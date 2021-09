iPhone 13 mini met abonnement: pre order nu

Pre order de iPhone 13 mini met abonnement nu

De iPhone 13 mini is vanaf vrijdag 17 september te pre orderen bij al jouw favoriete aanbieders. Zie je nog geen aanbieders in onze prijsvergelijker? Klik dan via de onderstaande links door naar een aanbieder naar keuze.

De iPhone 13 mini is het kleinere broertje van de reguliere iPhone 13 en werd tegelijkertijd uitgebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is de mini wat compacter. Je betaalt daardoor ook wat minder en dat is ook wel eens fijn. Op deze pagina lees je waar je op moet letten als jij een iPhone 13 mini met abonnement wil.

Waar moet ik op letten bij een iPhone 13 met abonnement?

De iPhone 13 mini is onder de motorkap (vrijwel) identiek aan de normale iPhone 13. Dat is wel handig om te weten omdat je met de mini dus niet een slechtere telefoon in huis haalt, ondanks dat er minder ruimte is vanwege het kleinere formaat. De iPhone 13 mini is daarom ideaal met één hand te bedienen. Ideaal voor mensen met kleine handen of als je die grote(re) telefoons maar niks vindt.

De iPhone 13 mini kost meer dan 250 euro, waardoor je een BKR-registratie krijgt. Je sluit immers een lening af voor het toestel. Dat is op zich niet erg, tenzij je binnenkort een hypotheek gaat afsluiten. Wil je geen last hebben van een BKR-registratie, betaal dan een bedrag vooraf, zodat de resterende toestelwaarde minder dan 250 euro is. Dit scheelt ook in het maandelijkse bedrag dat je hoeft af te lossen.

Uiteraard kun je ook voor een los toestel gaan. In dat geval heb je helemaal niet met BKR te maken. Je betaalt immers direct het hele bedrag en sluit daarom ook geen lening af.

Bij welke providers kan ik een iPhone 13 mini met abonnement krijgen?

Apple-producten zijn al jarenlang zeer populair in Nederland en zijn daarom bij alle bekende providers verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de iPhone 13 mini.

Is deze smartphone toekomstbestendig?

Absoluut. De iPhone 13 mini is beschikbaar sinds het najaar van 2021. Hij kan verbinding maken met 5G, komt met goede specs en een zeer goed updatebeleid. Zo kun je de aankomende tijd zeker vooruit met dit toestel.

Hoe gebruik ik de prijsvergelijker op deze pagina?

Zoals je ziet staat de beste prijs altijd bovenaan. Met de filteropties kun je al je persoonlijke voorkeuren invoeren, zodat je precies de juiste smartphone vindt. De prijzen die je ziet, zijn altijd actueel. Dat gebeurt automatisch waardoor jij er zeker van bent dat je de beste deal van het moment vindt. Klik door naar de website van de aanbieder en maak daar je bestelling af.