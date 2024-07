Apple Kaarten op web is nu in bèta (en beschikbaar voor iedereen)

Apple Kaarten wordt de laatste jaren steeds beter. Er is nu zelfs een versie van Apple Kaarten voor het web verschenen en die is door iedereen te gebruiken.

Apple Kaarten voor het web is nu beschikbaar

Apple Kaarten was altijd alleen beschikbaar als eigen app op bijvoorbeeld de iPhone, iPad en Mac. Maar er is nu een bèta van Apple Kaarten verschenen die via het web te gebruiken is.

Dat betekent dat je met een browser (en een internetverbinding) overal de kaarten van Apple kunt raadplegen. Het is dan ook de eerste keer dan Apple Kaarten beschikbaar is op bijvoorbeeld een Windows-pc.

Apple Kaarten voor het web is op dit moment nog in publieke bèta. Dat betekent wel dat de functies van Kaarten nu nogal beperkt zijn. Je kunt locaties zoeken en een route plannen. Daarnaast zijn er een aantal guides beschikbaar en je krijgt wat extra opties te zien als je op een bekende plek tikt. Maar daar blijft het dan ook wel bij op dit moment.

Om Apple Kaarten op het web te bekijken open je een browservenster en surf je naar de website: beta.maps.apple.com. De website en bijbehorende menu-opties zijn op dit moment alleen nog in het Engels. Apple heeft al wel aangegeven dat ze werken aan de ondersteuning voor andere talen, browsers en systemen.

Apple Kaarten met fietsroutes

Op dit moment heeft de web-versie van Apple Kaarten alleen ondersteuning voor auto- en looproutes. Er zijn nu nog geen fietsroutes te vinden in deze versie van de navigatie-app.

Wanneer je toch fietsroutes wilt plannen met Apple Kaarten, moet je de officiële app gebruiken. Apple introduceerde de fietsroutes al jaren geleden bij iOS 14, maar bracht de fietsnavigatie nooit naar Nederland. Daar is eerder dit jaar eindelijk verandering in gekomen. Nu is het dus mogelijk om met de Apple Kaarten-app ook hier fietsroutes in te plannen.

Wil je meer weten over Apple Kaarten? En dan met name de fietsroutes? Lees dan onderstaand artikel nog even door.

