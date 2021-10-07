De iPhone 13 mini is het kleinere broertje van de reguliere iPhone 13. Hij is misschien wat compacter qua formaat, maar onder de motorkap is hij net zo krachtig. De kleinere afmetingen zorgen er echter voor dat het toestel eenvoudig met één hand te bedienen is. Op deze pagina lees je waar je precies op moet letten als je een iPhone 13 mini kopen wil.

Waar je op moet letten bij een iPhone 13 mini kopen

De iPhone 13 mini komt in verschillende varianten qua kleur en opslagcapaciteit. Hoe groter de opslagcapaciteit, hoe hoger de prijs. Je kunt je geheugen later niet uitbreiden met een geheugenkaartje. Als je twijfelt kun je dus beter voor een beetje extra ruimte kiezen, zodat je nooit te weinig hebt.

Wanneer je een loss iPhone koopt, betaal je het hele bedrag in één keer. Dat kan voor een flinke deuk in je bankrekening zorgen. Voordeel is dat je niet met een BKR-registratie te maken hebt, omdat je geen lening afsluit zoals wel bij een iPhone 13 mini met abonnement het geval is. Je kan er echter voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen waardoor je geen BKR-registratie krijgt en je wel kan profiteren van een goede toestelkorting die providers meestal geven. Het loont om hier onderzoek naar te doen en prijzen goed met elkaar te vergelijken.

Kooptip: de iPhone 13 mini in combinatie met een abonnement is bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only.

Ben ik met de iPhone 13 mini klaar voor de toekomst?

Ja, het toestel kan verbinding maken met het 5G-netwerk zodat je kunt genieten van supersnel internet. Daarnaast zijn de specificaties erg goed en het updatebeleid van Apple is uitstekend. De aankomende jaren kan jouw telefoon dus alles aan wat het tegenkomt.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

Als gezegd is de iPhone 13 mini een goede telefoon met een wat kleiner scherm. Daardoor is de prijs wat lager. Dat maakt de telefoon zeer geschikt voor mensen die een goede Apple-telefoon willen, zonder de hoofdprijs te moeten betalen.

iPhone 13 (mini) kopen of toch de iPhone 13 Pro (Max)?

Ze lijken veel op elkaar, maar van binnen zijn de verschillen groot. De iPhone 13 Pro (Max) onderscheidt zich qua display en camera’s. Het display heeft een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles net wat vloeiender oogt dan op een iPhone 13 mini. En voor fotografen is de Pro echt een must have. De iPhone 13 Pro heeft immers een drievoudige camera en exclusieve functies, zoals de mogelijkheid om in ProRes-formaat video’s op te nemen. Zie hieronder alle verschillen.