer combinaties aan waardoor je de iPhone 14 Pro bijvoorbeeld ook met een Hollandsnieuwe abonnement zou kunnen afsluiten. Je hebt dus iets meer keuze. Vaak zijn resellers ook iets goedkoper dan de providers zelf. Check dus goed de prijzen in onze prijsvergelijker om echt de beste deal te scoren.

Kan ik profiteren van extra korting en leuke extra’s? Combineer je een mobiel abonnement met bijvoorbeeld een internet of tv abonnement bij dezelfde provider dan krijg je vaak korting op je maandbedrag en leuke extra’s in de vorm van gratis onderling bellen of extra MB’s. Check dus of je hier gebruik van kan maken en gebruik de filter onze prijsvergelijker om deze deals te tonen en te vergelijken.

Wat is de iPhone 14 Pro levertijd? In onze abonnementvergelijker geven we per deal de levertijd aan als deze wordt meegegeven door de aanbieder. Vooral bij de start van de verkoop zal de levertijd snel oplopen en dit wordt niet altijd goed doorgegeven. Check dus altijd de levertijd op de bestelpagina van de provider of reseller. Deze kunnen verschillen en hierdoor kan je soms dus langer moeten wachten op je nieuwe iPhone. Als de levertijd onbekend is, tonen we een ? in onze vergelijker.

Zo vind ik het goedkoopste iPhone 14 Pro abonnement

Onze prijsvergelijker zet de voordeligste deal altijd bovenaan. Omdat de goedkoopste aanbiedingen ook altijd het minst uitgebreid zijn, zal je moeten scrollen wanneer je op zoek bent naar meer MB’s, belminuten, etc.

Je kunt daarvoor ook de filteropties gebruiken. waarbij je ook op maandbedrag, levertijd en andere interessante opties kan filteren zoals combinatievoordeel.

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je op de aanbieding waardoor je direct op de goede pagina van de webshop terecht komt. Daar bestel je je nieuwe iPhone 14 Pro en hopelijk ontvang je hem snel thuis..