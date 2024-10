Apple brengt iPadOS 18.0.1 opnieuw uit (maar niet voor alle iPads)

Apple heeft nog een versie van iPadOS 18.0.1 uitgebracht! Het gaat om een tussentijdse update, die niet voor alle iPads beschikbaar is. Dit moet je weten.

iPadOS 18.0.1

Er is weer een update beschikbaar! Apple heeft een vernieuwde versie van iPadOS 18.0.1 uitgebracht. Helemaal nieuw is de update niet, want de softwareversie verscheen op 4 oktober al voor de iPad, iPad Air en de iPad Pro. De nieuwe versie van iPadOS 18.0.1 is alleen beschikbaar voor de iPad mini 7, die sinds vandaag in de winkels ligt. Deze tablet draait nog niet op de nieuwste software.

Heb jij de nieuwe iPad mini besteld? Dan wordt het toestel geleverd met iPadOS 18. Zorg er daarom voor dat je de tablet direct bijwerkt naar iPadOS 18.0.1, zodat de software weer up-to-date is. Het installeren van de nieuwe softwareversie doe je door naar de instellingen te gaan, je vindt de update vervolgens onder ‘Algemeen > Software-update’. Daar kun je de iPad mini bijwerken naar de recentste iPadOS-versie.

Oplossen van softwareproblemen

Met iPadOS 18.0.1 komen er geen nieuwe functies naar de iPad mini, in plaats daarvan worden er belangrijke softwareproblemen opgelost. Apple brengt dit soort tussentijdse updates alleen uit als bugs in de software niet kunnen wachten tot de volgende grote softwareversie. In dit geval gaat het om problemen met de Berichten-app, die stopt met iPadOS 18 op onverwachte momenten als je reageert via een gedeelde wijzerplaat op je Apple Watch.

Verder voert Apple vooral beveiligingsupdates door met iPadOS 18.0.1. Het is daarom belangrijk om de nieuwe softwareversie direct te installeren, zodat je zeker weet dat de beveiliging van de tablet op orde is. Voor nieuwe functies moeten we wachten op iPadOS 18.1, waarin de Mail-app een nieuwe indeling krijgt en Apple andere verbeteringen doorvoert. Verder komen er weinig nieuwe features beschikbaar, want Apple Intelligence ontbreekt voorlopig in Europa.

Meer over de iPad mini 7

Heb je een iPad, iPad Air of iPad Pro? En heb je iPadOS 18.0.1 begin deze maand al geïnstalleerd? Dan hoef je op dit moment niks te doen. Het is de verwachting dat iPadOS 18.1 volgende week maandag verschijnt. Die avond komt ook iOS 18.1 uit, dus houd je iPhone en iPad goed in de gaten op 28 oktober. Heb je een nieuwe iPad mini? Dan kun je iPadOS 18.0.1 direct installeren als je de tablet instelt.

Apple heeft bij de iPad mini 7 vooral veranderingen onder de motorkap doorgevoerd. De tablet draait op de krachtige A17 Pro-chip, die we vorig jaar al zagen bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Met deze processor heeft de kleine iPad ondersteuning voor Apple Intelligence. Ben jij op zoek naar een nieuwe tablet en ben je van plan om de iPad mini te kopen? Bekijk dan hier de beste prijzen: