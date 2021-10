Dit zijn de beste iPhones van het moment: welke moet je (niet) kopen?

“Welke iPhone kan ik het beste kopen?” Die vraag krijgt de redactie van iPhoned regelmatig gesteld. Daarom zetten we hierbij onze top vijf op een rijtje.

De beste iPhone van 2021

De nieuwe iPhones zijn inmiddels verkrijgbaar en wij hebben alle modellen uitgebreid getest. Het is daarom een goed moment om de balans op te maken. Is het verstandig om de nieuwste (en daarmee duurste) iPhone te kopen, of zijn de verschillen zo klein dat je net zo goed voor een iets ouder (maar goedkoper) model kunt gaan?

iPhone 13 Pro Max

Wanneer je de vraag “wat is de beste iPhone?” heel letterlijk neemt, kun je niet anders dan bij de iPhone 13 Pro Max uitkomen. Dit toestel is namelijk objectief de beste telefoon die Apple ooit heeft gemaakt.

De iPhone 13 Pro Max valt vooral op dankzij de subtiel verbeterde camera’s. Zo is de primaire sensor groter, laat de ultragroothoeklens meer licht binnen en kan de telelens drie keer optisch inzoomen in plaats van tweeënhalf keer (zoals bij de iPhone 12 Pro Max).

Verder kun je later dit jaar filmen in ProRes, waardoor de kwaliteit omhoog gaat, en heeft het toestel een Macromodus. Die wordt automatisch ingeschakeld als je heel dicht bij een voorwerp komt, zodat je alle details vastlegt. Daarmee is de iPhone 13 Pro (Max) niet alleen de beste iPhone in het algemeen, maar ook op cameragebied ga je geen betere Apple-telefoon vinden.

Daarbij ververst het scherm van de iPhone 13 Pro Max nu 120 keer per seconde in plaats van 60 keer op de iPhone 13 (mini), waardoor beelden veel vloeiender ogen. Tot slot is ook de batterijduur er flink op vooruit gaan.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van de iPhone 13 Pro Max. Een losse iPhone 13 Pro Max begint bij 1259 euro. Haal je een iPhone 13 Pro Max met abonnement in huis, dan betaal je het aankoopbedrag in maandelijkse termijnen.

iPhone 13 Pro

Is de iPhone 13 Pro Max net een slag te groot voor je? Dan is de iPhone 13 Pro een interessante keuze. Dit toestel is namelijk vrijwel identiek aan de 13 Pro Max, maar dan compacter. Dankzij het 6,1 inch-scherm (in plaats van 6,7 inch) is hij een stuk minder log en makkelijker te bedienen.

Als gezegd zijn er maar weinig verschillen tussen de 13 Pro en 13 Pro Max. Ze hebben hetzelfde design, allebei een ProMotion-scherm (met 120Hz ververssnelheid), identieke camera’s en zijn dankzij dezelfde hardware net zo krachtig.

Naast het formaat zit er ook verschil in batterijduur. Volgens Apple kan dit toestel tot aan 22 uur onafgebroken video’s afspelen, terwijl zijn grotere broer het 28 uur vol moet houden. Een positief verschil is dat de 13 Pro goedkoper is dan zijn grotere broer.

Lees onze uitgebreide iPhone 13 Pro review voor alle ins & outs over dit toestel. Voor minstens 1159 euro haal je een losse iPhone 13 Pro in huis. Een iPhone 13 Pro met abonnement is bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.

iPhone SE (2020)

Zoek je de iPhone met de beste prijs-kwaliteit verhouding? Dan kun je niet om de iPhone SE heen, die begin 2020 werd vernieuwd. Het toestel begint bij ongeveer 449 euro en is daarmee veruit de goedkoopste iPhone van het moment.

Uiteraard merk je dat prijsverschil wel. Zo heeft de iPhone SE bijvoorbeeld geen oled-scherm, maar een kwalitatief minder lcd-scherm. Daarnaast zijn de schermranden enorm groot, waardoor de telefoon er nogal verouderd uitziet. Ook 5G-internet is niet van de partij en achterop tref je maar één cameralens.

Dat gezegd hebbende, is de iPhone SE een ontzettend complete smartphone. Hij is krachtig genoeg voor alledaagse taken, gaat dankzij de goede software-ondersteuning nog jaren mee en – niet geheel onbelangrijk – hij is ook nog eens erg compact. Met een schermformaat van 4,7 inch past ‘ie gemakkelijk in je broekzak en ook bedienen met één hand is geen probleem.

In onze iPhone SE review praten we je bij over alle voor- en nadelen van dit toestel. Je kunt het toestel zowel los als met abonnement aanschaffen.

iPhone 13

Objectief gezien is de iPhone 13 Pro Max de beste iPhone van het moment. Dat wil echter niet zeggen dat ‘ie ook het best voldoet aan jouw wensen. Als je meer waarde hecht aan een goede prijs-kwaliteitsverhouding, kun je namelijk beter voor de ‘gewone’ iPhone 13 gaan.

Dit toestel is met zijn adviesprijs van 909 euro namelijk een stuk schappelijker geprijsd. Daardoor lever je wel het een en ander in ten opzichte van de 13 Pro. Het toestel heeft bijvoorbeeld ‘maar’ twee camera’s op de achterkant en het scherm ververst niet met 120 keer per seconde, maar ‘slechts’ met 60 keer.

Wanneer je hier echter weinig waarde aan hecht en niet per se het beste van het beste hoeft te hebben, valt er weinig af te dingen aan de iPhone 13. Sterker nog: waarschijnlijk is dit toestel voor veel mensen de betere keuze, omdat ze niet alle mogelijkheden en functies van de 13 Pro nodig hebben.

We hebben het toestel uitgebreid getest en in de iPhone 13 review lees je onze bevindingen. Een losse iPhone 13 heeft een adviesprijs van 909 euro en uiteraard is de iPhone 13 ook met abonnement verkrijgbaar.

iPhone 13 mini

Wil je wel een kleine iPhone, maar is de iPhone SE het nét niet? Dan kom je al snel uit bij de iPhone 13 mini. Zoals de naam doet vermoeden is dit een iPhone 13, maar dan kleiner. Dankzij de veel dunnere schermranden is het toestel zelfs compacter dan de iPhone SE. Hij past dus zeker weten in je broekzak.

Verder is de iPhone 13 mini identiek aan de iPhone 13. Hij heeft dus een fraai oled-scherm, is dankzij de indrukwekkende hardware ontzettend krachtig en je kunt aan de slag met 5G. Ook op fotogebied heeft de 13 mini een streepje voor ten opzichte van de iPhone SE, dankzij de dubbele camera achterop.

Het belangrijkste verschil tussen de 13 mini en iPhone 13 is het formaat. Eerstgenoemde heeft een 5,4 inch-scherm, laatstgenoemde meet 6,1 inch. Hierdoor heeft de 13 mini ook een kleinere accu. Volgens Apple kan ‘ie tot 17 uur achter elkaar video’s afspelen. De iPhone 13 houdt het twee uur langer vol.

Een losse iPhone 13 mini begint vanaf 809 euro. Uiteraard kun je de iPhone 13 mini ook met abonnement aanschaffen. Lees voordat je tot aankoop overgaat wel eerst onze iPhone 13 mini review, want zo ben je goed geïnformeerd.