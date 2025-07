iOS 26 release: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

Apple heeft iOS 26 aangekondigd! Ben je benieuwd wanneer jouw iPhone kan updaten? Dit is de verwachte release van iOS 26!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

Apple heeft iOS 26 gepresenteerd! Bij de WWDC heeft het bedrijf traditiegetrouw de belangrijkste software-updates van het jaar aangekondigd. Apple maakt dit jaar in één keer de stap van iOS 18 naar iOS 26. Deze aangepaste nummering verwijst naar 2026, het jaar waarin de software voornamelijk gebruikt wordt. De release is gelukkig al veel eerder, want Apple brengt iOS 26 over een aantal maanden uit.

Waar Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar altijd in juni presenteert, volgt de definitieve update pas maanden later. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de eerste testversies van iOS 26, om de software aan te passen op het vernieuwde ontwerp en op alle nieuwe functies. Voor andere gebruikers is de release later in het jaar, zodat Apple nog de tijd heeft om softwarefouten van iOS 26 op te lossen.

Release

Het is in ieder geval zeker dat Apple iOS 26 in het najaar uitbrengt. Ieder jaar presenteert Apple de nieuwe generatie van de iPhone in september, daarna volgt de release van het bijbehorende besturingssysteem. De nieuwe iPhones worden aangekondigd in de tweede week van september. Een week later verschijnt de nieuwe generatie van iOS, die release valt op altijd op de maandag.

Software iPhone-event Release iOS 18 9 september 2024 16 september 2024 iOS 17 12 september 2023 18 september 2023 iOS 16 7 september 2022 12 september 2022

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is de verwachting dat Apple de iPhone 17 dit jaar presenteert in de week van 8 september. Precies een week later brengt het bedrijf iOS 26 uit. Als we ver vooruitkijken valt de definitieve release van iOS 26 op maandag 15 september 2025. Die avond komt de belangrijkste software-update van het jaar naar je iPhone. Zet die dag dus maar vast in je agenda, want dan kun je aan de slag met alle nieuwe features van iOS 26.

Meer over iOS 26

Apple brengt met iOS 26 de grootste software-update in jaren naar de iPhone. Het besturingssysteem krijgt een compleet nieuw ontwerp, waarin we veel elementen van visionOS terugzien. De software krijgt veel transparante kaders en introduceert andere symbolen bij alle apps. Dat is niet alles, want veel standaardapps van Apple nemen dit nieuwe ontwerp over. De software van je iPhone ziet er met iOS 26 dus heel anders uit.

Ben je benieuwd naar alle functies en het nieuwe design van iOS 26? In dat geval kun je nu ook al de testversie van de software installeren. Het voordeel hiervan is dat je niet hoeft te wachten op de definitieve release van iOS 26, die pas in september komt. Nadeel is dat de software nog niet helemaal naar behoren werkt, waardoor je last kunt hebben van verschillende problemen. Vind je dat niet erg? Lees dan hier hoe je iOS 26 nu al op je iPhone installeert!