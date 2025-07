Betaal je voor iCloud? Dan moet je deze 6 belangrijke functies kennen

Heb jij een betaald abonnement op iCloud? Dan heb je toegang tot verschillende functies van iCloud, die je misschien nog helemaal niet kent.

Betalen voor iCloud

Iedereen met een Apple Account krijg gratis toegang tot iCloud. Je krijgt dan 5 GB aan opslagruimte, die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je fotobibliotheek of reservekopieën in op te slaan. Voor veel gebruikers is 5 GB lang niet genoeg om alle bestanden digitaal te bewaren. Apple biedt daarom meer abonnementsopties aan, om de opslagruimte in iCloud uit te breiden. Wil je meer opslagruimte? Dan moet je wel een betaald abonnement afsluiten.

Je kunt bij iCloud kiezen voor 50 GB, 200 GB, 2 TB, 6 TB en 12 TB. Hoe meer opslagruimte je nodig hebt, hoe duurder je maandelijkse abonnement wordt. Voor de goedkoopste optie van 50 GB betaal je 0,99 euro per maand, de duurste uitvoering van 12 TB is maandelijks maar liefst 59,99 euro. Heb jij al een betaald abonnement op iCloud? In dat geval krijg je er meerdere functies bij, die je misschien nog helemaal niet gebruikt in iCloud.

iCloud biedt meer functies aan

Het belangrijkste voordeel van een betaald abonnement op iCloud is natuurlijk het hebben van meer opslagruimte. Je hebt daardoor meer opties bij het bewaren van je bestanden, zodat ze niet verloren zijn als je iPhone bijvoorbeeld wordt gestolen. Toch is dit lang niet alles, want iCloud Plus biedt nog veel meer functies aan. Deze zijn direct bij het goedkoopste abonnement beschikbaar. Om deze handige onderdelen gaat het:

Toevoegen van Gezin;

Apple Uitnodigingen;

Privédoorgifte;

Verberg mijn e-mailadres;

HomeKit Secure Video;

Aanpassen van iCloud-mailadres.

Met iCloud Plus krijg je er dus nog veel mogelijkheden bij, maar deze functies moet je vaak wel eerst inschakelen. Dat doe je op je iPhone (of iPad) onder ‘Instellingen > Apple Account > iCloud > Functies van iCloud+’. Hier kun je op een vijftal voordelen van iCloud tikken, daar krijg je de optie om ze in te schakelen. Het is aan te raden om in ieder geval ‘Privédoorgifte in iCloud’ aan te zetten, zodat je IP-adres en surfgedrag in Safari altijd verborgen blijven.

Meer over iCloud

Meer voordelen van iCloud Plus zijn het delen van een abonnement, het is mogelijk om 50 GB (of meer) aan opslagruimte te verdelen over meerdere gebruikers. Zo hoef je binnen je gezin maar één betaald abonnement op iCloud af te sluiten, dat vaak voordeliger is dan meerdere lossen abonnementen. Met HomeKit Secure Video kunnen beveiligingsbeelden end-to-end versleuteld worden in iCloud, zodat niemand bij de beelden kan.

Het is de verwachting dat het betaalde abonnement van iCloud in de toekomst nog veel meer functies krijgt. Nog niet heel lang geleden introduceerde Apple de Uitnodigingen-app, die enkel bij een iCloud Plus-abonnement volledig gebruikt kan worden. De kans is groot dat er later meer applicaties worden toegevoegd, waarvoor je iCloud Plus nodig hebt. Ben je van plan om iCloud Plus af te sluiten, maar weet je niet hoeveel opslag je moet kiezen? Lees dan hier welke optie van iCloud het beste bij jou past!