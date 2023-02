Tweede indruk: de iPhone 14 Pro (Max) na 4 maanden dagelijks gebruik

De iPhone 14 Pro (Max) verscheen in september 2022 en we hebben deze iPhone nu vier maanden getest. De hoogste tijd voor een review-update! Hier lees je onze tweede indruk van de iPhone 14 Pro (Max).

iPhone 14 Pro (Max): tweede indruk

We waren in september behoorlijk positief over de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Zijn we dat nog steeds vier maanden later? Ja, maar niet helemaal. Daarom vonden we het tijd voor een tweede indruk van de iPhone 14 Pro (Max)!

Always-on en accuduur: nu een stuk beter

Een van de opvallendste nieuwe functies van de iPhone 14 Pro (Max) is het always-on scherm. Hiermee kun je het lockscreen zien, zelfs wanneer je iPhone vergrendelt is. Toen we iPhone net hadden kon je behoorlijk weinig instellen op dit scherm, want je kreeg de altijd de klok én de achtergrond te zien.

Het scherm was echter zo fel dat je soms niet wist of je iPhone wel vergrendeld was. Daarnaast snoepte het always-on scherm behoorlijk wat van je batterijlading af. Dat kon zelfs oplopen tot twintig procent! Daarom hadden we deze functie al vrij snel uitgezet.

Nu vier maanden later, heeft Apple flink gesleuteld aan de functies van het always-on en zijn er wat zaken anders. Zo is het nu mogelijk om de achtergrond (en meldingen) uit te zetten. Je kunt dan instellen om alleen de klok en de datum te laten zien. Dat maakt het always-on scherm een stuk handiger in gebruik.

De nieuwe functies hebben twee voordelen: je weet nu in een oogopslag dat je iPhone wél vergrendelt is. Daarnaast verbruikt het always-on scherm minder stroom dan eerst. Het kleine beetje stroom wat het always-on scherm nu afsnoept weegt niet op tegen de voordelen van de functie.

Zelfs met het always-on scherm aan kun je nu voldoende iPhoneplezier uit één batterijlading halen. Wanneer je zo nu en dan een foto maakt, je berichten leest, socials checkt en een filmpje bekijkt op YouTube moet je zeker twee dagen vooruit kunnen op een volle iPhone 14 Pro (Max).

Camera met 48 megapixel: alleen voor de échte pro

Een van de andere grote verbeteringen van de iPhone 14 Pro (Max) is de 48-megapixelcamera. Standaard wordt deze camera gebruikt voor ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels in een foto bij elkaar gevoegd. De 48-megapixelfoto die je iPhone maakt wordt dan een foto van 12 megapixel.

Dit geeft een goed resultaat, en zorgt ervoor dat foto’s er weer net iets beter uitzien dan op een iPhone 13 Pro. Je kunt er daarnaast voor kiezen om een échte 48-megapixelfoto te maken.

Tijdens de afgelopen vier maanden gebruikten we de optie om een 48-megapixelfoto te maken best vaak. De functie is vooral handig bij foto’s waarbij je weet dat je achteraf nog wat wilt bijsnijden of net wat verder wilt inzoomen. Je krijgt dan met deze optie toch iets betere foto’s dan met de pixel-binning-methode.

Je moet de optie wel even aanzetten (‘Instellingen > Camera > Bestandsstructuren’). Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je makkelijk met een knopje switchen tussen een normale foto en de versie van 48-megapixel.

Dynamic Island: leuk, maar wel voor even

Het Dynamic Island blijft een van de paradepaardjes van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Deze vernieuwde ‘notch’ zit wat lager dan de vorige inkeping en dat blijft toch wennen, zelfs na vier maanden. Uiteindelijk zit het Dynamic Island zelfs iets meer ‘in de weg’ dan de notch van bijvoorbeeld de iPhone 13.

Toen we de nieuwe iPhone net hadden was het Dynamic Island ook echt wel tof om te zien en te gebruiken. Nu vier maanden later is het nog steeds leuk wanneer een app het Dynamic Island gebruikt, maar daar blijft het dan ook bij.

De speciale notch wordt nog té weinig ingezet voor nuttige toepassingen. Veel apps waar het ook echt handig zou zijn hebben het niet. Zo heeft bijvoorbeeld Google Maps nog steeds geen goede ondersteuning voor het Dynamic Island. Apple Kaarten heeft het wel, maar Google Maps blijft simpelweg een stuk beter.

Ook bij de apps die het Dynamic Island wel goed ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan Apple Music of Spotify) zijn de functies handig, maar op den duur gebruik je ze toch niet meer. Wanneer je muziek afspeelt met Spotify of Apple Music kun je door je vinger op het Dynamic Island ingedrukt te houden een minispeler oproepen. Klinkt fijn, maar de mogelijkheden zijn beperkt.

Je kunt hiermee de muziek pauzeren, naar een ander nummer gaan, een stukje overslaan of AirPlay gebruiken. Opties als shuffle of snel een specifiek nummer kiezen in je afspeellijst is niet mogelijk. Daarvoor moet je eerst terug naar de app. Dat zorgt ervoor dat we toch steeds vaker de app openen en niet het Dynamic Island gebruiken.

Conclusie: iPhone 14 Pro tweede indruk

De iPhone 14 Pro Max blijft een goed toestel: hij is razendsnel, heeft een goede camera en een prima batterijduur. Maar de échte vernieuwingen raken snel hun glans kwijt. De verbeterde camera is tof. Maar alleen als je heel kritisch op je foto’s bent haal je ook écht alles uit de 48-megapixelcamera. Het Dynamic Island was in het begin erg leuk, maar de ondersteuning bij apps is nog steeds behoorlijk schaars. Ook zit de nieuwe notch meer in de weg tijdens het kijken van video’s op bijvoorbeeld YouTube, dan de vorige iPhone-generatie. Op dit moment is de iPhone 14 Pro (Max) nog steeds de beste iPhone (en de iPhone die je moet kopen wanneer je een nieuwe iPhone wilt). Maar als je een iPhone 13 Pro of zelfs een iPhone 12 Pro hebt, kun je nu beter nog een half jaartje wachten op de iPhone 15.

iPhone 14 Pro (Max) kopen

