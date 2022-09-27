iPhone 14 Pro refurbished prijzen vergelijken

9.0
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 14 Pro
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  • Laagste prijs € 418,00 bij Telefoongigant
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 14 Pro het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 14 Pro is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1000GB aan opslagruimte in de kleuren goud, paars, spacegrijs en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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26 resultaten vanaf € 418,00
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Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 418,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 421,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 429,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Tip: Een Apple iPhone 14 Pro met abonnement is vaak goedkoper dan een los toestel met sim-only
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 437,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 444,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 449,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 459,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
256 GB5G
€ 459,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
256 GB5G
€ 466,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
128 GB5G
€ 469,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
256 GB5G
€ 474,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 14 Pro
Refurbished
Apple iPhone 14 Pro
256 GB5G
€ 479,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Leapp
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8.6
Leapp
1d
Refurbished keurmerk

Jij wil een refurbished iPhone 14 Pro kopen, maar natuurlijk wel voor een leuke prijs. Gelukkig zit je al op de juiste pagina. Hier staat namelijk onze prijsvergelijker waarmee je heel eenvoudig de beste deal van dit moment vindt. Op die manier vind jij de smartphone die je zoekt en houd je ook nog wat geld in je portemonnee. Fijn toch?

Moet je op bepaalde dingen letten bij de aanschaf van een refurbished iPhone 14 Pro?

Zeker, goed opletten is altijd belangrijk en dus ook bij het kopen van een refurbished iPhone 14 Pro. Bij refurbished iPhones hanteren ze namelijk drie verschillende kwaliteitscategorieën. Daarbij geldt natuurlijk dat hoe beter de kwaliteit, hoe hoger ook de prijs. De categorieën zijn:

  1. Zo goed als nieuw
  2. Lichte gebruikerssporen
  3. Zichtbaar gebruikt

Interessant detail is dat deze kwaliteitsscores alleen gelden voor de buitenkant van de smartphone. Denk aan krasjes, vlekjes en beschadigde hoekjes. Aan de binnenkant is het toestel altijd in topconditie.

Wat is het verschil tussen refurbished en tweedehands?

Refurbished toestellen hebben een vorige eigenaar gehad, net zoals bij tweedehands. Maar daar stoppen de overeenkomsten wel. Bij refurbished iPhones is het toestel helemaal nagekeken, schoongemaakt en defecte onderdelen zijn gerepareerd of vervangen. Zo weet je zeker dat hij altijd 100 procent functioneert.

Daarnaast koop je een refurbished iPhone 14 Pro altijd in een officiële winkel en van een particulier. Je krijgt dus gewoon een bonnetje, garantie, 14 dagen bedenktijd en andere consumentenbescherming. Krijg dat maar eens voor elkaar als je een telefoon op Marktplaats bestelt. 

Hoe vind ik dan de beste deal?

In de prijsvergelijker zie je binnen 1 minuut welke deal het beste voor jou is. De goedkoopste aanbieding staat altijd automatisch bovenaan, maar dit hoeft niet de beste deal te zijn. De laagste prijs geldt namelijk vrijwel altijd voor een zichtbaar gebruikt toestel en misschien wil je dat helemaal niet. 

Gebruik daarom altijd even de filteropties zodat je alleen het aanbod ziet dat ook daadwerkelijk bij jouw wensen past. 

Zodra je een aanbieding hebt gevonden die bij jou past, klik je erop om direct op de juiste pagina van de betreffende webshop te komen. Daar voltooi je dan de bestelling zoals je gewend bent. Geniet van je refurbished iPhone 14 Pro!

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