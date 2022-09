iPhone 14 Pro Max eerste indruk: veel nieuws (voor bijna iedereen)

Apple heeft wederom dit jaar vier nieuwe iPhones laten zien. Vooral bij de Pro-modellen is er dit jaar veel nieuws, maar niet voor iedereen. Dit is onze eerste indruk van de iPhone 14 Pro Max!

iPhone 14 Pro Max: eerste indruk

Het was wel even schrikken toen de iPhone 14 Pro Max uitpakten: de nieuwe camera’s zijn echt wel een stuk flinker dan bij de vorige generatie. En als je van een iPhone 12 of ouder komt is het verschil zelfs nog groter.

Het instellen gaat zoals je van Apple gewend bent: als je van een vorige iPhone komt kun je al na 15 minuten aan de slag. De apps en de foto-bibliotheek worden dan op de achtergrond gedownload.

Dynamic Island: de meest opvallende nieuwe feature

Wanneer je de iPhone aan het instellen bent merk je nog niet echt veel van het Dynamic Island (de zwarte ovale balk). Als het balkje dan voor de eerste keer tot leven komt wanneer je Apple Music start of je AirPods verbindt, zit je echt even naar het scherm te staren.

De eerste paar keer blijf je er ook constant naar kijken wat de balk allemaal laat zien en wat hij precies kan. Het Dynamic Island is ook echt nuttig, want je ziet met kleine icoontjes wat er bijvoorbeeld wordt afgespeeld of wat er net is verbonden met je toestel.

Daarnaast is het Dynamic Island ook handig in gebruik. Speel je bijvoorbeeld muziek af en wil je de muziek even pauzeren? Dan houd je je vinger op het balkje en de mediaspeler verschijnt. Bij oudere iPhones moest je dan eerst terug naar de app of naar het lockscreen.

Niet alle apps hebben ondersteuning voor het Dynamic Island, maar er komen steeds meer apps bij. Het is in ieder geval een fijn toevoeging bij de apps die de ondersteuning al wel hebben. Hopelijk komen hier steeds meer apps bij die de ovale balk op een handige manier gebruiken.

Het is wel vreemd dat je sommige apps handmatig moet afsluiten (zoals Apple Music), om ze uit het Dynamic island weg te krijgen. Terwijl andere apps, zoals de timer, na het stopzetten vanzelf verdwijnen.

Natuurlijk is dat niet zo’n heel groot probleem, want apps worden elke keer doorgeschoven in het Dynamic Island als je er meer start. Of ze worden vanzelf gesloten als je bijvoorbeeld van muziek-app wisselt.

Er kunnen overigens maar maximaal twee apps tegelijk actief zijn in het balkje. En sommige apps willen dan vaak dezelfde plek innemen. Zo zal de Timer graag rechts blijven zitten, en Apple Music meestal links wanneer je twee apps open hebt staan.

Always-on: eindelijk ook op de iPhone

Een ander belangrijke nieuwe functie is het always-on scherm. Andere smartphones hebben deze functie al langer en nu heeft ook de iPhone 14 Pro Max deze mogelijkheid. Hiermee zie je bijvoorbeeld nog steeds de tijd als je de iPhone hebt vergrendeld.

Apple doet het echter wel weer op een speciale manier, want vaak wordt op een always-on scherm alleen de tijd getoond. Bij de iPhone 14 Pro Max (en de iPhone 14 Pro) zie je zelfs nog de achtergrond en je meldingen. In de uiteindelijke review gaan we nog beoordelen of het always-on scherm ook nog van invloed is op de batterijduur van je toestel.

iPhone 14 camera: beter met meer opties

Voor sommige Apple-fans is de nieuwe camera reden om over te stappen naar een nieuwe iPhone. Elk jaar worden de camera’s van Apple’s toestellen beter en dat is ook dit keer weer het geval.

Wanneer je ‘wel eens’ een foto maakt zul je het niet meteen merken. De foto’s die de iPhone 11 en iPhone 12 maken zagen er namelijk al prima uit. Maar wanneer je wat kritischer bent heeft de nieuwe iPhone 14 Pro Max (en de iPhone 14 Pro) een aantal hele fijne upgrades gekregen.

Deze upgrades merk je vooral tijdens slechte lichtomstandigheden, maar ook wanneer je overdag foto’s maakt zie je de voordelen terug van de nieuwe camera. De foto’s ogen net wat scherper en in donkere vlakken zie je meer details. Toch blijven de verschillen overdag klein.

iPhone 14 Pro Max (48 MP) iPhone 13 Pro Max (12 MP)

Totdat je ‘s nachts foto’s gaat maken, want dan merk je dat de nieuwe iPhone daar wel een stuk beter in is geworden. Verlichte gebouwen tonen meer detail en je krijgt meer details te zien dan bij de iPhone 13 Pro Max het geval was. Wanneer je ver inzoomt op een nachtfoto van een iPhone 13 Pro Max lijkt het alsof er een waas overheen ligt. Bij de iPhone 14 Pro Max is dezelfde foto een stuk scherper.

Wel merk je dat bij het schieten van RAW-foto’s het soms een paar seconden duurt voordat de iPhone 14 Pro Max de foto heeft verwerkt. Dat was bij de voorgaande iPhones ook al zo, maar nu duurt het zelfs nog wat langer.

Lees meer: iPhone 14 Pro camera – dit zijn de vernieuwingen (en wat niet)

Conclusie: iPhone 14 Pro Max eerste indruk

De iPhone 14 Pro Max (en de iPhone 14 Pro) zijn dé toestellen van Apple die je moet kopen wanneer je de nieuwste iPhone wilt. Vooral het Dynamic Island is tof, maar bovendien ook nog eens nuttig. Verder is het always-on scherm een welkome aanvulling, maar het is nog even afwachten of deze functie uiteindelijk een flinke ‘batterij-slurper’ gaat worden. Tijdens deze eerste indruk merkten we al wel dat de upgrades bij de camera veel minder imposant zijn wanneer je nu al een iPhone 13 Pro Max hebt. Je krijgt vooral betere nachtfoto’s en hebt nu de optie om in 48 megapixel te schieten. Maar bij huis-tuin-en-keuken shots, merk je niet heel veel verschil. In dat geval moet je het toch vooral van de andere upgrades hebben, zoals het Dynamic Island. In onze uiteindelijke review gaan we daar wat dieper op in. Houd iPhoned daarom goed in de gaten!

iPhone 14 Pro Max kopen

Wil je de iPhone 14 Pro Max kopen? Check dan onze iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen!

