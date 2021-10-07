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iPhone 13 mini los toestel prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 13 mini
1/20
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 13 mini los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 13 mini is verkrijgbaar met 256GB aan opslagruimte in de kleur blauw. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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1 resultaat vanaf € 874,95
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NieuwRefurbished vanaf € 249,00
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 mini
256 GB5G
€ 874,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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De iPhone 13 mini is het kleinere broertje van de reguliere iPhone 13. Hij is misschien wat compacter qua formaat, maar onder de motorkap is hij net zo krachtig. De kleinere afmetingen zorgen er echter voor dat het toestel eenvoudig met één hand te bedienen is. Op deze pagina lees je waar je precies op moet letten als je een iPhone 13 mini kopen wil.

Waar je op moet letten bij een iPhone 13 mini kopen

De iPhone 13 mini komt in verschillende varianten qua kleur en opslagcapaciteit. Hoe groter de opslagcapaciteit, hoe hoger de prijs. Je kunt je geheugen later niet uitbreiden met een geheugenkaartje. Als je twijfelt kun je dus beter voor een beetje extra ruimte kiezen, zodat je nooit te weinig hebt.

Wanneer je een loss iPhone koopt, betaal je het hele bedrag in één keer. Dat kan voor een flinke deuk in je bankrekening zorgen. Voordeel is dat je niet met een BKR-registratie te maken hebt, omdat je geen lening afsluit zoals wel bij een iPhone 13 mini met abonnement het geval is. Je kan er echter voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen waardoor je geen BKR-registratie krijgt en je wel kan profiteren van een goede toestelkorting die providers meestal geven. Het loont om hier onderzoek naar te doen en prijzen goed met elkaar te vergelijken.

Kooptip: de iPhone 13 mini in combinatie met een abonnement is bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only.

Ben ik met de iPhone 13 mini klaar voor de toekomst?

Ja, het toestel kan verbinding maken met het 5G-netwerk zodat je kunt genieten van supersnel internet. Daarnaast zijn de specificaties erg goed en het updatebeleid van Apple is uitstekend. De aankomende jaren kan jouw telefoon dus alles aan wat het tegenkomt.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

Als gezegd is de iPhone 13 mini een goede telefoon met een wat kleiner scherm. Daardoor is de prijs wat lager. Dat maakt de telefoon zeer geschikt voor mensen die een goede Apple-telefoon willen, zonder de hoofdprijs te moeten betalen. 

iPhone 13 (mini) kopen of toch de iPhone 13 Pro (Max)?

Ze lijken veel op elkaar, maar van binnen zijn de verschillen groot. De iPhone 13 Pro (Max) onderscheidt zich qua display en camera’s. Het display heeft een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles net wat vloeiender oogt dan op een iPhone 13 mini. En voor fotografen is de Pro echt een must have. De iPhone 13 Pro heeft immers een drievoudige camera en exclusieve functies, zoals de mogelijkheid om in ProRes-formaat video’s op te nemen. Zie hieronder alle verschillen.

Welke iPhone 13 past het best bij jou?

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 575,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13
Algemeen

146.7 x 71.5 x 7.7 mm

174 gram

6.1 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

3095 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 mini

vanaf € 874,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13 mini
Algemeen

131.5 x 64.2 x 7.7 mm

141 gram

5.4 inch Super Retina (XDR) scherm

60 Hz

12 MP 13 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Apple A15

4 GB werkgeheugen

2406 mAh

Snelladen, 20 watt

iOS 15 t/m iOS 20 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2028 (verwacht)

  • Face ID en water bestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

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