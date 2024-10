Voor minder dan 50 euro haal je deze slimme lampen bij Action, Hema of Lidl

Wil je het gemak van slimme lampen ervaren zonder de hoofdprijs te betalen? iPhoned vergelijkt de budgetvriendelijke slimme lampen van onder andere Action, Hema en Lidl voor je.

Waarom slimme lampen?

Slimme lampen zijn een energiezuinige keuze die je helpt om flink te besparen op je energierekening. Of je nu thuis bent of onderweg, je hebt altijd de controle over je verlichting. Bovendien kun je zowel de helderheid als de kleur van het licht aanpassen aan de situatie, of je nu sfeer wilt creëren met gedimd licht of juist helder licht nodig hebt om te werken.

Ga je voor een langere periode weg? Dan kun je eenvoudig een schema instellen waarmee de lampen automatisch aan- en uitgaan. Dit geeft je rust tijdens je vakantie, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over energiebeheer of de veiligheid van je huis.

Slimme lampen: WiFi vs Zigbee

Premiummerken kiezen vaak voor Zigbee-technologie, terwijl budgetvriendelijke opties zoals die van Action gebruikmaken van slimme lampen op WiFi. Het verschil ligt vooral in de manier van communicatie en het functioneren van de lampen.

WiFi-lampen verbinden direct met je thuisnetwerk, wat ze ideaal maakt voor kleinere woningen. Zigbee-lampen daarentegen hebben een hub nodig, maar creëren een stabiel mesh-netwerk. Dit biedt meer betrouwbaarheid en een groter bereik, vooral in grotere huizen.

Budgetvriendelijk: Action slimme lampen

Action heeft een ruim aanbod aan smart home artikelen. Van automatische voederbakken voor jouw huisdier tot wake up lights, ze hebben het bijna allemaal! Hieronder hebben we de handigste smart home producten kort voor je toegelicht.

Alle smart home producten van het merk LSC, verkrijgbaar bij Action, kunnen worden bediend via de LSC app. In deze app is het mogelijk om onder andere kleurtemperaturen en schema’s aan te passen.

LSC Smart Connect Electro Cirkel Retail B.V 9,2 (48.918 reviews) Gratis via App Store via App Store

LSC Smart Connect plafondlamp: voor 29,95 euro

De LSC Smart Connect plafondlamp van Action is een slimme, ronde lamp die je eenvoudig bedient via jouw iPhone of spraakbesturing aan de hand van Google of Alexa. Met instelbare kleurtemperaturen, van warm wit tot koel licht, kun je de verlichting aanpassen aan elke sfeer in huis.

Deze lamp is energiezuinig en werkt perfect binnen je slimme huis, waardoor je niet alleen je verlichting, maar ook je energiekosten gemakkelijk kunt beheren. Dankzij het strakke, moderne ontwerp past de plafondlamp moeiteloos in elke ruimte.

LSC Smart Connect stekker: voor 20,85 euro (set van 3)

Wil je je huis slim maken zonder al je lampen te vervangen? Met deze slimme stekkers van Action kan dat eenvoudig! Dit set bevat drie stekkers die je gemakkelijk via je smartphone bedient.

Bovendien ondersteunen ze spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistent. Wil je ook inzicht in je energieverbruik? De ingebouwde energiemeter laat je precies zien hoeveel stroom elk aangesloten apparaat gebruikt.

Beste prijs-kwaliteitverhouding: Lidl slimme lampen

De slimme verlichting van Lidl is een betaalbare manier om je huis te verlichten. Het grote verschil met de slimme lampen van de Lidl in vergelijking met die van Action is de integratie met Zigbee. Dit betekent dat je de lampen niet alleen met jouw smartphone kunt bedienen, maar ook samen kunt laten werken met andere Zigbee-apparaten in je huis zoals bewegingssensoren of slimme stekkers. Let op: je hebt hier wel een Zigbee Smart Home hub voor nodig.

Dankzij Zigbee stel je eenvoudig geautomatiseerde routines en scenes in, zoals het dimmen van de lichten of het veranderen van kleuren op een specifieke tijd van de dag. Bovendien kun je de verlichting eenvoudig aanpassen via spraakbesturing met slimme assistenten zoals Amazon Alexa of Google Assistent. Met de onderstaande Zigbee starterset tover je 3 lampen in jouw huis al om in slimme lampen voor slechts 44,99 euro.

Beste aanbieding: Hema slimme lampen

De slimme verlichting van Hema is betaalbaar en eenvoudig te gebruiken, ideaal voor wie zijn huis slim wil verlichten zonder een hoge prijs te betalen. De verlichting werkt op WiFi, waardoor je geen extra hub nodig hebt. Daarnaast ondersteunt Hema’s slimme verlichting spraakbesturing via Google Assistent en Amazon Alexa, zodat je gemakkelijk de lichten met je stem kunt bedienen. Alle slimme lampen van Hema zijn nu tijdelijk 1+1 gratis, daardoor betaal je voor twee lampen slechts 14,49 euro.

Voor de slimme lampen van HEMA heb je de HEMA Smart app nodig. Deze app stelt je in staat om de lampen te bedienen, instellingen aan te passen en automatiseringen te creëren. Je kunt de app downloaden via de App Store

HEMA SMART Electro Cirkel Retail B.V 9 (718 reviews) Gratis via App Store via App Store

Conclusie: welke slimme lampen moet ik hebben

De slimme lampen van Action, Lidl en Hema zijn budgetvriendelijk en maken ze geschikte opties voor elk budget. Action’s LSC Smart Connect plafondlamp en stekkers zijn eenvoudig te bedienen via je smartphone of spraakassistenten zoals Google of Alexa, zonder dat een hub nodig is, wat ze ideaal maakt voor mensen die hun huis zonder gedoe slim willen maken.

Lidl’s slimme lampen onderscheiden zich door hun integratie met Zigbee, wat zorgt voor een stabieler netwerk en meer automatiseringsmogelijkheden, maar dit vereist wel een Zigbee-hub. De slimme verlichting van Hema is een goede optie voor wie op zoek is naar betaalbare WiFi-lampen, met de mogelijkheid tot spraakbesturing en zonder de noodzaak van extra apparatuur. Alle drie de merken bieden slimme verlichting met unieke voordelen, afgestemd op verschillende behoeften en budgetten.