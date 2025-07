Dit iPhone 17-model krijgt de beste behuizing (en het is níét de Pro)

Volgens geruchten komt er dit jaar weer een titanium iPhone, maar dat is niét de iPhone 17 Pro (Max). Deze iPhone 17 krijgt de beste behuizing!

iPhone 17 design

De iPhone 17-serie komt eraan! Apple heeft naar verluidt grote plannen voor de volgende iPhones, want het ontwerp van de toestellen wordt aangepast. Zowel bij de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max zien we grote veranderingen in het design. Het camera-eiland wordt veel breder, waardoor de achterzijde van de telefoons een andere indeling krijgt dan de iPhone 16 Pro (Max). Dat is niet alles, want Apple neemt afscheid van de titanium behuizing bij de iPhone 17 Pro (Max).

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max waren de eerste toestellen met een titanium behuizing. Ook de iPhone 16 Pro (Max) kreeg een ontwerp met titanium randen, maar deze zien we niet meer terug bij de Pro-modellen van dit jaar. Door het nieuwe camera-eiland kiest Apple voor een aluminium behuizing, met een glazen achterzijde. Nu blijkt dat er dit jaar tóch een titanium iPhone komt, dat is volgens geruchten de compleet nieuwe iPhone 17 Air.

Titanium behuizing

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo verwacht dat de iPhone 17 Air een titanium behuizing krijgt. Dit zal niet precies hetzelfde ontwerp zijn als bij de iPhone 16 Pro (Max), omdat het titanium wordt gecombineerd met aluminium. Volgens Kuo heeft de behuizing van de iPhone 17 Air daardoor een lager percentage titanium dan de huidige Pro-modellen. Jeff Pu heeft dit gerucht nu bevestigd, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat de iPhone 17 Air van titanium wordt gefabriceerd.

Het is een opvallende keuze van Apple, omdat het bedrijf de Pro-modellen doorgaans onderscheid met een betere behuizing. Dat is bij de iPhone 17 naar verluidt niet het geval, want de iPhone 17 Air krijgt de sterkere behuizing. Titanium heeft een aantal voordelen, zo is het een van de sterkste metalen dat er is. De iPhone is daardoor beter beschermd tegen krassen en andere beschadigingen. Daarnaast is titanium duurzamer en lichter.

Release van de iPhone 17

De iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen wel een aluminium behuizing. Deze bestaat gedeeltelijk uit glas aan de achterzijde, om draadloos opladen mogelijk te maken. De titanium afwerking is niet het enige opvallende aan de iPhone 17 Air, want dit wordt waarschijnlijk Apple’s dunste iPhone ooit. Daarvoor levert het toestel wel in op verschillende functies, zo heeft de telefoon slechts één camera aan de achterzijde.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17. Apple presenteert de nieuwe iPhones van het jaar traditiegetrouw in september. Die maand weten we zeker van welk materiaal de behuizing van de iPhone 17 (Air) wordt gemaakt en welke functies naar de telefoon komen. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere maand op de hoogte blijft!